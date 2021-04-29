Киргизский спецназ захватил погранзаставу Таджикистана после перестрелки на границе

Киргизский спецназ захватил погранзаставу Таджикистана "Ходжа Аълло" после конфликта на границе, который закончился перестрелкой.

Перестрелка началась в 14.05 по местному времени. В 17.00 таджикские пограничники открыли огонь по трём пограничным заставам Киргизии - "Капчыгай", "Мин-Булак" и "Достук". При этом в ход пошло не только стрелковое оружие, но и миномёты. В результате миномётного обстрела застава "Достук" загорелась.

В ответ киргизский спецназ "Бору" захватил таджикскую пограничную заставу "Ходжа Аълло". В настоящее время с обеих сторон к границе стягиваются новые силы. Как сообщает киргизский портал 24kg, в результате перестрелки пострадали как военнослужащие, так и гражданское население. Один человек погиб.

Напомним, что конфликт разгорелся из-за видеокамер, которые таджикские пограничники начали устанавливать на электрическом столбе возле пункта по распределению воды в киргизском селе Кок-Таш. Местные жители потребовали снять средства видеонаблюдения, однако пограничники отказались. Словесная перепалка сперва переросла в закидывание оппонентов камнями, а потом - в стрельбу.