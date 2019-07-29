Кинул мусоркой из "политической ненависти": Источник о первом уголовном деле по "мирному" митингу 27 июля

27 июля центр Москвы оказался забит митингующими. Стихийный несанкционированный митинг, который оппозиционеры позиционировали как "мирную акцию", отличился, судя по видеозаписям в соцсетях, бросанием бутылок, кусков асфальта и даже мусорок в полицейских протестующими. В ход пускали и слезоточивый газ, из-за чего пострадали два сотрудника Росгвардии.

Источник сообщает о том, что и кинувшему в стража порядка мусорку теперь придется ответить по всей строгости закона. На него заведено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

По данным информканала Baza, формулировка следующая: "...руководствуясь мотивом политической ненависти к представителям власти…". Далее по тексту следует, что подозреваемый "применил насилие, не опасное для жизни или здоровья, в отношении бойца ОМОН". Последний же действовал "в интересах общества и государства".

Не исключено, что будут и другие подобные уголовные дела. Официально же пока эта информация не подтверждается.