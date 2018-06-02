Кириенко заявил, что идея о переносе единого дня голосования требует обсуждения

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Инициатива о переносе единого дня голосования с сентября на другое время требует обсуждения. Об этом заявил в субботу ТАСС первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, комментируя заявления политических партий о целесообразности такого переноса, поддержанные главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

"Такая идея есть, ее высказывала Элла Александровна [Памфилова]. Как любое предложение, оно требует продуманного обсуждения", - сказал Кириенко.

В настоящее время единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября (в 2018 году - 9 сентября), а в год федеральных парламентских выборов - в третье воскресенье сентября.

О том, что региональные и муниципальные выборы, а также выборы в Госдуму нужно переносить на менее "дачное" и отпускное время, неоднократно говорили политики и эксперты. В мае фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект о переносе единого дня голосования и выборов в Госдуму со второго и третьего воскресенья сентября соответственно на третье воскресенье марта. Справороссы, в свою очередь, предложили поправки о переносе единого дня голосования на второе воскресенье октября.

Перенос единого дня голосования поддерживают и в Центризбиркоме. Председатель ЦИК Элла Памфилова недавно высказывала предположение, что оптимальным временем для выборов мог бы стать октябрь.

По словам Памфиловой, поиском более удобного для избирателей времени проведения единого дня голосования займется после 9 сентября рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства, созданная при Администрации президента РФ после думских выборов 2016 года. Вопрос переноса единого дня голосования уже обсуждался политиками, законодателями и экспертами группы, но отошел на второй план на время президентской кампании.