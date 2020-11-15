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Киргизия разом лишилась и. о. президента и премьер-министра

15 ноября 2020, 12:30  •  38 • Политика
Исполняющий обязанности президента Киргизии сложил полномочия, чтобы участвовать в выборах главы государства "наравне со всеми". "Как рядовой гражданин, буду участвовать в предстоящих президентских выборах", - заявил он.
Премьер-министр и исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров ушёл разом с обоих постов ради участия в выборах главы государства, как обычный гражданин. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.
Предыдущий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков месяц назад ушёл в отставку на фоне массовых протестов в столице страны, которые были вызваны недовольством итогами парламентских выборов. Место главы государства временно перешло премьеру Садыру Жапарову.
Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики и, как рядовой гражданин, буду участвовать в предстоящих президентских выборах, - цитирует пресс-служба заявление главы правительства.
Досрочные выборы президента Киргизии назначены на 10 января 2021 года. Согласно законодательству, в них не могут участвовать действующие должностные лица. Кроме того, в стране идёт подготовка к конституционной реформе, которая должна изменить систему правления в Киргизии.
Напомним, что главная проблема страны заключается в том, что она разделена на северные и южные кланы. И когда один из этих кланов побеждает на выборах, он старается вытеснить всех представителей другого клана с государственных постов. Из-за этого в стране постоянно происходят "революции".

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