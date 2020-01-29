Кировская дума приняла отставку сити-менеджера

Депутаты кировской городской думы единогласно одобрили досрочное прекращение полномочий сити-менеджера Ильи Шульгина. До проведения нового конкурса обязанности главы администрации будет исполнять первый замглавы Геннадий Плехов.

Конкурс на должность сити-менеджера назначен на 26 февраля, сообщает издание «Свой кировский».

Шульгин написал заявление на увольнение по собственному желанию после того, как губернатор региона Игорь Васильев раскритиковал его работу по реализации нацпроектов. В частности, глава области отметил, что в городе кладут асфальт во время снегопада, а дорожная разметка «разрушилась в первый же день», пишет «Интерфакс».