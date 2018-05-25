Кинозал. Танк, дизельпанк и дорога ярости • 54 • Аналитика



Итак, страна на пороге великой войны. Конструктор Михаил Кошкин завершил работу над своим танком Т-34, которому судьба готовит легендарное будущее. Но в столице рассматривать машину без должного объёма испытаний не горят желанием. Посему Михаил предлагает совершить дерзкий и по идее секретный танкопробег на двух тестовых танках прямиком до первопрестольной. Об этом сразу становится известно немцам, которые отправляют на перехват танковой группе диверсионный отряд.









Броня крепка и танки наши... сзади



Таким образом, танковый отряд во главе с Кошкиным, тремя механиками-водителями, суровым как утёс, но истеричным как неадекватная барышня особистом и юной пролетаркой, над образом которой, верно, трудилась целая армия столичным стилистов и визажистов, отправляются навстречу приключениям. Именно приключениям, так как опять-таки картину представили как приключенческую, соответственно с характерной для этого жанра относительной лёгкостью и известной степенью юмора. Т.е. какой-либо тяжеловесной драматургии ожидать не стоит, но вместе с этим должен присутствовать экшн, симпатичность и сочность главных героев.



Картина, в самом деле, начинает набирать обороты. Разудалые гонки на танках, бодрый саундтрек, недурная операторская работа, но уже начинает чувствоваться какая-то неуклюжесть. И дело состоит даже не в том, что герои не раскрываются от слова совсем, лишь истеричными вспышками напоминают о собственном существовании, а в том, что ни остроумия, ни ловкости, ни смекалки главные герои не проявляют.



Направленные на перехват танковой колонне немецкие конные диверсанты слегка задерживаются. А на время их место антагонистов занимают… махровые антисоветчики, засевшие в лесах между Харьковом и Москвой. На вид эти потешные персонажи похожи на неудачный эксперимент по скрещиванию белогвардейских казаков, сельских гопников и анекдотичных махновских бандитов. И это бы не беда, если не одно "но"…







Обретается этот отряд неправильных «робин гудов» на каком-то кладбище паровозов посреди леса в традициях какого-то бюджетного дизельпанка из фильмов класса Б 80-90-х годов. И, когда один из паровозов, видимо, с помощью напильника и русского мата, превращённый в ворота, открывает, скрипя ржавыми зубчатыми передачами, свои двери, автор стал ждать появления Мэла Гибсона в кожанке или на худой конец Тома Харди в металлическом наморднике. По обители этих воинов дорог бродят крестьянки, гарцуют на лошадях казаки и курсирует какой-то левый мрачный поп, видимо, чтобы когнитивный диссонанс окончательно добил несчастного зрителя. Но лиха беда начало.



Становится, в конце концов, понятно, что после того как в 90-е на наших соотечественников вылился целый поток голливудских «шедевров» в само сознание проникла некая профессиональная деформация с постоянной оглядкой на Запад. И, если вы надеетесь найти в картине «Танки» классические приключенческие «мазки» от таких работ как «Зелёный фургон», «Неуловимые мстители» или «Начальник Чукотки», то вас фильм разочарует. Это некая попытка стилизации типичного комиксового западного жанра. Обладая образным мышлением, зритель легко сможет представить себе каких-нибудь старушек на лавочке, которые перемахнув рубеж 75-80 лет, толкают речь, сдабривая её убогими словечками вроде «о'кэй» или «маркет».



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Наконец, главные герои выбираются из царства лютого дизельпанка, а заодно с лёгкостью отрываются от угрюмых как вороньё немецких диверсантов. И продолжают свой всё более унылый танкопробег. В то же время в нацистском логове прознали о фиаско их камрадов. Взбешённый мини-фюрер, являющийся по факту солянкой из голливудских кинематографических штампов о нацистах, отправляет на выполнение важного задания рейха такого же утрированного «сумрачного тевтонского гения» диверсий. «Гений» вооружён лысиной, болезненно отталкивающей худобой, газосваркой и мотоциклом а-ля Безумный Макс.





Истинный байкер шлем не надевает, а немецким даже волосы не требуются



Рассекая ночную мглу, нацистский охотник выходит на дорогу ярости. И даже этот сюр, столь чуждый отечественному зрителю, можно было бы пропустить. Но никаких, ровно никаких захватывающих дух эпизодов в стиле комиксового Индианы Джонса не будет в принципе. Тем более, что вся вторая часть картины явственно проседает – кадры становятся дешёвыми, во всех смыслах этого слова. А концовка и вовсе кричит, что монтаж фильма делали в спешке достойной ловли блох.



В итоге, увы, получилось нечто рваное, несуразно и нелепое. Во-первых, часть эпизодов сняты для чего угодно, кроме самого сюжета, словно в рваном носке заштопывали дырки. К примеру, к чему был эпизод купания красной пролетарки? Нет, это, конечно, радует мужской глаз, как и весь мужской организм, но никак не двигает сюжет. В итоге эти эпизоды становятся нелепыми потугами сделать кино серьёзнее, что на фоне ночных немецких байкеров постапокалипсиса выглядит конфузно.



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А особист-то в кустах прячется!



Во-вторых, авторы порой стараются развивать персонажей, словно ностальгируя по временам Союза, когда герой Харатьяна Володя Патрикеев совсем не тот юноша, что в начале «Зелёного фургона». Попытки эти спорадические, словно нервный тик. К примеру, истеричный особист вдруг становится симпатичным и взвешенным танкистом. И это не шутка, как и тема внезапной любви особиста и пролетарки.



В-третьих, а что же это было? Полноценная историческая лента? Нет, это утверждают сами авторы. Бодрый приключенческий фильм? Опять-таки, нет. Снять полноценный блокбастер в голливудском стиле, вроде этой шизофренической идеи – «ответ американцам» (словно они у нас что-то спрашивали), не получилось. Не позволил бюджет и, видимо, отсутствие опыта. Снять фильм на советском опыте, наверное, не дали амбиции, тенденции, а заодно плоские как забор герои. Может быть это комедия? Тогда, когда надо было смеяться?







К чёрту танки - у меня есть лопата!



По сути, перед нами творение, страдающее от неловких попыток оседлать голливудские клиповые киношные комиксы, а вдобавок мучающееся от фантомных болей по советскому кинематографу. Особенно обидно, что режиссёром выступил один из создателей хорошей картины «28 панфиловцев» Ким Дружинин. А ещё более обидно, что художественная картина о прославленном танкопробеге Кошкина на его 34-ках была снята ещё в СССР в 1980 году, пускай и в другом жанре. Двухсерийный телевизионный фильм «Главный конструктор» с Борисом Невзоровым в роли Кошкина, по моему скромному мнению, хоть и не столь развлекательный, но куда более достойный просмотра. Начнём с того, что снимем с рассматриваемой ныне картины "Танки" любые претензии дотошных, но до крайности нудных сетевых историков, которые с непробиваемым упорством спорят о верном оттенке малинового канта на шароварах или точном наклоне лобовых бронелистов. Картина «Танки» изначально была заявлена как художественная. История с реально имевшим место танковым пробегом из Харькова в Москву послужила лишь как отправная точка для создания сюжета.Итак, страна на пороге великой войны. Конструктор Михаил Кошкин завершил работу над своим танком Т-34, которому судьба готовит легендарное будущее. Но в столице рассматривать машину без должного объёма испытаний не горят желанием. Посему Михаил предлагает совершить дерзкий и по идее секретный танкопробег на двух тестовых танках прямиком до первопрестольной. Об этом сразу становится известно немцам, которые отправляют на перехват танковой группе диверсионный отряд.Таким образом, танковый отряд во главе с Кошкиным, тремя механиками-водителями, суровым как утёс, но истеричным как неадекватная барышня особистом и юной пролетаркой, над образом которой, верно, трудилась целая армия столичным стилистов и визажистов, отправляются навстречу приключениям. Именно приключениям, так как опять-таки картину представили как приключенческую, соответственно с характерной для этого жанра относительной лёгкостью и известной степенью юмора. Т.е. какой-либо тяжеловесной драматургии ожидать не стоит, но вместе с этим должен присутствовать экшн, симпатичность и сочность главных героев.Картина, в самом деле, начинает набирать обороты. Разудалые гонки на танках, бодрый саундтрек, недурная операторская работа, но уже начинает чувствоваться какая-то неуклюжесть. И дело состоит даже не в том, что герои не раскрываются от слова совсем, лишь истеричными вспышками напоминают о собственном существовании, а в том, что ни остроумия, ни ловкости, ни смекалки главные герои не проявляют.Направленные на перехват танковой колонне немецкие конные диверсанты слегка задерживаются. А на время их место антагонистов занимают… махровые антисоветчики, засевшие в лесах между Харьковом и Москвой. На вид эти потешные персонажи похожи на неудачный эксперимент по скрещиванию белогвардейских казаков, сельских гопников и анекдотичных махновских бандитов. И это бы не беда, если не одно "но"…Обретается этот отряд неправильных «робин гудов» на каком-то кладбище паровозов посреди леса в традициях какого-то бюджетного дизельпанка из фильмов класса Б 80-90-х годов. И, когда один из паровозов, видимо, с помощью напильника и русского мата, превращённый в ворота, открывает, скрипя ржавыми зубчатыми передачами, свои двери, автор стал ждать появления Мэла Гибсона в кожанке или на худой конец Тома Харди в металлическом наморднике. По обители этих воинов дорог бродят крестьянки, гарцуют на лошадях казаки и курсирует какой-то левый мрачный поп, видимо, чтобы когнитивный диссонанс окончательно добил несчастного зрителя. Но лиха беда начало.Становится, в конце концов, понятно, что после того как в 90-е на наших соотечественников вылился целый поток голливудских «шедевров» в само сознание проникла некая профессиональная деформация с постоянной оглядкой на Запад. И, если вы надеетесь найти в картине «Танки» классические приключенческие «мазки» от таких работ как «Зелёный фургон», «Неуловимые мстители» или «Начальник Чукотки», то вас фильм разочарует. Это некая попытка стилизации типичного комиксового западного жанра. Обладая образным мышлением, зритель легко сможет представить себе каких-нибудь старушек на лавочке, которые перемахнув рубеж 75-80 лет, толкают речь, сдабривая её убогими словечками вроде «о'кэй» или «маркет».Наконец, главные герои выбираются из царства лютого дизельпанка, а заодно с лёгкостью отрываются от угрюмых как вороньё немецких диверсантов. И продолжают свой всё более унылый танкопробег. В то же время в нацистском логове прознали о фиаско их камрадов. Взбешённый мини-фюрер, являющийся по факту солянкой из голливудских кинематографических штампов о нацистах, отправляет на выполнение важного задания рейха такого же утрированного «сумрачного тевтонского гения» диверсий. «Гений» вооружён лысиной, болезненно отталкивающей худобой, газосваркой и мотоциклом а-ля Безумный Макс.Рассекая ночную мглу, нацистский охотник выходит на дорогу ярости. И даже этот сюр, столь чуждый отечественному зрителю, можно было бы пропустить. Но никаких, ровно никаких захватывающих дух эпизодов в стиле комиксового Индианы Джонса не будет в принципе. Тем более, что вся вторая часть картины явственно проседает – кадры становятся дешёвыми, во всех смыслах этого слова. А концовка и вовсе кричит, что монтаж фильма делали в спешке достойной ловли блох.В итоге, увы, получилось нечто рваное, несуразно и нелепое. Во-первых, часть эпизодов сняты для чего угодно, кроме самого сюжета, словно в рваном носке заштопывали дырки. К примеру, к чему был эпизод купания красной пролетарки? Нет, это, конечно, радует мужской глаз, как и весь мужской организм, но никак не двигает сюжет. В итоге эти эпизоды становятся нелепыми потугами сделать кино серьёзнее, что на фоне ночных немецких байкеров постапокалипсиса выглядит конфузно.Во-вторых, авторы порой стараются развивать персонажей, словно ностальгируя по временам Союза, когда герой Харатьяна Володя Патрикеев совсем не тот юноша, что в начале «Зелёного фургона». Попытки эти спорадические, словно нервный тик. К примеру, истеричный особист вдруг становится симпатичным и взвешенным танкистом. И это не шутка, как и тема внезапной любви особиста и пролетарки.В-третьих, а что же это было? Полноценная историческая лента? Нет, это утверждают сами авторы. Бодрый приключенческий фильм? Опять-таки, нет. Снять полноценный блокбастер в голливудском стиле, вроде этой шизофренической идеи – «ответ американцам» (словно они у нас что-то спрашивали), не получилось. Не позволил бюджет и, видимо, отсутствие опыта. Снять фильм на советском опыте, наверное, не дали амбиции, тенденции, а заодно плоские как забор герои. Может быть это комедия? Тогда, когда надо было смеяться?По сути, перед нами творение, страдающее от неловких попыток оседлать голливудские клиповые киношные комиксы, а вдобавок мучающееся от фантомных болей по советскому кинематографу. Особенно обидно, что режиссёром выступил один из создателей хорошей картины «28 панфиловцев» Ким Дружинин. А ещё более обидно, что художественная картина о прославленном танкопробеге Кошкина на его 34-ках была снята ещё в СССР в 1980 году, пускай и в другом жанре. Двухсерийный телевизионный фильм «Главный конструктор» с Борисом Невзоровым в роли Кошкина, по моему скромному мнению, хоть и не столь развлекательный, но куда более достойный просмотра. Автор: Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 54 Источник Похожие новости Россия обошла США в симпатиях арабского мира Бизнесу обещают не преследование, а защиту от санкций Кинозал. Танк, дизельпанк и дорога ярости

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