Киргизия: Страна, поставляющая террористов в Россию

Автор:

Топоров Алексей

Выходцы из Киргизии давно уже стали приметой современной российской жизни. И с каждым годом их становится больше, потому что уровень жизни в этой стране оставляет желать лучшего. А Россия в этой связи, особенно для тех, кто живет в нищих деревнях и городках, становится единственной возможностью заработать и реализоваться в жизни. К тому же участие в ЕАЭС существенно упрощает киргизам возможность въехать и работать в нашей стране.

Например, если таджикам и узбекам нужно оформить разрешение на работу, то гражданам Киргизии достаточно встать на миграционный учет - и все. В правах они, по сути, уравнены с гражданами России. И многие остаются тут на пять лет, чтобы начать процедуру получения российского гражданства. Поэтому, по официальным данным, если приток граждан Узбекистана и Таджикистана к нам с началом эпохи западных санкций снизился, то граждан Киргизии остался прежним и, по некоторым данным, даже вырос.

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Ария киргизского гостя

Приехав в Россию, киргизы предпочитают держаться обособленно, ассимилироваться подчеркнуто не хотят, а киргизская молодежь нередко ведет себя вызывающе, словно желая самоутвердиться на новой территории: этнические шапочки и майки с цветами и символами национального флага выставляются как маркеры "свой-чужой". Недавно общественность всколыхнула новость, что в Тульской области, практически в 100 километрах от Москвы, бизнес-представители киргизской диаспоры намериваются построить киргизское этно-село, своего рода моноэтнический анклав в сердце России.

После чего появилась информация, что вызревание подобного анклава на их территории с запозданием обеспокоило местные власти, и они решили этот проект свернуть. Но тут за несчастных киргизов хором вступились либеральные издания, которые традиционно выступают за все цвета, кроме русского, и как решится в результате этот вопрос - пока непонятно.

Но если все вышеперечисленные факторы лишь добавляют нервозности в течение повседневной жизни в России, то тот момент, что в последнее время уроженцы Киргизии стали чаще появляться в криминальной хронике, рассказывающей либо о совершенных, либо о предотвращенных в нашей стране исламистских терактах, вызывает серьезное беспокойство. Достаточно вспомнить совершившего в прошлом году теракт в метро Санкт-Петербурга, унесший 15 жизней, Акбарджона Джалилова, получившего российское гражданство, кстати, в нашем консульстве, находящемся в его родном городе Ош. Ранее гражданином РФ стал и отец террориста. Или организаторов этих терактов - также уроженцев Киргизии Аброра и Акрама Азмовых, а также Мухамадюсупа Эрматова.