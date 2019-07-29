|
Кинул мусоркой из "политической ненависти": Источник о первом уголовном деле по "мирному" митингу 27 июля
29 июля 2019, 14:24 • 84 • Политика
Источник сообщил о том, что следователи возбудили первое уголовное дело по итогам прошедшего 27 июля в Москве несанкционированного "мирного" митинга оппозиции. Одному из участников придется перед законом ответить за то, что бросил в росгвардейца мусорку. По уточненной формулировке - "из политической ненависти".
27 июля центр Москвы оказался забит митингующими. Стихийный несанкционированный митинг, который оппозиционеры позиционировали как "мирную акцию", отличился, судя по видеозаписям в соцсетях, бросанием бутылок, кусков асфальта и даже мусорок в полицейских протестующими. В ход пускали и слезоточивый газ, из-за чего пострадали два сотрудника Росгвардии.
Источник сообщает о том, что и кинувшему в стража порядка мусорку теперь придется ответить по всей строгости закона. На него заведено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
По данным информканала Baza, формулировка следующая: "...руководствуясь мотивом политической ненависти к представителям власти…". Далее по тексту следует, что подозреваемый "применил насилие, не опасное для жизни или здоровья, в отношении бойца ОМОН". Последний же действовал "в интересах общества и государства".
Не исключено, что будут и другие подобные уголовные дела. Официально же пока эта информация не подтверждается.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июля 2019, 11:54
|
27 июля 2019, 21:39
|
24 июля 2019, 07:39
|
28 июля 2019, 18:39
|
27 июля 2019, 10:24
|
24 июля 2019, 07:39
|
26 июля 2019, 21:24