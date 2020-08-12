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Кирьяков: судьи ЧР должны знать: за грубые ошибки жестко наказывают

12 августа 2020, 17:00  •  121 • Аналитика
© РИА Новости / Андрей Варенков
Арбитры матчей чемпионата России по футболу должны четко понимать, что за допущенные грубые ошибки последует жесткое наказание и отстранение от дальнейшего судейства, заявил РИА Новости бывший нападающий сборных СССР, СНГ и России Сергей Кирьяков.
В матчах первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) рефери приняли ряд сомнительных решений. В матче "Спартак" - "Сочи" в ворота "красно-белых" были назначены два неоднозначных пенальти, после чего президент московского клуба Леонид Федун заявил о желании снять команду с турнира. Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий высказал возмущение неназначенным 11-метровым ударом в ворота московского "Локомотива", был удален и после игры обрушился с критикой на судейство.
"Рецепт-то простой: судьи должны знать, что если ты будешь совершать достаточно грубые ошибки, то ты больше не будешь судить, - сказал по телефону Кирьяков, комментируя ошибки арбитров. - Сначала какое-то время, а потом, может быть, тебя вообще переведут в лигу пониже. Это правило надо просто соблюдать, и судьи должны понимать, что первые несколько ошибок им, наверное, простят, а затем будут приняты жесткие меры. Если это будет соблюдаться, то и уровень арбитража, соответственно, будет расти. Наверное, это самый лучший рецепт, который вообще существует".
"А если рефери будут понимать свою безнаказанность и что какие-то (ошибочные) моменты им будут прощаться, то и реакция будет соответствующая, - продолжил эксперт. - Да, они тоже люди, но мы же понимаем, что когда идет цепь ошибок, то можно говорить об уровне несоответствия РПЛ или же о каких-то других моментах. Руководство судейского департамента (РПЛ) должно занять жесткую позицию. И донести до судей, что реакция будет достаточно серьезная и жесткая. Вплоть до пожизненного отстранения. Один-два показательных примера, и все разговоры потихоньку закончатся".

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