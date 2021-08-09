Кирилл Дмитриев и РФПИ провалили производство вакцины «Спутник V»

Россия, похоже, окончательно проиграла во всемирной гонке вакцин. Поставки препарата за рубеж срываются, и даже самые лояльные и терпеливые партнёры ждать больше не готовы. Подмявшие под себя производственный рынок российские олигархи от фармы в итоге с задачей не справились: нарастить производство до нужных объёмов так и не удалось. Из семи производителей более-менее стабильно и в больших объёмах «Спутник V» сегодня выпускают только двое.

Сюжет: Коронавирус

Главный инвестор российской вакцины – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), занимающийся также продвижением нашего препарата за рубежом, неустанно заявляет о новых победах. На первый взгляд они очевидны – на сегодня Россия уже предложила поставки своей вакцины в 50 стран мира. Ещё осенью прошлого года глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что в общей сложности из разных стран мира есть запрос на 1,2 млрд доз «Спутника V». Правда, в момент, когда г-н Дмитриев делал это заявление, ещё ни один российский производитель не сумел масштабировать производство вакцины. Более того, даже сейчас на отечественных заводах производится максимум 7–10 млн доз (имеются в виду оба компонента препарата) в месяц.

Этих объёмов явно недостаточно не то что для исполнения мифических пока ещё запросов в 1,2 млрд доз, которыми кичился г-н Дмитриев, – их не хватает даже для того, чтобы исполнить уже имеющиеся контракты. В результате в некоторых странах поставки российской вакцины ждут по нескольку месяцев. Дабы как-то сгладить скандалы с задержками по отгрузке препарата, в РФПИ заявили, что предельно допустимый срок введения второго компонента вакцины – 180 дней после первой прививки. Однако в случае, например, с Аргентиной не удалось уложиться даже в этот промежуток.

Создаётся впечатление, что главный пиарщик российского препарата – РФПИ – намеренно играет на руку конкурентам. А иначе как можно объяснить, зачем стоило принимать на себя обязательства, которые заведомо невозможно было исполнить?

Из пионеров в аутсайдеры

Сразу оговоримся: перебои с поставками вакцины сегодня испытывают абсолютно все мировые производители. Пока ещё никому в мире не удалось нарастить производство до нужных объёмов и, что ещё важнее, наладить его бесперебойность. Однако пока в РФПИ кивают на мировые политические заговоры против России, тот же Китай, который также не может похвастаться лояльностью Запада, уже получил от ВОЗ одобрение своей вакцины и даже вышел на первое место в мире по производству. Так, по данным аналитической компании AirFinity, по состоянию на начало июня Китай произвёл у себя уже 1,7 млрд доз вакцин, 422 млн доз из которых экспортировал. На втором месте по экспорту – Евросоюз, поставивший 233,6 млн доз. Замыкают тройку лидеров США – 44,7 млн доз. Российский же экспортный показатель составляет всего 28,5 млн доз.

При этом ситуация всё отчётливее выглядит так, словно победное шествие по миру российской вакцины г-н Дмитриев и РФПИ провалили собственными стараниями. Так, недавно агентство Reuter обнародовало подробности того, почему наш «Спутник V» до сих пор не получил одобрения Европейского лекарственного агентства. Оказалось, что европейские контролирующие органы просто не получили от российской стороны все необходимые документы. В частности, Reuter сообщает, что в производстве российской вакцины используется сыворотка крови телят и что разработчики вакцины якобы не задокументировали её происхождение. При этом использование этого компонента может иметь потенциальную опасность, поскольку может вызывать прионную инфекцию (нейродегеративное заболевание с летальным исходом). В РФПИ заявили, что публикация Reuter содержит «ложные и неточные утверждения» и организована «западным фармацевтическим лобби». Что мешало предоставить требуемые документы, а потом уже заявить про волосатую лапу западной фармы, не очень понятно.

Кремлёвские покровители

Есть претензии у международных регуляторов и непосредственно к производителям «Спутника V». Например, в конце июня ВОЗ побывала с инспекцией на площадке «Фармстандарт – УфаВИТА». Главные претензии ВОЗ предъявила к стерильности производства и охране окружающей среды. Примечательно, что за нерадивых отечественных производителей тогда заступились аж из Кремля. «Насколько мне известно, они (нарекания инспекционной группы. – ­Ред.) уже приняты во внимание, и всё, что нужно было исправить, уже исправлено», – заявил по итогам проверки пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Судя по всему, столь высокие заступники нашлись не случайно: дело в том, что производством вакцины заняты известные российские олигархи. Самый известный из них – протеже вице-премьера Татьяны Голиковой, основатель холдинга «Фармстандарт» миллиардер Виктор Харитонин. Производством «Спутника V» занимаются сразу несколько компаний г-на Харитонина. В частности, уже упомянутый завод в Уфе, который инспектировала ВОЗ, а также ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО». Ещё один производитель «Спутника V» – АО «Генериум», по неофициальной информации, также может контролироваться г-ном Харитониным. Что интересно, у «Генериума» тот же юридический адрес, что и у фирмы «ЛЕККО» в посёлке Вольгинский. Отличается лишь номер дома. Кроме того, до недавнего времени, по данным агентства Regnum, в составе собственников «Генериума» числился также и бывший замминистра промышленности в то время, когда министерство возглавлял супруг всё той же Татьяны Голиковой Виктор Христенко.

Вот и ЗАО «Биокад» из Санкт-Петербурга, также заявленное как производитель отечественной вакцины, на поверку оказалось компанией, близкой всё к тому же Харитонину. По данным Forbes, по состоянию на сентябрь 2020 года «Биокад» принадлежал Валерию Егорову – близкому деловому партнёру Харитонина.

Ещё один производитель вакцины – АО «Биннофарм» – контролируется другим крупным российским олигархом – Владимиром Евтушенковым.

В списке производителей отмечено также АО «Р-Фарм» Алексея Репика, который, напомним, на пару с г-ном Харитониным с начала эпидемии ковида получил также весьма щедрые госконтракты на поставку лекарств от коронавируса. Наконец, «Спутник V» производит его непосредственный разработчик – Центр Гамалеи.

По сути, сегодня сколько-нибудь крупные партии «Спутника» делают только на уфимском заводе «Фармстандарт» и в «Р-Фарм».

Без трудностей не обошлось

Да, в производстве вакцины есть и объективные сложности. «Это сложный процесс, мы вначале не думали, что он будет настолько сложным», – заявил в интервью Reuter президент ГК «Фармсинтез» Викрам Пуния. По его словам, одна из сложностей заключается в том, что вакцина состоит из двух разных аденовирусов, то есть фактически производителю нужно наладить изготовление двух разных препаратов.

Есть проблемы, связанные и с чисто российской спецификой. Например, ещё в конце прошлого года многие производители жаловались, что испытывают сложности с закупкой биореакторов, в которых выращиваются и ферментируются компоненты вакцины. Также поступали жалобы на нехватку сосудов для препарата, крышек для них и необходимых реагентов. Всё это приходилось заказывать за рубежом. Вот только в это же самое время в РФПИ во всеуслышание заявляли об успешном увеличении производства «Спутника». То есть о наличии проблем было известно. Но их не смогли решить? Или просто не захотели? Как результат Россия в глазах всего мира выглядит лузером, разработавшим великолепный препарат, но так и не сумевшим наладить его производство.