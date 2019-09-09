Кирилл Вышинский: Украина моя родина — но родина не может себя так вести

Прилетевший в российскую столицу в результате обмена заключенными между Москвой и Киевом главный редактор РИА Новости Украина в головной редакции в Москве на пресс-конференции ответил на многие острые вопросы...

О САЙТЕ «МИРОТВОРЕЦ»

- Сделайте европейский поступок, накажите этих людей. Они ведь размещают все личные данные. Украина — моя родина, но родина не может так себя вести.

О ТОМ, ЧЕЙ КРЫМ

- От нас не территории ушли, от нас люди ушли — люди в Крыму приняли такое решение, и бессмысленно их выбор оспаривать, они его сделали. Крым входил в состав Украины чуть более 60 лет. Из них в составе независимой Украины он был 23 года. А в составе российской империи более 200 лет. Вот и сопоставьте.

Вышинский рассказал о том, что ему пришлось пережить в КиевеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О ЕВРОВИДЕНИИ

- Мы смотрели в тюремной камере отбор на «Евровидении», когда украинская отборочная комиссия начали политическую подкованность конкурсантов проверять. Абсурдная история. И звучал извечный вопрос «А чей Крым?». Да российский! Надо учиться жить по новому. И закрывать 6 тысяч уголовных дел.

О НЕВИННЫХ ЖЕРТВАХ

- Со мной рядом, в соседней камере сидела беременная на 6-месяце девушка Лена, она из Херсона. Ее посадили из-за мужа, по 111-й статье (в УК Украины - государственная измена).

О ВОЗВРАЩЕНИИ НА УКРАИНУ

Не знаю, насколько безопасно мне будет летать на судебные заседания в Киев. Я слышал угрозы в свой адрес и в адрес российского омбудсмена Татьяны Москальковой, шагая по коридорам Лукьяновской тюрьмы. Жена и мать мне ставят условия — пока туда не ногой. Суд пока не назначен.

Кирилл Вышинский и Дмитрий КиселевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О НАКАЗАНИИ ГЕНПРОКУРОРА

Господин бывший генпрокурор Луценко, который вскоре может называться гражданином - в связи с изменением его статуса, информацию о том, что мне, возможно, изменят меру пресечения, сопровождал исключительно матерными выражениями.

О «СВИДЕТЕЛЕ ПО БОИНГУ»

Цемаха лично я видел один раз в жизни — в то время, которое мы летели в самолете из Киева в Москву в эту субботу. В майке, спортивных штанах, крепкий, улыбчивый человек.

О СВЯЗЯХ С ПОРОШЕНКО

Я хорошо был знаком с президентом Порошенко и людьми из его окружения. И представить себе не мог, что они опустятся до такого по отношению ко мне - ради того, чтобы им самим прорваться во второй срок.

Для страны Порошенко как политический деятель — вчерашний день, и страна должна признать его преступные действия. Это будет мужественный шаг.

О НЕЛЕПОСТЯХ

Я видел людей, которые сажали за то, что они платили налоги в Донецке, граждане Украины, живущие в Киеве — и они попадали в тюрьму именно за 258-ю- финансирование терроризма. То есть 2-3 миллиона людей в Донбассе — все потенциально преступники. Ну и как они будут возвращаться в Украину?

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