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Кировская дума приняла отставку сити-менеджера

29 января 2020, 14:54  •  76 • Политика
Депутаты кировской городской думы единогласно одобрили досрочное прекращение полномочий сити-менеджера Ильи Шульгина. До проведения нового конкурса обязанности главы администрации будет исполнять первый замглавы Геннадий Плехов.
Конкурс на должность сити-менеджера назначен на 26 февраля, сообщает издание «Свой кировский».
Шульгин написал заявление на увольнение по собственному желанию после того, как губернатор региона Игорь Васильев раскритиковал его работу по реализации нацпроектов. В частности, глава области отметил, что в городе кладут асфальт во время снегопада, а дорожная разметка «разрушилась в первый же день», пишет «Интерфакс».

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