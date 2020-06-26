Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?

Пользователь Facebook Александр Усанин предлагает читателям оценить анализ, составленный неизвестным автором о последовательности президента РФ Владимира Путина в отстаивании суверенитета страны.

Составитель этой выкладки отмечает, что изменения в Конституцию позволят укрепить Россию и спасти страну от иностранных поползновений.

Но что будет, задаётся автор анализа, в случае, если граждане пойдут на поводу у либералов и позволят отвергнуть обновления Основного закона страны? По мнению автора материала, Запад воспользуется этим - тем более что попытки укрепления США в однополярном мире прослеживались и до 2020-го года, - и начнёт навязывать России через управляемых олигархов свою повестку.

Исход этого возможного вмешательства будет обескураживающим для граждан.

"В случае слабой поддержки народом курса на восстановление суверенитета России у врага остаётся шанс поднять не разобравшихся граждан в атаку против своей страны. Тогда следует ждать массовые увольнения, искусственный голод, теракты по указанию американских хозяев", - допускает автор.

По его мнению, вслед за этим не исключены провокации вплоть до госпереворота, с подтявкиваниями от Украины, Польши, Прибалтики. В итоге это может докатиться до дробления страны.

Но если граждане, цитирует Усанин, сумеют отстоять суверенитет, то противнику придётся сходу договариваться об условиях своей капитуляции. И искоренив поддакивающих Западу и отключив иностранное управление, у России получится выстроить суверенную систему и двигаться дальше, убеждён автор прогноза.