Кипр не будет беречь Ананьевых: Бежавших из России могут вернуть без "золотого паспорта" - эксперт

Кипрские власти пересматривают решение о предоставлении гражданства банкиру и предпринимателю - Дмитрию и Алексею Ананьевым, проверку проводит МВД страны. Юрист по международному частному праву Антон Аранибар объяснил в разговоре с Царьградом, почему бежавшим может грозить возвращение на родину без "золотого паспорта".

"Киприоты не совсем позитивно относятся к нашим предпринимателям, учитывая их взаимодействие с американцами и так далее. Поэтому, в принципе, учитывая наличие возбуждённого уголовного дела в отношении руководителей Промсвязьбанка, власти Кипра будут делать так, как им говорят", - пояснил юрист.

Более того, кипрская юрисдикция никогда не была закрытой, она всегда сливала информацию центробанкам, в том числе российскому, подчеркнул Аранибар.

"То есть не такой это и офшор. И если в отношении предпринимателей никаких действий не производится на территории России, тогда киприоты молчат. А если нет, то это совсем другая ситуация", - заключил юрист.