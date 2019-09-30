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Кирилл Кабанов: Америка смогла избавиться от стереотипа «поганого мента» - а почему мы не сможем?

30 сентября 2019, 18:24  •  63 • В России

- МВД вносит поправки в «Закон о полиции», по которым те, кто в интернете отзывается о полицейских оскорбительно, будет оштрафован...

- Когда обсуждался Закон о полиции мы предлагали два вида отвественности. Что именно полицейский охраняет? Только ли жизнь здоровье и имущество? Слов об охране чести и достоинства нет.

- Но в советские времена это же было?

- Советская милиция охраняла честь и достоинство граждан, в том числе. Но это ушло. Второе — основанием для увольнения сотрудника полиции что может являться? Унижение чести и достоинства гражданина. Получается, унижение чести и достоинства полицейского тоже являются основанием для административной отвественности! Он же гражданин!

- Равная ответственность и для обычных граждан, и для полицейских?

- Ну да. Любое должностное лицо ответственно за оскорбление другого должностного лица. Во всем мире законодательство жестче, лучше защищает полицейских. Должна быть адекватная ответственность. Равнозначная для всех граждан.

- Ситуация по полицейским изменяется?

- На уровне участковых, сотрудников Росгвардии нормальная работа идет. Люди достаточно четко выполняют свои обязанности. Борятся с преступностью. Там четко выполняют свои обязанности — но про них не говорят или говорят мало. А есть стереотип «поганого мента» - вот это самое страшное.

- Такое было в Америке совсем недавно?

- Было, но там это переломили. Они провели настоящую большую пиаровскую компанию. С помощью журналистов и Голливуда. Репортеры ездили на выезды с реальными полицейскими. Были журналисты — помощники шерифа. И они показали, что, как и в любой области, есть уроды - и есть совершенно нормальные люди.

- Так про уважение...

- Одни законом или поправками к нему мы не вернем уважение к людям в этой структуре. Общественный совет при МВД предлагал формировать общественный диалог между силовой структурой и обществом. Но я пока не вижу такого диалога. Раньше мы, эксперты, такое движение видели, сейчас - нет. Это, конечно, в том числе, и реакция на наезды, которые идут на силовиков. В такой ситуации закрыться проще - но это не самое эффективное. Люди в погонах всегда чувствуют себя так… что никогда ничего лишнего сказать нельзя.

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