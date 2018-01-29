Кинозал: смерть Сталина, истерика и хомячки… • 109 • Аналитика



Немного о самой картине. Если «Красная жара» представляла собой типичную «клюкву», настоявшуюся на изящном коньяке «холодной войны», то «Смерть Сталина» это та же «клюква», но плавающая в какой-то деревенской браге с характерным смрадом. И дело даже не в том, что в мозгах создателей ничего, кроме западной мифологии о советском периоде нашей истории нет и в помине. Проблема состоит в том, что в современном мире под ширмой сатиры, вольной трактовки и т.д. можно пропихнуть что угодно. Поэтому авторы картины готовы ржать не только над «тупыми совками», но и над «жертвами ГУЛАГа». Что, кстати, для Запада вполне догматично. В самом деле, кто мы им? Папуасы. Правда, папуасы с ядерным оружием, космической и атомной промышленностью, собственной цивилизацией, что не даёт западенцам спокойно спать по ночам. Вот и решили ребятишки «пошутить».









Режиссёром картины выступил типичный полуфабрикат объединённой Европы – господин Армандо Ианнуччи. Этот итальянский хлопчик родился в Шотландии и до сих пор подъедался на земле Туманного Альбиона и Голливуда, снимая околополитические комедийные сериалы. Отъев на этих халтурках себе нехилое самомнение, он, видимо, решил, что может снять нечто более весомое, чем телевизионный сезонный продукт. Да и деньжата лишними не будут.



Вот и получились у этого итальяшки почти все советские партийные руководители неадекватными идиотами. На их фоне даже маршал Жуков выглядит положительным героем. Это при том, что изображённый брутальным дядькой с налётом суровости Конана-варвара, Жуков в фильме бесконечно хохмит по поводу и без. Актёрская игра в этом фильме вообще обескураживает. Актёры, коих крикливые хомяки заявляют как господ «первой величины» (это, кстати, далеко не так), напропалую кривляются и строят рожи. В итоге они доводят ленту до натурального цирка уродов. Смотреть на это становится противно даже если забыть о том, кого эти актёры воплощают на экране. При этом я не упоминаю «обшучивание» бесконечных расстрелов, которые в «кровавом совке» проходили вместо завтраков, обедов и ужинов.







Картина маслом - маршал Жуков проводит "зачистку"...



Естественно, у гражданина России, у которого хватает самоуважения не считать себя папуасом и также хватает уважения к истории как к науке, возникнет нормальное желание взять итальянца за грудки. Позже, в процессе дружеского общения, напомнить зарвавшемуся европейскому полуфабрикату о замороженных итальянских сосульках 8-й армии, видимо заблудившихся в наших степях, или предложить пошутить на тему Холокоста. Или же привести итальянскую поговорку, которая ярко рисует отношение самих итальянцев к своим военно-политическим деятелям – «если новорождённого итальянца ударить по заднице, и он закричит, значит, будет великим оперным певцом, а, если обгадится, то великим итальянским полководцем».



Но боюсь этот ремесленник от кинематографа этого просто не поймёт. Ведь этот европейский недокосмополит вполне себе разделяет «европейские ценности», а так как за последними пустота, то их заменяют различные комплексы. Чего уж там, весь проект под названием «Смерть Сталина» является желчным киношным плевком в сторону России (да, да, именно России, а не СССР) со стороны Европы и их неизменного хозяина США, дабы хоть как-то эти комплексы изжить. Ну чем ещё может оправдать своё униженное положение изнасилованная африканскими и ближневосточными аборигенами Европа? Европа, в которой охота на ведьм в виде борьбы с домогательствами закошмарила мужиков от Лиссабона до Осло? Европа, чьи ценности превратили политиков и спецслужбы в импотентов? Правильно, показать дикий Восток. Глядишь и пара тысяч оплодотворённых европеек не такая уж высокая цена. Вашингтон беспокоят Россия и Китай



Кстати, коллективный американо-европейский характер сей халтуры подчёркивается не только национальной солянкой актёров (в одной из ролей засветилась даже представительница ныне европейского хутора – Ольга Куриленко), сценаристов и режиссера, но и первоисточником, на основе которого эту бурду и сняли. Основой послужил французский комикс, который «прогрессивные» хомяки упорно продолжают называть «графическим романом». Ну, для тех, кто ничего масштабнее твиттера Навального не читал, это, конечно, роман… Сам комикс тотально пронизан духом «Шарли Эбдо», посему и юмор в нём соответствующего уровня.



Естественно, скандал должен был разразиться. Но, словно трэшевой истории в вольной трактовке было мало, раскрутка истерики вокруг проекта началась задолго до самого упоминания этого трэша в СМИ. История прямо-таки детективная с дивным ароматом грамотно разыгранной провокации и налётом культивируемой искусственно либеральной истерики.







"Кинокритик" Антон Долин негодует, естественно, бескорыстно







Некоторое время назад в СМИ начали тиражировать сообщение, что семейную ленту «Приключения Падингтона 2» пытаются запретить. Мобилизованные сетевые хомяки и истеричные граждане, взращенные «мимишным» интернетовским взглядом на мир, в котором розовые единороги если и блюют, то исключительно радугой, были в ярости. Видите ли, «кровавый мордор» не только тоталитарен, но и глуп, так как запрещает совершенно невинный фильм. Когда же стало известно, что картину никто не запрещает, а просто переносится дата премьеры, мобилизованные истерички сделали морду книжкой, переобулись и принялись топить против вмешательства в свободный рынок. А уж когда в информационном поле появились вести, что премьеру «Падингтона» подвинули для спортивной драмы «Движения вверх» - визг в либеральном обезьяннике заставил треснуть стёкла даже в соседних вольерах. Учитывая, что один только вид советской спортивной формы действует на «рукопожатных» как святая вода на бесноватых с характерным шипением и выделением серы, реакция была ожидаема. Андрей Фурсов: Тот, кто победит — будет жить



Но как это связано с картиной «Смерть Сталина»? Во-первых, и мимишного британского медвежонка Падингтона, и трэшевую «Смерть Сталина» прокатывает одна и та же контора – компания «Вольга», чьи отделения есть и в США. В общем, для этой конторки скандал – просто подарок. Во-вторых, «Смерть Сталина» стараются пропихнуть прямо перед президентскими выборами. При этом пропихнуть с громовым треском и скандалом. И, наконец, в-третьих, для необходимого разогрева медийного пространства и ручных малолетних хомяков нужно было сначала демонизировать Минкульт на примере фейковой информации о запрете семейного фильма. Не то чтобы я защищал наш Минкульт и его руководителя, эту нелицензионную версию Гарри Поттера, превратившую часть официального сайта РВИО в свою книжную лавку, но ведь целились не в них, а в стабильность информационной среды страны, в молодёжь, и без того изуродованную современным образованием.







Ну вы хоть что-то сами можете придумать, хомяки?



Это дало свои плоды. После искусственно раздутого скандала с «Падингтоном» не особо чистоплотные либеральные деятели уже в полный рост чихвостили Минкульт за «глоток свободы» в виде проекта «Смерть Сталина» и взахлёб кричали, что цензура вернулась. Более того, эта цензура сразу напала сначала на бедного медвежонка, а потом заступилась за «кровавого тирана»! Ужас! Оливковая метла



Наперегонки, без проверки информации и не вдаваясь в подробности, подручные борзописцы торопились выслужиться на этой теме. И, нет, они не купленные, им не высылали новые методички, просто, когда коленопреклонённая прозападная позиция становится модой в определённых кругах, вывалиться из обоймы «своей тусовки» становится просто страшно. Талантом-то эти ребята не блещут, кому они нужны вне этой жизни канализации? Стоит только взглянуть на заголовки их информационных халтур, как это становится понятно. Вся гамма бездарности – от лютого заискивания до сортирных острот уровня 5 класса туалета для мальчиков.







Шедевр некоего Игоря Игрицкого - журналистика на грани забора у очень испорченного детдома



При этом даже относительно вменяемые крики о потерянной прибыли или праве на доступ к информации, тоже мимо кассы. Премьера шедевра «Смерть Сталина» состоялась… в сентябре 2017 года! Слив картины в сеть уже прошёл, а энтузиасты от кинематографа уже выложили свои рецензии в сеть на различных специализирующихся на киноиндустрии сайтах. Кстати, часть этих самых рецензий, вместо того, чтобы сработать ширмой типа «мнение народа», наоборот только доказали абсолютно политический провокационный характер ситуации. Хвалебные тексты более чем на половину состоят из язвительных околополитических плевков, да и сами рецензии в основном вышли из-под пера аудитории наших политических педофилов а-ля Навальный. Впрочем, загаживать комментами и накручивать рейтинг даже сортирным картинам они умеют.



Посему запрет прокатывать картину вполне обоснованный, так как ни к бизнесу, ни к искусству это не имеет никакого отношения. И, возможно, это единственное, что способно на время сбить информационное бурление с характерным обрызгиванием окружающих. Ну, пока хомячки и их хозяева не найдут другой возможности для «праведного» гнева… Кстати, ждать осталось недолго – авторы исходного комикса про Сталина уже малюют картинки о гибели Российской империи. Поклонская им в дышло. Ударными темпами в специфических российских (ну, чисто технически «российских») СМИ куётся скандал вокруг комедийной картины «Смерть Сталина». К этому событию подтягиваются «карманные» кинокритики, сетевые хомячки, белоленточные малолетки и прочий либеральный зоопарк. При этом в своём политическом оргазме о самом фильме почти забыли, что не мудрено.Немного о самой картине. Если «Красная жара» представляла собой типичную «клюкву», настоявшуюся на изящном коньяке «холодной войны», то «Смерть Сталина» это та же «клюква», но плавающая в какой-то деревенской браге с характерным смрадом. И дело даже не в том, что в мозгах создателей ничего, кроме западной мифологии о советском периоде нашей истории нет и в помине. Проблема состоит в том, что в современном мире под ширмой сатиры, вольной трактовки и т.д. можно пропихнуть что угодно. Поэтому авторы картины готовы ржать не только над «тупыми совками», но и над «жертвами ГУЛАГа». Что, кстати, для Запада вполне догматично. В самом деле, кто мы им? Папуасы. Правда, папуасы с ядерным оружием, космической и атомной промышленностью, собственной цивилизацией, что не даёт западенцам спокойно спать по ночам. Вот и решили ребятишки «пошутить».Режиссёром картины выступил типичный полуфабрикат объединённой Европы – господин Армандо Ианнуччи. Этот итальянский хлопчик родился в Шотландии и до сих пор подъедался на земле Туманного Альбиона и Голливуда, снимая околополитические комедийные сериалы. Отъев на этих халтурках себе нехилое самомнение, он, видимо, решил, что может снять нечто более весомое, чем телевизионный сезонный продукт. Да и деньжата лишними не будут.Вот и получились у этого итальяшки почти все советские партийные руководители неадекватными идиотами. На их фоне даже маршал Жуков выглядит положительным героем. Это при том, что изображённый брутальным дядькой с налётом суровости Конана-варвара, Жуков в фильме бесконечно хохмит по поводу и без. Актёрская игра в этом фильме вообще обескураживает. Актёры, коих крикливые хомяки заявляют как господ «первой величины» (это, кстати, далеко не так), напропалую кривляются и строят рожи. В итоге они доводят ленту до натурального цирка уродов. Смотреть на это становится противно даже если забыть о том, кого эти актёры воплощают на экране. При этом я не упоминаю «обшучивание» бесконечных расстрелов, которые в «кровавом совке» проходили вместо завтраков, обедов и ужинов.Естественно, у гражданина России, у которого хватает самоуважения не считать себя папуасом и также хватает уважения к истории как к науке, возникнет нормальное желание взять итальянца за грудки. Позже, в процессе дружеского общения, напомнить зарвавшемуся европейскому полуфабрикату о замороженных итальянских сосульках 8-й армии, видимо заблудившихся в наших степях, или предложить пошутить на тему Холокоста. Или же привести итальянскую поговорку, которая ярко рисует отношение самих итальянцев к своим военно-политическим деятелям – «если новорождённого итальянца ударить по заднице, и он закричит, значит, будет великим оперным певцом, а, если обгадится, то великим итальянским полководцем».Но боюсь этот ремесленник от кинематографа этого просто не поймёт. Ведь этот европейский недокосмополит вполне себе разделяет «европейские ценности», а так как за последними пустота, то их заменяют различные комплексы. Чего уж там, весь проект под названием «Смерть Сталина» является желчным киношным плевком в сторону России (да, да, именно России, а не СССР) со стороны Европы и их неизменного хозяина США, дабы хоть как-то эти комплексы изжить. Ну чем ещё может оправдать своё униженное положение изнасилованная африканскими и ближневосточными аборигенами Европа? Европа, в которой охота на ведьм в виде борьбы с домогательствами закошмарила мужиков от Лиссабона до Осло? Европа, чьи ценности превратили политиков и спецслужбы в импотентов? Правильно, показать дикий Восток. Глядишь и пара тысяч оплодотворённых европеек не такая уж высокая цена.Кстати, коллективный американо-европейский характер сей халтуры подчёркивается не только национальной солянкой актёров (в одной из ролей засветилась даже представительница ныне европейского хутора – Ольга Куриленко), сценаристов и режиссера, но и первоисточником, на основе которого эту бурду и сняли. Основой послужил французский комикс, который «прогрессивные» хомяки упорно продолжают называть «графическим романом». Ну, для тех, кто ничего масштабнее твиттера Навального не читал, это, конечно, роман… Сам комикс тотально пронизан духом «Шарли Эбдо», посему и юмор в нём соответствующего уровня.Естественно, скандал должен был разразиться. Но, словно трэшевой истории в вольной трактовке было мало, раскрутка истерики вокруг проекта началась задолго до самого упоминания этого трэша в СМИ. История прямо-таки детективная с дивным ароматом грамотно разыгранной провокации и налётом культивируемой искусственно либеральной истерики.Некоторое время назад в СМИ начали тиражировать сообщение, что семейную ленту «Приключения Падингтона 2» пытаются запретить. Мобилизованные сетевые хомяки и истеричные граждане, взращенные «мимишным» интернетовским взглядом на мир, в котором розовые единороги если и блюют, то исключительно радугой, были в ярости. Видите ли, «кровавый мордор» не только тоталитарен, но и глуп, так как запрещает совершенно невинный фильм. Когда же стало известно, что картину никто не запрещает, а просто переносится дата премьеры, мобилизованные истерички сделали морду книжкой, переобулись и принялись топить против вмешательства в свободный рынок. А уж когда в информационном поле появились вести, что премьеру «Падингтона» подвинули для спортивной драмы «Движения вверх» - визг в либеральном обезьяннике заставил треснуть стёкла даже в соседних вольерах. Учитывая, что один только вид советской спортивной формы действует на «рукопожатных» как святая вода на бесноватых с характерным шипением и выделением серы, реакция была ожидаема.Но как это связано с картиной «Смерть Сталина»? Во-первых, и мимишного британского медвежонка Падингтона, и трэшевую «Смерть Сталина» прокатывает одна и та же контора – компания «Вольга», чьи отделения есть и в США. В общем, для этой конторки скандал – просто подарок. Во-вторых, «Смерть Сталина» стараются пропихнуть прямо перед президентскими выборами. При этом пропихнуть с громовым треском и скандалом. И, наконец, в-третьих, для необходимого разогрева медийного пространства и ручных малолетних хомяков нужно было сначала демонизировать Минкульт на примере фейковой информации о запрете семейного фильма. Не то чтобы я защищал наш Минкульт и его руководителя, эту нелицензионную версию Гарри Поттера, превратившую часть официального сайта РВИО в свою книжную лавку, но ведь целились не в них, а в стабильность информационной среды страны, в молодёжь, и без того изуродованную современным образованием.Это дало свои плоды. После искусственно раздутого скандала с «Падингтоном» не особо чистоплотные либеральные деятели уже в полный рост чихвостили Минкульт за «глоток свободы» в виде проекта «Смерть Сталина» и взахлёб кричали, что цензура вернулась. Более того, эта цензура сразу напала сначала на бедного медвежонка, а потом заступилась за «кровавого тирана»! Ужас!Наперегонки, без проверки информации и не вдаваясь в подробности, подручные борзописцы торопились выслужиться на этой теме. И, нет, они не купленные, им не высылали новые методички, просто, когда коленопреклонённая прозападная позиция становится модой в определённых кругах, вывалиться из обоймы «своей тусовки» становится просто страшно. Талантом-то эти ребята не блещут, кому они нужны вне этой жизни канализации? Стоит только взглянуть на заголовки их информационных халтур, как это становится понятно. Вся гамма бездарности – от лютого заискивания до сортирных острот уровня 5 класса туалета для мальчиков.При этом даже относительно вменяемые крики о потерянной прибыли или праве на доступ к информации, тоже мимо кассы. Премьера шедевра «Смерть Сталина» состоялась… в сентябре 2017 года! Слив картины в сеть уже прошёл, а энтузиасты от кинематографа уже выложили свои рецензии в сеть на различных специализирующихся на киноиндустрии сайтах. Кстати, часть этих самых рецензий, вместо того, чтобы сработать ширмой типа «мнение народа», наоборот только доказали абсолютно политический провокационный характер ситуации. Хвалебные тексты более чем на половину состоят из язвительных околополитических плевков, да и сами рецензии в основном вышли из-под пера аудитории наших политических педофилов а-ля Навальный. Впрочем, загаживать комментами и накручивать рейтинг даже сортирным картинам они умеют.Посему запрет прокатывать картину вполне обоснованный, так как ни к бизнесу, ни к искусству это не имеет никакого отношения. И, возможно, это единственное, что способно на время сбить информационное бурление с характерным обрызгиванием окружающих. Ну, пока хомячки и их хозяева не найдут другой возможности для «праведного» гнева… Кстати, ждать осталось недолго – авторы исходного комикса про Сталина уже малюют картинки о гибели Российской империи. Поклонская им в дышло. Автор: Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 109 Источник Похожие новости Вашингтон беспокоят Россия и Китай Андрей Фурсов: Тот, кто победит — будет жить Кинозал: смерть Сталина, истерика и хомячки…

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