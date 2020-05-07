Кипр не собирается сжигать мосты с Россией

Вашингтон требует запретить заходы российских военных кораблей в кипрские порты

Как сообщила в начале мая газета «Кипрский вестник», США предлагают снять с Кипра санкции, запрещающие поставку оружия на этот разделённый остров, если кипрское правительство откажет российским военным кораблям, которые «дестабилизируют Сирию», в праве на регулярные заходы в местные порты. Такое заявление сделал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер, отвечая на письмо президента Американского института эллинизма (AHI) Ника Ларигакиса.

Мэтью Палмер

Ларигакис обратился к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой использовать полномочия, предоставленные ему президентом США Дональдом Трампом, чтобы исключить Кипр из списка стран, продажа оружия которым запрещена в соответствии с Международными правилами торговли оружием (ITAR). В ответе Палмера указывалось, что «Соединенные Штаты продолжают настаивать на прекращении регулярных заходов российского военно-морского флота в Республику Кипр; нет сомнений, что эти корабли способствуют дестабилизирующим действиям в Сирии».

Президенты Кипра и России Никос Анастасиадис и Владимир Путин

Договор о военном сотрудничестве между Россией и Кипром, разрешающий кораблям российского ВМФ совершать регулярные заходы в порты островного государства, был подписан в феврале 2015 года во время визита президента России Владимира Путина на Кипр. Ранее российские корабли уже заходили в кипрский порт Лимасол, но соглашение 2015 года создало для этого более прочную правовую основу.

США расценили это соглашение как угрозу своим планам. Началось давление на руководство Кипра. В Вашингтоне заявили, что отменят введённое еще в 1974 году эмбарго (после захвата северной части Кипра Турцией) на поставку на остров оружия при условии запрета для российских военных судов швартоваться в кипрских портах. В 2019 году в законопроект об отмене эмбарго была внесена поправка, требующая от президента США раз в год подтверждать, что Кипр проводит реформы по предотвращению отмывания денег. В ответ президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что опечален поправкой, которая «в значительной степени затрагивает независимость и суверенитет Республики Кипр».

Пока американский нажим успеха не возымел. Газета Cyprus Mail писала, что, если правительство откажется от договора, как того требуют США, «это лишит Кипр доверия… но любая страна, требующая сжечь мосты с другой страной, с которой у вас хорошие отношения, заслуживает сожжения мостов между ней и вами».

«США, – продолжала Cyprus Mail, – подготовили благодатную почву для вторжения Турции на остров, во многих отношениях облегчили, спланировали и физически помогли этому вторжению». А кто помогал оружием Республике Кипр после 1974 года? Россия, Франция, в меньшей степени – Бразилия, Италия. Российское оружие до сих пор составляет основную часть вооружения кипрской Национальной гвардии. «А США не хотели продать кипрской армии ни единой винтовки. Как мы можем это забыть?» – заключает Cyprus Mail.

Глубоководное бурение на шельфе Кипра

Сжигать мосты с Россией Кипр не собирается и по другой причине. Внешнеполитические позиции Российской Федерации и Республики Кипр по многим вопросам близки. Обе страны выступают за скорейшее возвращение к конструктивному диалогу Россия – Евросоюз, за укрепление центральной роли ООН в международных отношениях как универсального института поддержания мира и безопасности, за коллективные действия мирового сообщества в борьбе против международного терроризма и наркоторговли. Россия выступает также за всеобъемлющее, справедливое, прочное решение кипрской проблемы.

Кипр – единственный член Европейского союза, который не является членом НАТО. Несмотря на антироссийские санкции ЕС, показатели российско-кипрского товарооборота вышли на траекторию роста. По итогам 2018 года товарооборот России и Кипра составил 798,5 миллиона долларов, увеличившись на 154% по сравнению с показателем 2017 года (314,4 миллиона долларов). Кипр остается одним из основных каналов привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику, занимая ведущее место среди стран-инвесторов. По данным Центрального банка России, по состоянию на 1 июля 2018 года сумма накопленных прямых кипрских инвестиций в российской экономике достигала 164,1 миллиарда долларов. «Следует отметить очень солидные инвестиционные потоки. Понимаем, что в значительной степени это репатриация российских капиталов с Кипра, но всё-таки $148 млрд, которые пришли в российскую экономику с Кипра, – это серьёзная цифра», – сказал президент РФ Владимир Путин на встрече со своим кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом в апреле 2019 года. Сумма накопленных прямых российских инвестиций в экономику Кипра к тому времени достигла 166,1 миллиарда долларов, не считая дохода, который приносят Кипру миллионы туристов из России.