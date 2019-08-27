Киселев назвал мат бесценным ресурсом русской культуры: Пользоваться нужно как специями - в критических ситуациях

Мат - это бесценный лингвистический ресурс русской культуры, поэтому его стоит использовать лишь в особых ситуациях. Такое мнение высказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" и основатель фестиваля Rap Koktebel Дмитрий Киселев.

Он отметил, что фестиваль является открытой площадкой и на него не распространяются требования Роскомнадзора по поводу мата и ругательств. При этом Киселев призвал не злоупотреблять использованием нецензурных выражений, иначе они потеряют свою силу и остроту.

"Мат – бесценный лингвистический ресурс в нашей культуре, просто драгоценный. Но именно поэтому не стоит его девальвировать", - сказал Дмитрий Киселев на пресс-конференции.

Он добавил, что Rap Koktebel является мероприятием "18+". Поэтому, если на фестивале присутствуют дети, то значит они пришли с родителями и ответственность лежит на них.

Напомним, что Rap Koktebel - крымский фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором и главным инвестором мероприятия глава МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.