«Кинжал», «Уран» и «Терминатор»: какое новейшее вооружение продемонстрирует Россия на параде Победы

На параде Победы в Москве будут представлены образцы новейшей военной техники. Согласно информации Минобороны РФ, по брусчатке Красной площади впервые проедут боевые машины «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар». Кроме того, в небе над столицей пролетят модернизированные истребители МиГ-31К, оснащённые ракетным комплексом «Кинжал». В общей сложности 9 мая будет продемонстрировано свыше 190 образцов современной российской техники.

В параде Победы 9 мая в Москве примут участие образцы новейшей военной техники. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Традиционно на нём будут представлены перспективные образцы вооружения и военной техники. В том числе зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», боевые машины «Терминатор», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы», — сказал Шойгу.

Авиационную часть парада украсят истребители Су-57, Су-30СМ и МиГ-29СМТ.

18 апреля — в день военной приёмки — заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что на параде Победы будет представлено более 190 новейших образцов наземной техники. С 1 марта 2018 года расчёты машин репетируют движение в колоннах на полигоне в Алабине.

«Это и уже зарекомендовавшие себя образцы вооружения: зенитно-ракетные комплексы С-400, ракетные комплексы «Искандер», «Ярс», а также перспективная техника: танки и боевые бронированные машины «Армата», «Бумеранг», «Курганец-25», — отметил Борисов.

Однако главным событием нынешнего парада может стать демонстрация комплекса «Кинжал», которым вооружены модернизированные МиГ-31К (в будущем — Су-57). Гиперзвуковые ракеты были созданы для поражения крупных надводных сил противника — авианосцев, эсминцев, крейсеров и фрегатов.

На Западе российский «Кинжал» считают неядерным оружием сдерживания ВМС США. Однако ранее в Москве подчёркивали, что подобное оружие является лишь реакцией России на ситуацию в мире.

Беспилотники, роботы, ракеты

9 мая 2018 года в составе парадного расчёта впервые появятся «Терминатор», комплексы «Уран-6» и «Уран-9». Также в числе дебютантов оказался беспилотный аппарат «Корсар» и комплекс «Кинжал», о котором впервые рассказал Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

«Терминатор» был принят на вооружение в начале 2018 года. Эта гусеничная машина предназначена для поддержки танков на поле боя. «Терминатор» вооружён противотанковым ракетами «Атака», 30-миллиметровыми пушками 2А42 и двумя гранатомётами АГС-17.

«Уран-6» — шеститонная беспилотная машина, предназначенная для сплошного разминирования местности и проделывания проходов в минных полях. Робототехнический комплекс получил всемирную известность в операции по разминированию Пальмиры. Управление «Ураном-6» осуществляет оператор, который находится на безопасном расстоянии.

«Уран-9» представляет собой перспективную машину для ведения общевойскового боя. Комплекс управляется дистанционно, он был создан для выполнения задач, представляющих опасность для жизни военнослужащих. Вооружение «Урана» (пушка 2A72, огнемёты «Шмель-М» и ракеты «Атака») позволяют ему поражать танки, бронетехнику и инженерные укрепления противника.

Ещё одна новинка отечественного оборонного комплекса, который будет представлен на параде Победы, — тактические БПЛА «Корсар». Аппараты способны выполнять разведывательные и ударные функции на расстоянии до 200 км от места запуска. Армия будет получать «Корсар» в самолётном и вертолётном вариантах.

Первый в России ударный беспилотный самолёт «Корсар» во время прохода военной техники

© Александр Вильф / РИА Новости

Патриотизм и «демонстрация силы»

Эксперт ПИР-Центра, военный аналитик Вадим Козюлин в беседе с RT заявил, что на параде 9 мая будут продемонстрированы по-настоящему уникальные образцы российского вооружения.

«Уникальные образцы современного оружия, которые мы увидим, вселяют чувство гордости за вооружённые силы и оборонную промышленность. Парад Победы сегодня — наиболее действенный инструмент патриотического воспитания. Традиция проводить парады 9 мая — совсем молодая (в современной России существует с 1995 года — RT). Однако она пришлась по душе советскому поколению и молодёжи», — отметил Козюлин.

Боевая машина реактивной системы залпового огня «Смерч» на репетиции военного парада на Красной площади, посвящённого 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

© Александр Вильф / РИА Новости

По мнению эксперта, на Западе сложилось в целом негативное отношение к ежегодному параду на Красной площади. В Соединённых Штатах и Европе демонстрацию новейшей российской техники безосновательно воспринимают как игру мускулов. Распространено мнение, что Москва показывает военную мощь, которая якобы будет угрожать безопасности стран — членов НАТО.

«Для Запада проезд и пролёт современных военных машин — это, конечно, демонстрация силы. Парад также представляет определённый интерес для натовской разведки. Нередко на Западе можно услышать, что смотр войск 9 мая — это ещё и показатель высокой степени милитаризации российского общества. Но, учитывая популярность парада среди россиян, такой подход безоснователен», — заключил военный аналитик.