Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Страны Европы переругались из-за российской статьи
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
Главная / Политика

Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?

26 июня 2020, 12:00  •  248 • Политика
Что произойдёт после 1 июля? Этим озабочены не только те, кто ратует за благо нашей страны, но и недоброжелатели. Приверженцы сильного и стабильного государства допускают, что запад не преминет воспользоваться шансом попытаться раскачать ситуацию, и тогда "кирдык, о котором предупреждал Путин ещё в 2007-м", может действительно наступить.
Пользователь Facebook Александр Усанин предлагает читателям оценить анализ, составленный неизвестным автором о последовательности президента РФ Владимира Путина в отстаивании суверенитета страны.
Составитель этой выкладки отмечает, что изменения в Конституцию позволят укрепить Россию и спасти страну от иностранных поползновений.
Но что будет, задаётся автор анализа, в случае, если граждане пойдут на поводу у либералов и позволят отвергнуть обновления Основного закона страны? По мнению автора материала, Запад воспользуется этим - тем более что попытки укрепления США в однополярном мире прослеживались и до 2020-го года, - и начнёт навязывать России через управляемых олигархов свою повестку.
Исход этого возможного вмешательства будет обескураживающим для граждан.
"В случае слабой поддержки народом курса на восстановление суверенитета России у врага остаётся шанс поднять не разобравшихся граждан в атаку против своей страны. Тогда следует ждать массовые увольнения, искусственный голод, теракты по указанию американских хозяев", - допускает автор.
По его мнению, вслед за этим не исключены провокации вплоть до госпереворота, с подтявкиваниями от Украины, Польши, Прибалтики. В итоге это может докатиться до дробления страны.
Но если граждане, цитирует Усанин, сумеют отстоять суверенитет, то противнику придётся сходу договариваться об условиях своей капитуляции. И искоренив поддакивающих Западу и отключив иностранное управление, у России получится выстроить суверенную систему и двигаться дальше, убеждён автор прогноза.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



248
Источник
Похожие новости
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к параду в Крыме
26 июня 2020, 03:00
Путин внес изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ
26 июня 2020, 01:00
"Решим сами": Захарова отрезала притязания Киева по поводу парада в Крыму
26 июня 2020, 01:00
"Я хотел пойти, но…": Собянин заинтриговал решением проголосовать по поправкам
26 июня 2020, 03:00
Путин вновь обратится к народу? Журналисты узнали тему будущего выступления
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конститу...
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к п...
26 июня 2020, 03:00
Путин внес изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ
26 июня 2020, 06:00
Домогаров впрягся за Ефремова и был затроллен народом (Руслан Осташко)
26 июня 2020, 01:00
"Решим сами": Захарова отрезала притязания Киева по поводу парада в Крыму
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2020, 00:00
Пашинян объяснил свой отказ приехать в Москву на парад Победы
24 июня 2020, 05:00
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
23 июня 2020, 14:00
"Мы ржали, просто ржали": Экс-министр Украины не сдержался, увидев "стену" с Россией
23 июня 2020, 03:00
"Удивительное открытие" человечества: Рядом со Стоунхенджем обнаружена "захватывающая" находка
21 июня 2020, 18:25
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - Восток
19 июня 2020, 17:00
Только после согласования: Москва вынесла Киеву строгое предупреждение
22 июня 2020, 11:00
"Горбатых будут распрямлять?": Военкор расшифровал сигнал Путина соседям
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.