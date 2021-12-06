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Киргизские выборы рассорят мигрантов и спровоцируют этнические бунты и погромы

06 декабря 2021, 10:15  •  26 • Аналитика
Шапито парламентских выборов в Киргизии не заканчивается: на момент выхода номера президент страны согласился подать в отставку, если проигравшие докажут фальсификации. В общем, у них эта канитель надолго. Что же будет у нас, в России?
Сюжет: Выборы
А у нас в Ростокине группа поддержки националистического движения «Бутун Кыргызстан» каталась на машинах по району с флагами, выкрикивая лозунги по-киргизски и весело давя зазевавшихся прохожих. Собственно, именно за это полицейские и задержали десяток бузотёров – пострадавшие подали жалобы. А «Бутун», между прочим, проскочил в парламент со своими 6%. Если, конечно, эти выборы не переиграют. Дело в том, что, когда в избиркоме прикинули первые результаты, неожиданно выяснилось, что общая сумма процентов всех партий превысила 150. Не считая мажоритарщиков, среди которых, если это кому-то ещё интересно, не оказалось ни одной некиргизской фамилии. Третья по численности национальная группа на сей раз вообще осталась без своего представительства в парламенте. В общем, когда выяснилось, что 150% – результат компьютерного сбоя, пересчитывать стали вручную. А затем информация о ходе выборов и вовсе оказалась недоступной. Вот тут и запахло майданом. Для киргизов майдан значит даже больше, чем для украинцев, – ещё ни разу власть в республике не передавалась нормальным путём, от правопреемника к правопреемнику. Год назад, напомним, фальсификации повлекли за собой срыв очередных парламентских выборов и отставку президента Жээнбекова. Теперь в отставку грозится уйти президент Жапаров, но может и не успеть – с этим делом как карта ляжет. А пока киргизская квазигосударственность в очередной раз не проходит базового испытания парламентаризмом, массовое бегство киргизов в Россию продолжает ставить рекорды. Два года назад киргизских мигрантов было 1 100 000 – по официальным данным, озвученным послом в России Гульнарой-Кларой Самат. Сейчас их число удвоилось. При том, что население Киргизии всего 6,5 миллиона. Из 330 тыс. русского населения Киргизии грезят получить российские паспорта как минимум половина, но им их не дают. А вот киргизам российские паспорта раздают запросто – вместе с родительским капиталом и полным социальным пакетом. Киргизы – единственные из среднеазиатских мигрантов прут к нам целыми семьями (из других республик на заработки, как правило, едут только мужчины). И если бы Кремль только захотел, он мог бы диктовать свою волю Бишкеку, манипулируя двухмиллионной мигрантской прослойкой (откажетесь повиноваться – отправим ваших наших по домам, наплачетесь с ними).
Так вот, на сей раз киргизский кризис обещает быть затяжным, считают эксперты, с возможным перерастанием в гражданскую войну. По итогам выборов как никогда «пролетели» ошские кланы узбеков (а прослойка узбеков в Киргизии – на уровне 15% по самым скромным замерам, куда там русским). В нулевых гражданскую войну в Киргизии остановили титанические усилия Дмитрия Козака (как, впрочем, и в прошлом году). А сейчас Козаку есть чем заняться на украинском направлении. А равного ему по умениям кризисного управленца у нас, пожалуй, и нет. Так что дело на сей раз может закончиться совсем скверно, а это чревато ещё большим киргизским исходом в Россию. На уровне ещё 1,5–2 млн человек. Будет кому строить дальневосточные города? Или киргизы, как обычно, выберут обустроенную столицу?
Сергей Марков, политолог
– Государственный комитет национальной безопасности Киргизии опроверг информацию о причастности Турции к попытке государственного переворота в республике (накануне спецслужбы задержали депутата парламента Бакытбека Жетигенова и трёх кандидатов в депутаты от Партии зелёных, которые, по версии ГКНБ, готовились после завершения выборов совершить насильственный захват власти. – Ред.). Но, сами понимаете, дыма без огня не бывает. А пока Эрдоган всеми силами встраивает киргизов в свой «великий туран», Россия, похоже, самоустранилась. Итог будет плачевный – ещё миллион или полтора беженцев из Киргизии, на которых России придётся истратить деньги.

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