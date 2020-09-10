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Кипр заблокировал санкции Евросоюза против Белоруссии

10 сентября 2020, 10:25  •  104 • Политика
Фото: AP/TASS
Власти страны требуют ввести аналогичные меры против Турции
Кипр блокирует введение европейских санкций против Минска, поскольку требует принять аналогичные меры против Анкары. Власти страны настаивают на том, что Турция ведет незаконные работы по разработке месторождений природного газа в Средиземноморье, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine. Из-за этого, если Евросоюз намерен наказать Белоруссию за фальсификацию выборов, следует также принять меры и против Турции. В ЕС пока не готовы пойти на это.
Страны Европы уже подготовили санкционный список и призывают как можно скорее запустить в ход ограничения. Как передает телеканал "360", санкции коснутся 40 человек. Им намерены запретить въезд на территорию стран, входящих в объединение и препятствовать любой экономической деятельности в Европе.
Положение дел останется неизменным до 21 сентября. В этот день состоится встреча министров иностранных дел стран ЕС, которые, вероятнее всего, обсудят этот вопрос.
Кипр давно требовал от ЕС отреагировать на деятельность Турции в восточной части Средиземного моря, напоминает "Свободная пресса". Власти отметили, что решение ввести санкции только в отношении Белоруссии "имеет двойные стандарты".
Напомним, что ранее прибалтийские страны ввели санкции против 30 граждан РБ.

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