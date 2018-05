«Кинжальный» вердикт России • 215 • Аналитика







Первый выход в море на ходовые испытания второго китайского авианосца, состоявшийся 13 мая с.г., вселяет смешанные чувства. Во-первых, это чувство уважения к действительно великому китайскому народу, которые сумел наладить практически конвейерный выпуск этих сложнейших боевых кораблей в кратчайшие исторические сроки. Первый авианосец, достроенный из купленного на Украине в 1998 году советского «Варяга», был сдан флоту в 2012 году, а второй фактически построен с нуля на китайской верфи за четыре года! Причем есть основания считать, что для китайцев это далеко не предел возможностей. И в недалеком будущем они будут «печь» свои авианосцы буквально как пирожки.





Во-вторых, это, конечно же, чувство гордости за высочайший уровень советского военного кораблестроения, проекты которого даже спустя почти 50 лет ничуть не устарели и были положены китайцами в основу первого собственного авианосца. Говорю это с полной уверенностью. Потому что амбициозный Китай, намеренный, ни много ни мало, превзойти США по экономической и военной мощи, никогда не стал бы закладывать в основание своей кораблестроительной программы заведомо устаревшие проекты, автоматически делающие его второсортной страной.



Более того, подозреваю, что и следующий китайский авианосец, который задуман как полномасштабный, классический конкурент американским гигантам, окажется до боли знакомым и будет похож на один из эскизных проектов российских конструкторских бюро, уже представленных публике. Типа того же авианосца «Шторм».



И, наконец, в-третьих, это чувство досады, понятное для любого патриота России. Который видит, как в соседней стране успешно реализуются самые масштабные военно-морские проекты, явно имеющие русские корни, тогда как в самой РФ с превеликим трудом содержат, да и то чуть ли не в вечном ремонте, один авианесущий крейсер. А строительство новых кораблей этого класса уже двадцать лет не может продвинуться дальше бурных газетных дискуссий.



Однако всё вышеперечисленное навеяно именно чувствами, то есть эмоциональным восприятием нового китайского успеха на фоне наших собственных бесконечных пробуксовок.



А теперь давайте оценим ситуацию с авианосцами, так сказать, на трезвую голову, без иррациональных по своей сути эмоций.



Вопрос первый: располагает ли современная Россия необходимой научно-конструкторской базой для строительства таких кораблей? Ответ: безусловно, располагает. Накопленный ранее опыт не пропал бесследно. Еще живы специалисты, которые наверняка сумели передать свои уникальные знания новому поколению конструкторов. Кроме того, в профильных российских КБ в полном объеме сохранилась не только проектно-конструкторская документация на уже построенные боевые единицы, но и огромный, поистине неисчерпаемый творческий задел на будущее. Успешный капитальный ремонт с модернизацией индийского авианосца «Викремадитья» (бывший «Адмирал Горшков») наглядно продемонстрировал, что удалось сохранить не только советское «ноу-хау», но и практические навыки реализации таких проектов. Причем на уровне крупных производственных коллективов.



Вопрос второй: имеются ли у России судостроительные мощности для создания авианосного флота? Ведь в СССР авианосцы строили только в ныне «незалежном» городе Николаеве на Черном море. Полностью уверен, что это решаемая задача. Даже на площадках ныне существующих судостроительных заводов, при условии их минимальной реконструкции. С вводом же в строй судостроительного гиганта, завода «Звезда» на Дальнем Востоке, способного строить корабли практически любого тоннажа и сложности, эта проблема и вовсе станет неактуальной.



Что касается наличия возможности государственного финансирования таких проектов, то не стоит забывать, что одних только процентов с российских миллиардов, вложенных в американские ценные бумаги, с лихвой хватит для планомерного строительства авианосного флота. Кто и как догоняет Америку. Православный авиамоделизм



Вопрос третий и наиглавнейший: так почему же тогда Россия не строит авианосцы? Тем более что опыт того же Китая, который устремился в погоню за США на данном поприще, вроде бы говорит в пользу несомненной необходимости таких кораблей в составе российского флота.



Однако не будем спешить с выводами. Китай, как и США, имеют экспортоориентированную промышленную экономику. Плюс к этому народное хозяйство КНР даже больше, чем США зависит от стабильного импорта энергоносителей и разного рода сырья. Причем таковой импорт, в своей наибольшей части, идет именно по морю. Поэтому надежная защита морских коммуникаций для Китая – вопрос национального выживания. И экономить на строительстве авианосцев там точно не будут. Мотивация США еще более примитивная. Они просто уже сегодня контролируют большую часть планеты. И для того, чтобы это доминирование сохранить, им необходимо держать в своих руках мировой океан. Отсюда и авианосцы.



Россия существенно отличается от двух упомянутых держав. Прежде всего, своей абсолютной сырьевой самодостаточностью. Ей совершенно не нужно плавать за моря-океаны, чтобы привезти оттуда то, чего у неё самой нет. Вся таблица Менделеева наличествует в РФ в практически неисчерпаемых количествах. Стране куда важней надежно оборонять свою собственную огромную территорию, в том числе и свои сырьевые закрома, присвоить которые всегда было много охотников. Для этого авианосцы в принципе вообще не нужны.



Но есть и еще одна, так сказать, новейшая причина для серьезных сомнений в целесообразности строительства в РФ огромных плавучих аэродромов:



«Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» способен сделать беззащитным американский флот, это главный «убийца авианосцев» в Тихоокеанском регионе, пишет журнал The Diplomat. «Морской щит-2018». Американцы не полезли в черноморскую западню

По оценке издания, с 2018 года гиперзвуковые ракеты «Кинжал» становятся главной угрозой для американских военных кораблей в АТР.

По оценке эксперта, «Кинжал» способен одним ударом уничтожить даже самый большой корабль противника с расстояния до 2 тыс. километров.

Военное руководство США уже не раз выказывало опасения, что у Вашингтона пока нет возможностей перехватывать гиперзвуковые ракеты. В статье The Diplomat говорится, что все это грозит серьезными последствиями не только для американской территории, «досягаемой для российских межконтинентальных баллистических ракет», но также и для ВМС США, «чьи авианосцы и эсминцы в случае конфликта могут оказаться под водой после удара «Кинжалов».

Российская авиация сможет вести американские боевые корабли с расстояния до 3,5 тыс. километров от морских границ, говорится в статье».



Если допустить, что гиперзвуковое противокорабельное оружие действительно неотразимо для противника, а сомневаться в этом не приходится, потому что его физические свойства именно таковы, то получается, что Россия, обладающая такой системой гарантированного уничтожения вражеских авианосцев, не может не понимать всей меры уязвимости и боевой ненадежности этих кораблей. А это, согласитесь, очень плохой стимул вкладывать в их строительство баснословные деньги, На которые, кстати, можно развернуть дополнительную танковую армию. А на сдачу еще и в два раза повысить российские пенсии.



Что же касается Америки и Китая, то им будет гораздо сложнее отказаться от своих авианосных амбиций. США потому, что они уже всё построили. И эти, в сущности, архаичные корабли сегодня составляют основу их военного доминирования над разного рода третьеразрядными державами, из которых в основном и состоит мир.



Автор: Юрий Селиванов

