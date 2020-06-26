|
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
26 июня 2020, 12:00 • 248 • Политика
Что произойдёт после 1 июля? Этим озабочены не только те, кто ратует за благо нашей страны, но и недоброжелатели. Приверженцы сильного и стабильного государства допускают, что запад не преминет воспользоваться шансом попытаться раскачать ситуацию, и тогда "кирдык, о котором предупреждал Путин ещё в 2007-м", может действительно наступить.
Пользователь Facebook Александр Усанин предлагает читателям оценить анализ, составленный неизвестным автором о последовательности президента РФ Владимира Путина в отстаивании суверенитета страны.
Составитель этой выкладки отмечает, что изменения в Конституцию позволят укрепить Россию и спасти страну от иностранных поползновений.
Но что будет, задаётся автор анализа, в случае, если граждане пойдут на поводу у либералов и позволят отвергнуть обновления Основного закона страны? По мнению автора материала, Запад воспользуется этим - тем более что попытки укрепления США в однополярном мире прослеживались и до 2020-го года, - и начнёт навязывать России через управляемых олигархов свою повестку.
Исход этого возможного вмешательства будет обескураживающим для граждан.
"В случае слабой поддержки народом курса на восстановление суверенитета России у врага остаётся шанс поднять не разобравшихся граждан в атаку против своей страны. Тогда следует ждать массовые увольнения, искусственный голод, теракты по указанию американских хозяев", - допускает автор.
По его мнению, вслед за этим не исключены провокации вплоть до госпереворота, с подтявкиваниями от Украины, Польши, Прибалтики. В итоге это может докатиться до дробления страны.
Но если граждане, цитирует Усанин, сумеют отстоять суверенитет, то противнику придётся сходу договариваться об условиях своей капитуляции. И искоренив поддакивающих Западу и отключив иностранное управление, у России получится выстроить суверенную систему и двигаться дальше, убеждён автор прогноза.
248
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июня 2020, 00:00
|
24 июня 2020, 05:00
|
23 июня 2020, 14:00
|
23 июня 2020, 03:00
|
21 июня 2020, 18:25
|
19 июня 2020, 17:00
|
22 июня 2020, 11:00