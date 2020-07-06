|
Кипр не будет беречь Ананьевых: Бежавших из России могут вернуть без "золотого паспорта" - эксперт
06 июля 2020, 17:00 • 69 • Политика
Юрист по международному частному праву Антон Аранибар в разговоре с Царьградом объяснил, почему Кипр не будет защищать бежавших из России Ананьевых и как их могут вернуть без "золотого паспорта".
Кипрские власти пересматривают решение о предоставлении гражданства банкиру и предпринимателю - Дмитрию и Алексею Ананьевым, проверку проводит МВД страны. Юрист по международному частному праву Антон Аранибар объяснил в разговоре с Царьградом, почему бежавшим может грозить возвращение на родину без "золотого паспорта".
"Киприоты не совсем позитивно относятся к нашим предпринимателям, учитывая их взаимодействие с американцами и так далее. Поэтому, в принципе, учитывая наличие возбуждённого уголовного дела в отношении руководителей Промсвязьбанка, власти Кипра будут делать так, как им говорят", - пояснил юрист.
Более того, кипрская юрисдикция никогда не была закрытой, она всегда сливала информацию центробанкам, в том числе российскому, подчеркнул Аранибар.
"То есть не такой это и офшор. И если в отношении предпринимателей никаких действий не производится на территории России, тогда киприоты молчат. А если нет, то это совсем другая ситуация", - заключил юрист.
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 июля 2020, 00:00
|
01 июля 2020, 16:00
|
29 июня 2020, 18:00
|
01 июля 2020, 01:00
|
04 июля 2020, 01:00
|
04 июля 2020, 08:00
|
04 июля 2020, 16:00