Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки...
Главная / В мире

Киргизский спецназ захватил погранзаставу Таджикистана после перестрелки на границе

29 апреля 2021, 17:00  •  132 • В мире
Киргизский спецназ захватил погранзаставу Таджикистана "Ходжа Аълло" после конфликта на границе, который закончился перестрелкой.
Перестрелка началась в 14.05 по местному времени. В 17.00 таджикские пограничники открыли огонь по трём пограничным заставам Киргизии - "Капчыгай", "Мин-Булак" и "Достук". При этом в ход пошло не только стрелковое оружие, но и миномёты. В результате миномётного обстрела застава "Достук" загорелась.
В ответ киргизский спецназ "Бору" захватил таджикскую пограничную заставу "Ходжа Аълло". В настоящее время с обеих сторон к границе стягиваются новые силы. Как сообщает киргизский портал 24kg, в результате перестрелки пострадали как военнослужащие, так и гражданское население. Один человек погиб.
Напомним, что конфликт разгорелся из-за видеокамер, которые таджикские пограничники начали устанавливать на электрическом столбе возле пункта по распределению воды в киргизском селе Кок-Таш. Местные жители потребовали снять средства видеонаблюдения, однако пограничники отказались. Словесная перепалка сперва переросла в закидывание оппонентов камнями, а потом - в стрельбу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



132
Источник
Похожие новости
29 апреля 2021, 00:30
После нового пожара в Болгарии русские не утерпели: "Бычок" не затушил, и понеслась…"
28 апреля 2021, 23:30
«Неловкие попытки переложить вину»: зачем госсекретарь США выдвинул условие для ведения переговоров с Россией
29 апреля 2021, 02:20
Госсекретарь США объяснил союзникам, чем обернётся закупка вооружения у России
28 апреля 2021, 22:40
Военно-морская база под вопросом: Судан поставил на паузу договор с Россией
29 апреля 2021, 00:30
В МИД Судана на заморозку соглашения с Россией ответили неопределённостью
28 апреля 2021, 22:40
CNN "проник" в окружение Трампа и узнал о повторении MAGA
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 апреля 2021, 00:30
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозможно - ...
29 апреля 2021, 06:00
Киев неправильно истолковал намёк Шойгу. Россия может развернуть войска за сутки
29 апреля 2021, 07:50
Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
29 апреля 2021, 04:10
Нацистский марш в центре Киева: "Наследники" дивизии СС "Галичина"...
29 апреля 2021, 00:30
"Наблюдается многолетняя деградация": Даже газовая афера Зеленского не подн...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 апреля 2021, 23:15
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предала турецких партнёров
25 апреля 2021, 12:05
20 минут "чрезвычайного обращения": Земану пришлось изменить формат
24 апреля 2021, 05:50
"Ваши предки на деревьях сидели": Грузинский оппозиционер набросился на экс-главу МИД Эстонии
22 апреля 2021, 18:05
Приказ к наступлению отдаст командующий Операцией объединённых сил генерал-лейтенант Сергей Наев
23 апреля 2021, 20:40
Чехи попросили пощады у США: "Москва не будет сносить безропотно"
23 апреля 2021, 22:30
В Москве нашли ответ Вашингтону на решение совмещать флаги США и ЛГБТ в посольствах
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа через Незалежную
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.