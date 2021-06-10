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Киргизия боится возвращения своих граждан из России
10 июня 2021, 02:45 • 30 • Политика
Эксперты оценили ситуацию с мигрантами, для которых 15 июня может стать поворотным днём. Именно тогда заканчивается "коронавирусный" мораторий.
В Киргизии опасаются массового наплыва граждан, возвращающихся с заработков в России. По оценке политолога Марса Сариева, республика будет не в состоянии "переварить" толпы вернувшихся граждан.
"Депортация 100 тысяч граждан - это однозначная дестабилизация страны", - заявил он в беседе с "НГ".
Поводом для обсуждения этого вопроса стала дата 15 июня. Тогда заканчивается срок действия "коронавирусного" моратория для трудовых мигрантов, введённого год назад из-за пандемии. До этого момента иностранцам необходимо привести документы в соответствие с требованиями закона или покинуть территорию России.
Уже сейчас гастарбайтеры штурмуют миграционные центры. Десятки тысяч мигрантов пытаются получить документы и патенты.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти рассматривают вопрос упрощённого завоза мигрантов в страну для строительной отрасли. Это предложение вызвало вопросы у экспертов.
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