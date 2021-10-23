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Киргизия отказалась выбирать между военными России и США: "Не хотим играть в кошки-мышки"
23 октября 2021, 23:05 • 60 • В мире
Лидер Киргизии объяснил нежелание размещать в республике американские авиабазы.
В Киргизии не будет размещён военный контингент США. Об этом отдельно заявил президент страны Садыр Жапаров. Он указал, что на территории государства не будет американской авиабазы.
В ходе пресс-конференции политик отметил, что в Канте уже имеется военная база России, и стране её "хватает". Иной расклад уже можно расценивать как заигрывание с великими державами, чего Бишкек не может допустить.
"Мы не хотим играть в кошки-мышки с державами, располагая у себя две базы", - пояснил свою позицию Жапаров.
Он также напомнил, что в Киргизии семь лет назад был расформирован американский военный объект, который осуществлял поддержку операции в Афганистане. База действовала с 2001 по 2014 год.
Напомним, что о заинтересованности США в использовании баз в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии и других странах в конце сентября сообщил портал Politico со ссылкой на американских сенаторов.
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