Киргизия: Гражданская война лайт

Автор:

Покровский Александр

Боестолкновения в селе Кой-Таш

Свежие сообщения о попытке арестовать бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в его поместье в селе Кой-Таш некоторым образом ввергают в оторопь. Например, о том, что бойцы киргизского спецназа (!) стали убегать (!) от дома бывшего главы республики, который они пытались взять штурмом. И не смогли. Спецназ! Потому что, оказывается, некоторые из вышедших на защиту Атамбаева его сторонников — или клиентов, в данном случае неважно — попытались… избить силовиков. Причём так, что, согласно поступающей информации, одного забили до смерти. В итоге часть спецназовцев сдались и были разоружены...

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева несут снаряжение сотрудника спецназа в резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком. Фото: EPA/IGOR KOVALENKO/ТАСС

Правда, так сообщают из штаба Атамбаева. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии информацию о сдаче в плен бойцов спецназа опровергает и заявляет, что «операция по задержанию бывшего главы республики продолжается». Вот только как-то получилось, что среди раненых с разных сторон оказались такие люди, как бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов, а с ними ещё 50 человек.

То, что штурм не задался, косвенно подтверждается довольно-таки нахальным в его положении обращением Алмазбека Атамбаева. На официальные власти он обрушился с обвинениями в жестокости и цинизме, которые «просто потрясают». «Властям пора одуматься, — заявил экс-глава государства. — Мы не такой народ, который будет жить на коленях. Мы не колхозные бараны! Граждане Кыргызстана — это независимые люди, для которых честь дороже жизни. И власти надо это понять, одуматься и пройти в правовое поле».

Силовикам же Атамбаев откровенно пригрозил: «Ваши руководители, возможно, куда-то убегут, но для вас это плохо кончится».

И, наконец, главное:

Я верю в светлое будущее Кыргызстана, всё будет хорошо, но мы должны вместе отстоять нашу свободу. Мы не допустим, чтобы весь Кыргызстан был рабами какого-то семейного клана.

А. Атамбаев. Фото: www.globallookpress.com

О! С этого места, пожалуйста, поподробнее…

О кланах и личностях в Киргизии

Царьград недавно писал о том, что «в Киргизии между бывшим и нынешним президентами разверзлась пропасть, из которой потянуло жутью очередной гражданской войны». Повторяться не будем, зато спросим о том, что происходит в Киргизии, одного из виднейших специалистов по этой стране (его любимой, по собственному признанию, в Центральной Азии) и вообще по региону, руководителя отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина.

Царьград: Перечень обвинений в адрес экс-президента, подготовленный специальной комиссией киргизского парламента, впечатляет. Там и контроль за каналами контрабанды и наркотрафика, и освобождение преступного авторитета, и продажа оружия преступным группировкам, и прочее в этом же роде. Но с другой стороны, мы знаем, что это Восток. И ещё мы знаем, что обрушившийся на бывшего главу государства нынешний глава государства — ставленник Атамбаева. Что в реальности происходит в Киргизии? Восстание марионетки?

Андрей Грозин: По большому счёту, то, что последний год наблюдается, — это действительно выход марионетки из-под контроля.

Для господина Жээнбекова для его избрания на нынешний пост господин Атамбаев сделал больше, чем Центризбирком и избиркомы на местах, в разы больше. Как Атамбаев проталкивал Жээнбекова на президентский пост, все в Киргизии знают.

С. Жээнбеков. Фото: www.globallookpress.com

А вот то, что потом, по весне, у них началась размолвка… Тот же Жээнбеков достаточно откровенно говорил в одном из интервью, что им пытались управлять, манипулировать. Он заявлял, что «это недопустимо, это невозможно, и подобного рода политику применительно к себе я отвергаю».

Ц.: Это его личный протест или это протест, скажем так, южан? На что намекал Атамбеков, говоря о рабах «какого-то семейного клана»?

А.Г.: Действительно, это протест, как говорят, и братьев, и сватьев, и прочих. Но я бы здесь не скатывался в простые схемы — юга, севера и так далее. На самом деле это не главное. Большинство людей, которых принято называть элитами севера, к Атамбаеву относятся, мягко говоря, по-разному. То есть здесь скорее всё-таки конфликт личностей, а не каких-то более глубоких пластов.

Ц.: И какая судьба ждёт личность Атамбаева, по вашей оценке?

А.Г.: По большому счёту, он ведь сам довёл до того, что сейчас происходит. Вы знаете, после того как Атамбаев ездил к Путину и общался с ним, я думал, что с ним всё будет хорошо. Думал, что он как бы отойдёт на задний план. Но, во-первых, от него пошли комментарии, которые, по сути дела, дезавуировали всё, что российский президент говорил о необходимости успокоения и мира в стране.

В. Путин и А. Атамбаев. Фото: www.globallookpress.com

Он, по сути, начал строить баррикады. Понимаете, он на глазах превратился в полевого командира. И республика с этими действиями Атамбаева последнего времени скатывалась явно к афганскому сценарию. Вполне возможно, что через полгода такой политики, которая была в последнее время, сложилась бы реальная регионализация. То есть образовались бы какие-то регионы, которые абсолютно не подчиняются центральной власти. Такие вещи постоянно маячат на киргизском пороге.

Подобного рода ситуация абсолютно неприемлема для страны, которая, в принципе, претендует на статус более-менее состоявшегося государства. То есть в данном случае власть употребила власть, простите за тавтологию. И это правильно. Другое дело, стоило ли вообще предпринимать подобного рода шаги. Но это вопрос для дискуссий.

Ц.: Да, как раз вопрос о цене сложившейся ситуации для республики и её будущего…

А.Г.: Вся социология последнего полугодия указывала на одну простую вещь. За Атамбаевым нет большого числа людей. Атамбаев воспринимается большинством населения — что на севере, что на юге — как человек, только недавно ушедший из власти. Как человек, эту систему, которая его сейчас пытается арестовать, и создавший. Поэтому в данном случае я бы не преувеличивал возможности неких, скажем так, экстремумов в связи с арестом.

На самом деле большинство населения Кыргызстана воспринимает конфликт действующего и бывшего президента именно как конфликт амбиций. Точнее, как конфликт неудовлетворённых амбиций. И поэтому я не думаю, что за Атамбаева поднимется весь север и так далее. Нет. Во-первых, под эгидой господина Атамбаева сплачиваться достаточно стрёмно, скажем так. Потому что это человек, который себя зарекомендовал, мягко говоря, по-разному. При Атамбаеве власть была иногда совершенно неадекватной. И люди это знают, помнят. И вот так под Атамбаева просто пойти… Нет, этого не будет.

А. Атамбаев. Фото: www.globallookpress.com

В политике большинство игроков — а их, не ассоциированных с Атамбаевым и не ассоциированных с действующей властью, процентов 80 — все эти элиты и контрэлиты Кыргызстана ждут, когда эти двое друг друга аннигилируют. То есть большинство тех, кто и на севере, и на юге могут повлиять на население, на выборы в регионах, сейчас никак не засвечиваются. Все молчат. И ждут просто-напросто того, как дальше склонится чаша весов. Если будет побеждать Жээнбеков, то все скажут: вот, молодец, мы поддерживаем действующую власть. Если вдруг каким-то чудом судьба качнётся в сторону Атамбаева, то тогда, вполне возможно, у него появится какая-то поддержка.

Главное же, что следующий год в Кыргызстане — это выборный год, должны пройти выборы в парламент. А парламент в Кыргызстане при всей марионеточности — достаточно значимая структура власти, и дальше она, очевидно, будет только набирать власть. Именно вокруг парламентских выборов всё сейчас в Киргизии и складывается. И даже нынешний «наезд» на Атамбаева связан, как мне кажется, не только лично с Атамбаевым, несмотря на личностный конфликт между двумя бывшими соратниками. Он связан с тем, что социал-демократическая партия Кыргызстана, крупнейшая и до последнего времени называвшаяся «партией власти», оставалась во многом атамбаевской. А после его ареста, скорее всего, партия рассыплется. И у неё на следующих выборах, очевидно, не будет никаких серьёзных шансов.

В этой связи не совсем понятно, как ныне действующий президент и вся его большая родня будут на этих выборах выступать. Сначала казалось, что они хотят выдернуть из-под Атамбаева партию под себя. А сейчас мне кажется, что на этом проекте хотят вообще поставить крест…

Фото: www.globallookpress.com

Кыргызстан — страна особенная. Там раскачать ситуацию очень легко. В отличие, допустим, от узбеков, в отличие от таджиков, в отличие от казахов, киргизов можно легко поднять на массовый протест. Причём даже не обязательно выводить тысячи людей. Достаточно 200-300 человек в Бишкеке, и уже будет массовка… Революция 2010 года с этого же начиналась. Тот же Атамбаев играл одну из серьёзных ролей в той ситуации. Так что опыт у него есть.

С другой стороны, и в 2005, и в 2010 годах смены власти в этой стране происходили на гораздо более динамичном социально-политическом фоне, чем сейчас. Сейчас затишье.

Кыргызстан — это страна, где всё решается деньгами. То есть сколько заплатят, на столько и выйдем. Организовать митинг в Кыргызстане — это вообще полторы тысячи долларов, и 20 человек вы выведете на площадь без проблем. Три тысячи долларов — и за вами будет 50 человек. 10 тысяч долларов — и у вас будет такая солидная, хорошая массовка в пределах 200-300 человек. Вопрос упирается в ресурсы и в грамотное распоряжение этими ресурсами. Революция, как в марте 2005-го или как в апреле 2010-го, — это дорого, это Атамбаев не потянет. Тем более если они его изолируют. Его порученцы, его адъютанты — это люди, мягко говоря, не очень талантливые. Они скорее эти деньги разворуют, чем пустят их на какое-то политическое дело.

То есть без самого Атамбаева вся система противодействия не работает.

Так что если его от этих ресурсов отсекут, то, скорее всего, всё закончится так, как при Атамбаеве заканчивались подобного же рода политические процессы, то есть ничем особо бурным.

Ц.: Неизбежный вопрос: а что Москва? Что ей делать в данном раскладе?

А.Г.: Москву в этом случае, мне кажется, беспокоят даже не конкретные фигуры Жээнбекова, Атамбаева или кого-то ещё, а то, что создаются неприятные прецеденты.

Фото: www.globallookpress.com

Мне кажется, что Москва немножко упустила ситуацию. Кремлёвские товарищи привыкли к тому, что последние пять лет в Киргизии всё спокойно, тихо. Но фишка в том, что с Атамбаевым надо было что-то делать, потому что он слабоуправляемый человек. То есть вполне возможно, что киргизские официальные власти посмотрели, что Кремль не демонстрировал чёткой и жёсткой поддержки Атамбаева, и по этому поводу решили его арестовать.

Большинство наблюдающих из Москвы или из Питера за ситуацией в Киргизии думают, что это полноценная страна. Но это, знаете, до поры до времени. Предсказать то, как будет складываться ситуация в этой стране, ни один достаточно серьёзный специалист по региону сейчас не возьмётся.

Но мы, Россия, Москва, играем в открытую. Мы пытаемся сохранить Кыргызстан в том виде, в каком он есть. Согласитесь, что даже нынешняя киргизская стабильность — это лучше, чем то, что наблюдалось весной-летом 2010 года, когда были погромы, киргизо-узбекские столкновения, когда там люди друг друга обливали бензином и поджигали. Нынешняя ситуация лучше, чем та, которая была тогда.

А вот что там дальше будет…