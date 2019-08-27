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Киселев назвал мат бесценным ресурсом русской культуры: Пользоваться нужно как специями - в критических ситуациях
27 августа 2019, 20:24 • 35 • Политика
Киселев высказал свое отношение к мату. Он считает, что это бесценный ресурс, который следует тратить лишь в исключительных ситуациях. "Не стоит его девальвировать, и пользоваться нужно как специями в особых, критических ситуациях", - сказал Киселев.
Мат - это бесценный лингвистический ресурс русской культуры, поэтому его стоит использовать лишь в особых ситуациях. Такое мнение высказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" и основатель фестиваля Rap Koktebel Дмитрий Киселев.
Он отметил, что фестиваль является открытой площадкой и на него не распространяются требования Роскомнадзора по поводу мата и ругательств. При этом Киселев призвал не злоупотреблять использованием нецензурных выражений, иначе они потеряют свою силу и остроту.
Он добавил, что Rap Koktebel является мероприятием "18+". Поэтому, если на фестивале присутствуют дети, то значит они пришли с родителями и ответственность лежит на них.
Напомним, что Rap Koktebel - крымский фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором и главным инвестором мероприятия глава МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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