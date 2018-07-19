«Кинжал», «Сармат» и «Авангард»: Минобороны рассказало об успешных испытаниях новейшего российского вооружения

Министерство обороны России сообщило об успешных испытаниях новейшего вооружения — ракетных комплексов «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», морской системы «Посейдон», крылатой ракеты «Буревестник» и лазерного комплекса «Пересвет». Эта техника не имеет аналогов в мире. О её разработке в марте в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию рассказал президент РФ Владимир Путин.

Министерство обороны России рассказало об успешных испытаниях новейшего российского вооружения: ракетных комплексов «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», морской системы «Посейдон», крылатой ракеты «Буревестник» и лазерного комплекса «Пересвет».

Впервые о существовании этого не имеющего аналогов в мире оружия сообщил президент России в ходе обращения к Федеральному собранию 1 марта. По словам Владимира Путина, создание этих образцов вооружений стало ответом на односторонний выход Соединённых Штатов из договора об ограничении систем противоракетной обороны в конце 2001 года.

Кроме того, во время недавнего торжественного приёма в честь лучших выпускников высших военных учебных заведений в Кремле глава государства отметил, что России в последние годы удалось достичь «решительного прорыва» в создании уникальной техники нового поколения.

Программа перевооружения и качественного развития вооружённых сил продолжается уже несколько лет, и свой потенциал российская армия продемонстрировала в ходе антитеррористической операции в Сирии.

«Целый ряд отечественных систем вооружения на годы, а может быть, и на десятилетия опережает зарубежные аналоги», — подчеркнул Путин.

В свою очередь, в Минобороны отметили, что создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности и предотвращение любой агрессии в отношении России и её союзников.

Ракетный комплекс «Кинжал»

Оснащённая гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал» эскадрилья заступила на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе 1 декабря 2017 года. По сообщению Минобороны, лётный и инженерно-технический состав эскадрильи успешно осваивает новую авиационную технику и вооружение.

Отмечается, что за время несения опытно-боевого дежурства выполнено уже свыше 350 полётов, включая более 70 полётов с дозаправкой в воздухе.

«С апреля 2018 года в рамках мероприятий стратегического сдерживания самолётами МиГ-31 с комплексом «Кинжал» осуществляется плановое дежурство в воздухе над акваторией Каспийского моря», — сообщили в МО.

В рамках освоения новой техники в первой декаде июля прошло совместное с экипажами дальней авиации лётно-тактическое учение, в ходе которого были детально проработаны вопросы совместного применения комплексов «Кинжал» и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также прикрытия истребителями действий авиационных ударных групп.

По словам заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Сергея Дронова, в результате проведённых мероприятий все поставленные учебно-боевые задачи были выполнены с высоким качеством и в установленные сроки, а лётный состав получил необходимые навыки совместных практических действий.

Ракетный комплекс «Сармат»

Развёртывание комплексов шахтного базирования с тяжёлой межконтинентальной ракетой РС-28 (в натовской классификации Satan-2) является одной из основных задач развития наземных стратегических ядерных сил, определённых Планом строительства и развития РВСН.

В Минобороны отметили, что ракетный комплекс «Сармат» по своим боевым и эксплуатационным характеристикам не будет иметь аналогов в мире. Причём программа его развёртывания синхронизирована по срокам с постепенным выводом из боевого состава РВСН его предшественника — ракетного комплекса «Воевода».

Благодаря передовым ТТХ и энергетическим возможностям «Сармата» комплекс может нести боевые блоки как малого или среднего, так и повышенного или большого классов мощности.

Сообщается, что после успешного завершения программы бросковых испытаний ракетного комплекса специалисты могут перейти к подготовке лётных испытаний «Сармата». Для этого уже создана кооперация предприятий промышленности, которая приступила к изготовлению необходимых агрегатов и систем ракетного комплекса, а также накоплению запасов материальных средств, необходимых для проведения испытаний.

«Все проведённые мероприятия позволяют сделать однозначный вывод, что создание ракетного комплекса «Сармат», постановка его на боевое дежурство будет проведено в установленные сроки», — сообщили в МО.

Напомним, что президент России в конце июня заявил, что первые комплексы «Сармат» встанут на боевое дежурство уже в 2019 году. При этом отмечается, что перевооружение позволит значительно укрепить группировку РВСН и придать ей «новые качественные свойства» для решения задач ядерного сдерживания и обеспечения безопасности России.

Председатель военно-научного комитета РВСН полковника Артём Вяткин рассказал, что в ходе программы бросковых испытаний было выполнено более 50 задач, подтвердивших верность принятых конструктивных решений по всем элементам ракетного комплекса и подтвердить их надёжность.

«Все проведённые мероприятия позволяют сделать однозначный вывод, что создание ракетного комплекса «Сармат» с ракетой массой более 200 тонн и постановка его на боевое дежурство будут осуществлены в установленные сроки», — отметил специалист.

Ракетный комплекс «Авангард»

В поступившем в распоряжение RT пресс-релизе также сообщается, что предприятия промышленности приступили к серийному производству подвижных грунтовых ракетных комплексов «Авангард» с принципиально новым оснащением — планирующим крылатым боевым блоком, полёт которого осуществляется на высоте в несколько десятков километров в плотных слоях атмосферы.

«Авангард»

© Министерство обороны РФ

В этом заключается принципиальное отличие новейшего комплекса от классических боевых блоков межконтинентальных ракет, которые летят к цели по баллистической траектории.

«Он движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью, максимальное значение которой превышает число Маха более чем в 20 раз», — подчеркнули в Минобороны.

При этом во время движения боевой блок может вести управляемое маневрирование как в боковой плоскости (до нескольких тысяч километров), так и в вертикальной. Это не только делает полёт «Авангарда» непредсказуемым для средств противоракетной обороны противника, но и позволяет ему обходить зоны действия их огневых и информационных средств.

Отмечается также, что траектория полёта боевого блока проходит ниже минимальной высоты перехвата заатмосферных средств ПРО. При этом его перехват противоракетами ближнего действия также маловероятен из-за их ограниченных возможностей применения против скоростных маневрирующих целей. Кроме того, «Авангард» оснащён современным комплексом средств противодействия ПРО.

По словам заместителя командующего РВСН по вооружению генерал-майора Сергея Пороскуна, мероприятия по подготовке объектов инфраструктуры для эксплуатации ракетного комплекса «Авангард» и проверка его боевых и эксплуатационных характеристик проводится в позиционном районе Домбаровского соединения РВСН (Оренбургская область). Эти меры должны обеспечить своевременное принятие комплекса на вооружение.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что ракетный комплекс «Авангард» обладает боевыми возможностями, позволяющими осуществить гарантированный прорыв любых средств противоракетной обороны», — заявил Пороскун.

Многоцелевая система «Посейдон»

Ещё одним критически важным элементом программы перевооружения является океанская многоцелевая система с ядерной энергетической установкой «Посейдон», основанная на применении беспилотных подводных аппаратов. В Минобороны отметили, что главным её преимуществом можно считать практически стопроцентную неуязвимость от средств противодействия противника.

«Посейдон»

© Министерство обороны РФ

«Уникальные возможности аппарата позволят Военно-морскому флоту бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности», — говорится в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве напомнили, что цикл испытаний ядерной энергоустановки для системы «Посейдон» успешно завершился в декабре 2017 года, обозначив реализуемость проекта по созданию беспилотного подводного аппарата с заданными характеристиками.

Отмечается, что в настоящее время завершается комплексная экспериментальная отработка беспилотного подводного аппарата. Причём на предприятиях уже проведены необходимые мероприятия по проверке совместной работы и надёжности всех систем и конструкций аппарата. Все работы по созданию этой перспективной системы идут в срок.

В частности, на полигонах Минобороны организовано проведение испытаний по подтверждению динамических характеристик «Посейдона» при осуществлении пусков в реальных условиях и проверке параметров движения аппарата на маршруте в автономном режиме.

Ведущий аналитик группы советников начальника Генштаба ВС РФ Игорь Касатонов подтвердил, что в настоящее время завершаются комплексные испытания всех элементов и систем беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

«Технические параметры подводного аппарата системы «Посейдон» подтверждают его неуязвимость. Это достигается большой глубиной погружения, высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом движения к цели», — подчеркнул Касатонов.

Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник»

Разработка этого вида вооружения была начата в декабре 2001 года после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года, в качестве ответной меры на создание США глобальной системы ПРО. При этом Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному собранию в марте 2018 года заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности состоялись в конце 2017 года на Центральном полигоне РФ.

© Министерство обороны РФ

«Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полёта и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО», — подчеркнули в Минобороны.

Отмечается, что благодаря испытаниям российских учёных, инженеров и конструкторов, совместно с Вооружёнными Силами РФ удалось подтвердить правильность основных научно-технических решений, а также получить ценную экспериментальную информацию, необходимую для уточнения ряда требований к изделию и комплексу в целом. В настоящее время создание крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой осуществляется в плановом порядке.

По словам главного научного сотрудника 12 ЦНИИ МО РФ Сергея Перцева, на основе уточнённых требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводится их наземная отработка и ведётся подготовка к дальнейшим лётным испытаниям экспериментальных образцов крылатой ракеты.

«Одновременно разрабатываются технические средства подготовки и проведения пуска крылатой ракеты «Буревестник», совершенствуются технологические процессы её изготовления, сборки и испытаний», — пояснил специалист.

В оборонном ведомстве добавили, что совокупность проводимых работ позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащённой ядерной энергетической установкой.

Лазерный комплекс «Пересвет»

Новейшее оружие, основанное на новых физических принципах, поступило в распоряжение Космических войск в рамках государственной программы вооружения впервые в истории.

В настоящее время поступившие боевые лазерные комплексы «Пересвет» развернуты в местах дислокации этого рода российских войск. Там, в частности, подготовлена необходимая инфраструктура и возведены специальные сооружения для размещения техники и дежурных смен. Вдобавок, организована активная работа по освоению нового вида вооружения.

«Личный состав подразделений, оснащаемых боевым лазерным комплексом «Пересвет», прошёл переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

При этом личный состав ежедневно получает теоретические знания в специально оборудованных учебных классах, а практические действия отрабатываются непосредственно на боевой технике.

В свою очередь начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук подтвердил, что освоение нового вооружения и слаживание боевых расчётов происходит в местах дислокации лазерных комплексов.

«Практические действия отрабатываются личным составом непосредственно в местах дислокации на боевой технике с выполнением мероприятий развёртывания и подготовки комплексов к боевому применению», — заметил Нестечук.