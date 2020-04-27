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Киселев призвал не стыдиться Ленина

27 апреля 2020, 00:10  •  81 • Аналитика
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев считает, что россиянам не стоит стыдиться Владимира Ленина, а его энергию следует использовать в настоящем, как это делают жители Франции и Китая, с таким заявлением он выступил в авторской программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
"Двадцать второго апреля исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Ленин - воистину один из самых мощных персонажей отечественной истории. Так можно оценить масштаб деятельности Ленина", - сказал Киселев.
Ленин, по мнению Киселева, был искренен в стремлении переустроить жизнь всего человечества, начав с России. При этом жизненный уклад в России "был столь заскорузлым и отсталым, что прям толкал именно на радикальные перемены".
"Хотел ли он, как лучше? Да, хотел. На мой взгляд, его вулканической энергией и недюжинным интеллектом, безусловной харизмой двигал романтический порыв. Он словно любовник, действовал в состоянии аффекта", - считает журналист.
Впрочем, как утверждает Киселев, следует признать, что Ленин совершал преступления, и совершал массово.
"Ленинская система ценностей стала главной, безусловной в СССР... Осудить же всё советское сегодня мы не в силах, да и не стоит этого делать. Размышлять, что было бы, если бы? Тоже нет смысла. Придётся жить с фактом Ленина в нашей истории и фактом СССР. Наш Ленин. И наш СССР. Отказаться нельзя. Ленин - исторический факт. Можно лишь принять", - заявил телеведущий.
На вопрос о том, как относиться к Ленину, Киселев утверждает: стыдиться уж точно не надо.
"И не надо делать вид, что Ленина у нас не было. Пусть мавзолей останется мавзолеем как факт из прошлого. Надо отсортировать составляющие ленинского вклада в нашу историю. Жертв - оплакать. Силу романтического порыва к светлому - да, с учётом тяжёлого опыта, но всё же - суметь конвертировать в энергию сегодняшнего дня на поколения вперед. Французы романтизируют свою кровавую революцию, а лозунг "Свобода. Равенство. Братство" - до сих пор на здании каждой городской мэрии", - сказал Киселев.
Журналист отметил, что для китайцев за все 5000 лет их цивилизации не было ни одного плохого правителя, в каждом они находят позитивный мотив, признавая и ошибки.
"На Мао кровушки уж несопоставимо больше, чем на Ленине, но он официально на 70% - хорош, а плох - лишь на 30%. Да, считают китайцы, ошибки у Мао были, но вождь в самые трудные годы распада и нищеты указал Китаю высокое предназначение страны - стать мировым лидером и мобилизовал народ на решение этой задачи", - добавил Киселев.

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