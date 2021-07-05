Кириенко указал на последствия пандемии для социальных и политических процессов

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко считает, что масштабный вызов пандемии коронавируса может повлечь за собой изменения в социальных и политических процессах. Об этом он заявил 5 июля на открытии III форума молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

Кириенко обратил внимание на то, что для молодых политологов сейчас «невероятно интересное время». В связи с этим он напомнил о проведении сентябрьских выборов, включая выборы депутатов в Госдуму.

Кроме этого, отметил Кириенко, во всем мире сейчас происходят значимые перемены. На этом фоне актуализируется запрос на новые возможности для свежего взгляда, нестандартного подхода, который свойственен молодым специалистам.

«Масштабный вызов пандемии заставляет сегодня не только поменять подходы к обеспечению безопасности с точки зрения новых вирусов и новых пандемий в целом, на самом деле, это вызов всему жизненному укладу современного общества. И это, конечно же, повлечет за собой изменения и в социальной сфере, и в политических процессах. Это значимое окно возможности для вас», — сказал он.

По словам Кириенко, скорости изменения становятся такими, что это сказывается на традиционных подходах и к политической деятельности, и к политологии.

«Здесь важнейший вклад вносит и развитие цифровой инфраструктуры, современного интернета, больших данных и совершенно иных возможностей для анализа происходящих социальных процессов», — добавил Кириенко.

В рамках форума запланировано вручение первой национальной премии молодых политологов России «Дигория», номинантами которой являются 112 человек из 37 российских регионов. На церемонии закрытия 9 июля объявят по три лауреата в каждой номинации.

30 июня в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что цены на продовольствие растут по всему миру. По словам российского лидера, среди причин такого явления стали последствия пандемии, сокращение производства и сокращение рабочих мест.

При этом ранее, 4 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума Путин призвал объединить усилия для борьбы с пандемией коронавируса по той причине, что сохранение очагов распространения вируса может привести к возобновлению пандемии.