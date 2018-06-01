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Кирилл Вышинский попросил защиты у Путина

01 июня 2018, 15:39  •  100 • В России

- Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя лишь гражданином России, - заявил во время судебного заседания глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. - Я обращаюсь к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты.

Кирилла Вышинского, напомним, обвиняют в государственной измене. Следствие считает, что он причастен к созданию медиаструктур, которые вели «гибридную» информационную войну против Украины. На сегодняшнем заседании в Херсоне слушалась апелляция защиты на меру пресечения для журналиста. Также Вышинский требовал сменить судейскую коллегию. В обоих ходатайствах ему было отказано.

- Отдельно я хочу поблагодарить международное сообщество за оказанное внимание к моей скромной персоне и внимание к ситуации с преследованием журналистов на Украине, - сказал Кирилл Вышинский. - Я уверен, что это в какой-то степени снижало давление не только на меня, но и на моих коллег.

У главы РИА Новости Украина есть российский паспорт. В случае выхода из украинского гражданства, обвинить его в государственной измене технически будет невозможно. По действующему украинскому законодательству журналисту гроизт до 15 лет лишения свободы.

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