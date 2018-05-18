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Киселев: арест Вышинского зачищает для Порошенко медиапространство для переизбрания

18 мая 2018, 16:39  •  35 • Украина

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Арест главреда агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского направлен на то, чтобы зачистить медиапространство для переизбрания Петра Порошенко президентом Украины. Об этом заявил генеральный директор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев на митинге перед посольством Украины в поддержку арестованных на Украине Вышинского и координатора отделения всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" в Крыму Елены Одновол.

"Вообще украинцы разочаровались в политике и политических институтах, как таковых. Там нет политика, рейтинг которого выше 15%, и то этот рейтинг часто за счет покупных голосов", - отметил он.

"У Порошенко - 4%, и он хочет зачистить медиапространство в канун так называемых президентских выборов, технического продления собственного присутствия на посту президента страны", - добавил Киселев.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" выразил мнение, что нынешние власти Украины не совместимы с профессиональной журналистикой и принципами свободы слова. "Об этом свидетельствует сама мера пресечения, которая объявлена Кириллу Вышинскому, - пояснил он. - Это единственное, чем можно заткнуть ему рот, потому что любая другая мера пресечения - подписка о невыезде и даже домашний арест - предполагает возможность говорить".

"Сейчас этой возможности у него [Вышинского] нет, - подчеркнул Киселев. - А меру пресечения можно продлевать. Это настоящая расправа".

По его словам, решение об участии в возможном обмене может принять только сам Вышинский.

"Разные есть идеи (относительно освобождения Вышинского - прим. ТАСС), есть идеи обмена. Но обмен - дело добровольное, не знаю, согласится Кирилл или нет", - сказал он. - Нужно спросить у него".

По словам Киселева, "(Роман) Сущенко и (Олег) Сенцов (их фамилии назывались в СМИ в качестве возможных кандидатов для обмена на Вышинского - прим. ТАСС) - это люди, которые находятся в тюрьме за терроризм и вели подрывную деятельность". "Кирилл [Вышинский] ничем подобным не занимался. Если такой обмен состоится - он будет не эквивалентным заведомо. Но тем не менее я думаю, что Кирилла должны отпустить".

Также генеральный директор МИА "Россия Сегодня" заявил, что централизованная эвакуация сотрудников агентства "РИА Новости Украина" в Россию не планируется, это личное дело каждого. "Централизованно никто этого делать не собирается, это личное дело каждого, - сказал он. - Но мы ждем всех коллег - журналистов не только в нашей редакции, но и в России, чтобы предоставить им условия для нормальной жизни и работы".

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