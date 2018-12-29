Кирсан Илюмжинов снова может занимать должности в ФИДЕ. Все запреты сняты

Кирсану Илюмжинову вновь позволят занимать посты в Международной шахматной федерации. Он был лишен такого права в июле одновременно с отстранением от должности главы этой организации.

Кирсан Илюмжинов сможет занимать посты в Международной шахматной федерации. Такого права Илюмжинова лишили в июле этого года, сделав все возможное, чтобы отстранить его от должности главы федерации. Теперь же Международная шахматная федерация заключила мировое соглашение с Кирсаном Илюмжиновым.

О мировом соглашении в субботу, 29 декабря представители федерации сообщили на своем сайте.