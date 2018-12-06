Кипр отрекся от милитаризации острова после предупреждения МИД России

Кипр ответил на предостережение России о размещении американских войск. Власти республики поспешили опровергнуть планы по наращиванию военного присутствия США.

На Кипре услышали предостережение представителя МИД России Марии Захаровой по поводу размещения у себя на территории войск США. Представитель властей греческой части острова Продромос Продрому заверил, что размещение американских войск никогда не планировалось.

Он подчеркнул, что власти не ищут милитаризации Кипра. Республика предоставляет свою территорию исключительно для миссий гуманитарного характера и только по предварительной договоренности.

Ранее официальный представитель МИД России заявила на пресс-конференции, что из различных источников Москве стало известно о планах по наращиванию американского военного присутствия на острове. Захарова предупредила, что Россия примет ответные меры, если эти планы воплотятся в жизнь.