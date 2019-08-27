Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия и Китай отменили мировую гегемонию Запада - Макрон
Перед первым заседанием новой Рады сотрудники СБУ обыскали здание и заблокировал...
Путин сообщил о еще одной поставке Турции С-400
Поставки продолжаются: самолёт с первыми элементами новой партии С-400 прибыл в ...
Главная / Политика

Киселев назвал мат бесценным ресурсом русской культуры: Пользоваться нужно как специями - в критических ситуациях

27 августа 2019, 20:24  •  35 • Политика
Киселев высказал свое отношение к мату. Он считает, что это бесценный ресурс, который следует тратить лишь в исключительных ситуациях. "Не стоит его девальвировать, и пользоваться нужно как специями в особых, критических ситуациях", - сказал Киселев.
Мат - это бесценный лингвистический ресурс русской культуры, поэтому его стоит использовать лишь в особых ситуациях. Такое мнение высказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" и основатель фестиваля Rap Koktebel Дмитрий Киселев.
Он отметил, что фестиваль является открытой площадкой и на него не распространяются требования Роскомнадзора по поводу мата и ругательств. При этом Киселев призвал не злоупотреблять использованием нецензурных выражений, иначе они потеряют свою силу и остроту.
"Мат – бесценный лингвистический ресурс в нашей культуре, просто драгоценный. Но именно поэтому не стоит его девальвировать", - сказал Дмитрий Киселев на пресс-конференции.
Он добавил, что Rap Koktebel является мероприятием "18+". Поэтому, если на фестивале присутствуют дети, то значит они пришли с родителями и ответственность лежит на них.
Напомним, что Rap Koktebel - крымский фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором и главным инвестором мероприятия глава МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
27 августа 2019, 13:54
МАКС: Битва за небо и за будущее
27 августа 2019, 17:09
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину от Трампа на G7 в США
27 августа 2019, 11:54
Захарова раскритиковала отношение G7 к либеральным ценностям
27 августа 2019, 00:54
Эрдоган прощупывает почву: Политолог о двух проблемах, мешающих диалогу России и Турции
27 августа 2019, 17:09
Россия и Китай отменили мировую гегемонию Запада - Макрон
27 августа 2019, 20:24
Киселев назвал мат бесценным ресурсом русской культуры: Пользоваться нужно как специями - в критических ситуациях
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2019, 07:24
Обратим в гражданство США и полуостров вернем: Украинцы придумали "рокировку&quo...
27 августа 2019, 07:24
Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта...
27 августа 2019, 00:54
"Уволить в полном составе": Экономист предложил Путину радикально решить пр...
27 августа 2019, 04:09
"The game is over, Мr. Rogozin": Злорадствующим из-за отказа ЕКА от российс...
27 августа 2019, 07:24
"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине короткий ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 августа 2019, 01:24
Летел на сверхзвуке: У границ Крыма засекли подозрительный самолёт
24 августа 2019, 19:28
⚡ Кедми рассказал ВСЕ о ядерном оружии! Студия Соловьева не может поверить!
22 августа 2019, 10:09
Наследник «Смерча»: какими возможностями обладает новейшая российская реактивная система залпового огня «Торнадо-С»
26 августа 2019, 01:54
«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носители «Циклон-4»
25 августа 2019, 06:39
Сколько надо ракет и торпед чтоб потопить авианосец?
25 августа 2019, 00:09
Митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал 100 тысяч человек и заставил западные СМИ врать о реальной картине
21 августа 2019, 14:54
Россия даст ответ на угрозы со стороны США и НАТО. Шойгу сделал ультимативное заявление
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.