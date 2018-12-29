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Кирсан Илюмжинов снова может занимать должности в ФИДЕ. Все запреты сняты

29 декабря 2018, 11:09  •  97 • Политика
Кирсану Илюмжинову вновь позволят занимать посты в Международной шахматной федерации. Он был лишен такого права в июле одновременно с отстранением от должности главы этой организации.
Кирсан Илюмжинов сможет занимать посты в Международной шахматной федерации. Такого права Илюмжинова лишили в июле этого года, сделав все возможное, чтобы отстранить его от должности главы федерации. Теперь же Международная шахматная федерация заключила мировое соглашение с Кирсаном Илюмжиновым.
О мировом соглашении в субботу, 29 декабря представители федерации сообщили на своем сайте.

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