Кирилл Вышинский вышел на свободу. Он провел в заключении 15 месяцев • 40 • Украина КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, который был задержан в Киеве в мае 2018 года по обвинению в государственной измене, вышел в среду на свободу. После 15 месяцев заключения суд пошел навстречу его адвокатам и удовлетворил ходатайство о смягчении ему меры пресечения. "Отменить прежнее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на освобождение под личное обязательство", - зачитал судья свое решение. Согласно ему, журналист должен будет являться на заседания суда по его делу по первому требованию. Вышинский также обязался воздерживаться от общения со свидетелями по своему делу, уведомлять в обязательном порядке суд об изменении места своего проживания и работы. Вышинский согласился выполнять данные обязательства, подписав соответствующий документ. После этого он был освобожден из-под стражи в зале суда. Однако паспорт журналиста все еще будет оставаться в прокуратуре. Защита заявила, что намерена обращаться с ходатайством о возврате ему документов. Главному редактору агентства "РИА Новости Украина" Службой безопасности Украины было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. По этим статьям ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В апреле этого года Подольский районный суд Киева приступил к рассмотрению дела Вышинского по существу. Все это время защита журналиста добивалась в суде изменения ему меры пресечения с ареста на условия, не связанные с содержанием под стражей. Сам Кирилл Вышинский заявил, что не признает вину ни по одному пункту обвинения. Обратно к работе Как пояснил журналистам адвокат Андрей Доманский, отныне Кирилл Вышинский может свободно пользоваться всеми гражданскими правами. "Он может пользоваться всеми правами гражданина, в том числе на работу, но за исключением тех обязательств, которые наложены судом", - сказал адвокат, добавив, что "удовлетворен решением суда". Тем не менее задача защиты, по его словам, не поменялась. Она будет добиваться полностью оправдательного приговора по его делу. "В дальнейшем будем работать над оправдательным приговором", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. "В действительности есть сила и дух закона, но самое главное - убирать политику из дел, что даст возможность рассматривать их в правовом поле. Сейчас мы видим, когда идет деполитизация дел, то есть очень положительный момент", - заключил Доманский. Благодарность за поддержку После оглашения решения суда сам Вышинский признался, что испытывает настоящую радость. В какой-то момент журналисты заметили, что у него наворачиваются слезы на глазах. "Конечно, я рад этому решению суда, я его ждал более года, - поделился он своими впечатлениями. - Наконец-то суд принял справедливое решение. В тюрьме было плохо". Отвечая на вопрос ТАСС о планах после освобождения, журналист заявил, что для начала хочет просто выйти на улицу, а его "главной задачей будет участие в уголовном процессе против него". Кирилл Вышинский также поблагодарил всех, кто поддерживал его во время пребывания в тюрьме. "Я благодарен всем, кто следил за процессом....У меня не хватит времени, чтобы выразить слова благодарности тем, кто меня поддерживал. Я получал информацию о том, кто оказывал мне поддержку. Всем огромное спасибо", - сказал он Отдельно журналист выделил роль представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира. "Это человек, который последовательно и с первых дней отстаивал мою невиновность", - сказал Вышинский. "Еще я должен сказать спасибо моему адвокату, двум моим защитникам, которые испытывали огромное давление, - продолжал он. - Наверное, больше всего давили на Андрея Доманского, который защищал меня с первых минут". "Я считаю, что нужно иметь огромное профессиональное мужество, чтобы так работать", - добавил он. Кирилл Вышинский также отверг любые домыслы относительно его желания искать теперь виновных в случившемся и мстить им. "Я не очень понимаю, что такое месть, - сказал журналист. - Я гораздо лучше понимаю, что такое справедливость. Если справедливость восторжествует, то это замечательно. Про месть я не готов ни говорить, ни думать". Без участия в обменах Отдельно Вышинский остановился на вопросе о возможности его участия в процессе обмена между Россией и Украиной удерживаемыми лицами. На вопрос корреспондента ТАСС, не является ли нынешнее решение киевского суда результатом визита в Киев на прошлой неделе омбудсмена РФ по правам человека Татьяны Москальковой, Вышинский ответил: "Да, Москалькова общалась со мной. Но она мне не предлагала обмен, так как я ранее отказался от обмена. Это не секрет". Вышинский также подчеркнул, что предмет разговора с Москальковой является "конфиденциальной информацией", поэтому он не может рассказывать подробности. Пр этом он заявил, что не связывает смягчение позиции прокуратуры с приездом российского омбудсмена. На минувшей неделе близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки. Затем адвокат осужденных на Украине граждан РФ Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова Валентин Рыбин подтвердил ТАСС, что обмен может вскоре состояться. По словам адвоката, в списке на обмен есть и другие лица, "все они концентрируются в пунктах сбора". Положительная реакция Москвы Кремль приветствовал решение суда Киева об изменении меры пресечения главному редактору агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. "Мы приветствуем это решение, и пока в [остальных] оценках мы ограничимся", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, готова ли будет Россия сделать встречный шаг после этого решения киевского суда. "Пока мне нечего добавить к тому, что мы приветствуем это решение. Я говорил, что определенные контакты осуществляются, больше мне добавить нечего", - сказал Песков. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи первым шагом на пути к справедливости. "Освобождение Вышинского из-под стражи - это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста", - сказала она ТАСС. Татьяна Москалькова считает, что освобождение Вышинского дает надежду на объективное рассмотрение его дела в целом. "Приветствую решение Подольского суда Киева, который сегодня освободил из-под стражи Кирилла Вышинского под личное обязательство. Считаю это решение справедливым, лишенным политического подтекста", - подчеркнула она. По мнению омбудсмена, это решение "вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста". Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир также приветствовал освобождение Кирилла Вышинского. "Я приветствую предварительное освобождение журналиста. Я призывал к его освобождению и много раз вмешивался в это дело", - говорится в его заявлении в Twitter. При этом Дезир призвал освободить и всех других журналистов, задержанных в регионе ОБСЕ. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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