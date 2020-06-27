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Кирилл Серебренников получил условный срок за хищения. Что происходит?

27 июня 2020, 07:00  •  138 • Аналитика
© РИА Новости / Илья Питалев
Можно ли назвать приговор справедливым? Что означают условный и испытательный сроки? А если они не смогут выплатить всю сумму? Можно ли назвать подобные приговоры "избирательным правом"? И позволено ли гениям то, что не позволено другим? Попытались разобраться театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.
Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов:
02:24 Если все останется в силе, покинуть пределы РФ с неснятой, непогашенной судимостью … не получится, они будут жить и трудиться здесь, в своей стране, это накладывает серьезные ограничения на жизнь.
08:26 Дело было подробное, публичное, была не одна экспертиза… и в итоге суд, на мой взгляд, принял довольно взвешенное решение, во всяком случае, относительно основного вида наказания.
15:51 Как бы мы не относились, не сочувствовали и не сопереживали, для российской юриспруденции с таким уголовным уклоном, это дело должно очень ярко показать для всей страны, что невозможно полностью и безнаказанно для простой оптимизации своих внутренних хозяйственных процессов заниматься "обналом" денег, особенно государственных.
Театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский:
18:59 Мне кажется, что это во многом закономерный исход этой истории, потому что для стороны обвинения было важно не то, чтобы эти люди – и режиссер, продюсеры, и высокопоставленный чиновник Министерства культуры – чтобы они в результате оказались за решеткой, а чтобы по сути приговор был обвинительным. И чтобы была зафиксирована ситуация совершения преступления.
24:11 Художник должен творить, а бизнесмен должен уметь зарабатывать и отчитываться, как за бюджетные деньги, так и внебюджетные деньги иногда требуют еще более жесткого отчета, чем государственные.
29:33 Конечно же, несовершенство российского законодательства понятно всем тем, кто занимается театром. Это тоже очевидная проблема.
32:24 Мне кажется, что театральная общественность может гордиться способностью к сплочению и к тому, чтобы показать себя такой вот силой, способной диктовать свои условия.
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