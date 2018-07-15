Кинозал. Голливуд – фабрика мифов о свободе воли. Часть 1 • 121 • Аналитика



Увы, это не паранойя, а объективная реальность. Пока наше министерство культуры финансирует мрачно-чернушный «Левиафан» и откровенно убогий «Собибор», гордясь при этом своей демократичностью, пока власти тратят миллиарды на единовременные проекты с PR-шумихой вроде ЧМ по футболу, США чуть ли не в ручную вращают ручку голливудского конвейера фабрики грёз.



Конечно, бьющиеся в истерике «рукопожатные» граждане, оседлавшие кобылку борьбы с госрегулированием культурного сектора, но не забывающие регулярно клянчить финансы, никогда об этом не скажут. Их спасёт перманентная либеральная слепота, а также стоическая тишина наших СМИ. И это понятно: много лет наши деятели строили жизнь страны по той упаковке, которую показывали США, которой чужда цензура и т.д. И тут вдруг оказалось, что цензура и госконтроль в сфере кинематографа вполне резонно рассматривается Вашингтоном (точнее, Лэнгли и Пентагоном) как одна из скреп американского общества. Так что дерзнём окинуть американский якобы свободный кинематографический мир целиком, не зацикливаясь на отдельных агитках.







Мы к вам, режиссёр, и вот по какому делу…



Первой ласточкой правды о реальности «свободного» культурного мира Запада, прилетевшей к нам из заграницы, стала книга британской журналистки и режиссёра-документалиста Френсис Стонор Сондерс «ЦРУ и мир искусств» (хоть работа и неоднозначная, рекомендую её к прочтению – перевернёт восприятие 20 века напрочь). Сондерс с доказательной базы напрямую указывает, что ЦРУ своими силами создало и курировало целый «Конгресс», разумеется, именующийся «за свободу культуры». «Конгресс» имел около 35 офисов по всему миру, в которых писателей, сценаристов и философов «разводили» с изяществом привокзальных напёрсточников.



Люди, управляемые этим конгрессом в своих целях, весьма известны: Жан-Поль Сартр, Бертран Рассел, Джордж Оруэлл и другие. Вспомните только предсказание последнего: Оруэлл заявил, что в своём небесталанном произведении «1984» (жутковатая антиутопия) видит будущее коммунизма, что вызвало споры. С высоты прошедших лет можно сказать только одно: заяви Джордж, что он предсказал будущее «свободного» капитализма, споров бы ни было вовсе, а его провозгласили бы Нострадамусом.



Увы, на нашем информационном поле эта сенсационная работа либо не всплыла вовсе, либо потонула в насмешливых либеральных воплях о пресловутых теориях заговоров. Интересно, доморощенные «демократы» вопили бы с той же силой, если бы знали, что в 2007 году премьер-министр Великобритании Гордон Браун после прочтения книги рассматривал её как наглядный учебник по управлению обывательской биомассой?



Последними посланцами правды о «культурных» свободах Запада, а именно непосредственно темы «Кинозала» — голливудской фабрики грёз, стали две фундаментальные работы «Голливудский кинематограф и американское превосходство» и «Кинематограф национальной безопасности». Для нас будут интересны даже не сами книги, а те данные, которые авторам удалось получить во время работы над ними. Чтобы сразу девальвировать попытки ошельмовать писателей, представлю их.





Обложка книги «Голливудский кинематограф и американское превосходство»



Книгу «Голливудский кинематограф и американское превосходство» написал отнюдь не последователь теории заговоров и не один из регулярных посетителей посольства США вроде Навального. Автором является доктор политических наук Мэтью Элфорд, преподающий в весьма престижном Университете Бата в Сомерсете (Великобритания), выпускниками которого являются лидер иранских коммунистов Мансур Хекмат, министр иностранных дел Китая Ян Цзечи, бывший премьер-министр Танзании Эдвард Лоуссаса, политический деятель иракского Курдистана, отвечающий за внешние связи, Фалах Мустафа Бакир и т.д. и т.п. Проще говоря, Бата – это вам не баня, нема ни голых, ни дурных. Мэтью уже давно специализируется на исследовании тех невидимых глазу связей поп-культуры, масс-медиа, индустрии развлечений и политической властью на Западе.



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«Кинематограф национальной безопасности»



Вторая книга «Кинематограф национальной безопасности» была написана опять-таки Мэтью Элфордом в соавторстве с британским журналистом, писателем и основателем нескольких информационных сайтов Томом Секкером, который также специализируется на связи индустрии развлечений с политической властью и международным терроризмом.



Естественно, перед началом работы авторы прекрасно знали, что и в ЦРУ, и в Минобороны, и в АНБ давно существуют специальные службы, занимающиеся связями с Голливудом. Но официальные лица заявляли лишь о консультациях для голливудских деятелей, а не о цензуре и тем более курировании целых проектов. И также, естественно, авторы не собирались верить им на слово, но даже они не предполагали, на какой Клондайк тотальной манипуляции в итоге нарвутся.



Пользуясь законом «О свободе информации», Элфорд и Секкер обратились сразу в несколько структур за интересующими их материалами. Не сказать, чтобы официальные лица запаниковали, но неприятные вибрации пошли по организму самого демократичного государства в мире. Правды ради стоит отметить, что отчасти рассекретить свои голливудские аферы ЦРУ, Минобороны и компания желали давно.

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После краха СССР, когда даже в центре «империи зла» у них появилась собственная секта адептов «демократического» мира, которые с маниакальным блеском в глазах, как у «извинялки всея Руси» Ахеджаковой, услужливо шла нужным США курсом, ребята рассудили, что таким хоть в глаза – всё божья роса. Но всё это хотели сделать келейно и тихо. Для начала обзавелись даже офисами в Голливуде – сейчас в сердце фабрики американского образа жизни функционируют представительства многих силовых структур США.



Однако сам факт, что представители бывшей метрополии нарисовались на горизонте, не сотрёшь, и проявляют столь недюжинную прыть, заставил янки поволноваться. Но так как есть закон, и лучше всего оседлать эту тему, чем смотреть, как «красномундирники» вытирают ноги об американскую мечту, причём её же фактами жизни, то американцы спешно принялись рассекречивать запылившиеся на полках папки.





Кто из выкидышей фабрики грёз прошёл чистку в ЦРУ и Минобороны? Размах больше, чем можно себе представить!



И вот тут в ступор впали уже Элфорд и Секкер. По их же словам, они получили от официальных силовых структур США свыше 4 тысяч страниц различных рассекреченных документов. Только поверхностный анализ документации показал, что сквозь цензурный фильтр ЦРУ, Минобороны и прочих было пропущено свыше восьми сотен голливудских блокбастеров. И, словно этого было мало, не знающие меру янки принялись курировать около тысячи различных телешоу. Тех самых телешоу, права на которые в приступе холуйского раболепия пачками выкупали наши федеральные каналы.



Головокружительный уровень лицемерия был достигнут – десятилетиями планете скармливали под видом праздника беспримерной свободы и независимости самую что ни на есть патентованную агитационную жвачку. Секкер и Элфорд пришли к удивительным (конечно, для западных граждан) выводам: «В целом мы видим огромный милитаристский аппарат пропаганды, действующий во всей американской индустрии развлечений». Пахать до могилы. А кто против, того посадим за экстремизм!



При этом, по словам товарищей по перу, правки в сценарии и даже в уже отснятых эпизодах делают сами продюсеры под давлением вполне определённых властных структур. При это часто непризнанное давление столь непреодолимо, что практически всегда вопрос об изменении решается в пользу то Пентагона, то Лэнгли. Т.е. в стране, в которой официально цензура отсутствует и как институт с соответственными комитетами, и как законное право государства, годами действовала не только морально сомнительная, но и незаконная практика выкручивания рук независимым деятелям киноиндустрии.



Куда же смотрит Лия Меджидовна? Почему не возопит Кирилл Серебренников? Как может молчать Пётр Павленский? Ой, забыл, последний же во Франции сидит.



Ковбойский размах янки не пропускал мимо никого. Мимо обязательной вычитки и цензуры не смогли пройти такие картины, как «Падение Чёрного ястреба», «Солт» с Анджелиной Джоли и «Игры патриотов» с Харрисоном Фордом, так и с первого взгляда не подпадающие под государственные интересы фильмы вроде плоской как забор комедии «Знакомство с родителями».



Более предметно о том, как Минобороны США, ЦРУ и Вашингтон запустили свои лапки в Голливуд, а также о том, какие картины принадлежат к голливудско-пентагоновским полуфабрикатам, мы поговорим во второй части.



Продолжение следует… Очень часто в «Кинозале» я разбираю примечательных представителей западных агиток от Голливуда. Но также очень часто слышатся упрёки в склонности к «охоте на ведьм», якобы невозможно контролировать такой конвейер по изготовлению кинопродукции, как Голливуд. Мол, хватит искать врагов, не впадайте в паранойю и т. д., и т.п.Увы, это не паранойя, а объективная реальность. Пока наше министерство культуры финансирует мрачно-чернушный «Левиафан» и откровенно убогий «Собибор», гордясь при этом своей демократичностью, пока власти тратят миллиарды на единовременные проекты с PR-шумихой вроде ЧМ по футболу, США чуть ли не в ручную вращают ручку голливудского конвейера фабрики грёз.Конечно, бьющиеся в истерике «рукопожатные» граждане, оседлавшие кобылку борьбы с госрегулированием культурного сектора, но не забывающие регулярно клянчить финансы, никогда об этом не скажут. Их спасёт перманентная либеральная слепота, а также стоическая тишина наших СМИ. И это понятно: много лет наши деятели строили жизнь страны по той упаковке, которую показывали США, которой чужда цензура и т.д. И тут вдруг оказалось, что цензура и госконтроль в сфере кинематографа вполне резонно рассматривается Вашингтоном (точнее, Лэнгли и Пентагоном) как одна из скреп американского общества. Так что дерзнём окинуть американский якобы свободный кинематографический мир целиком, не зацикливаясь на отдельных агитках.Первой ласточкой правды о реальности «свободного» культурного мира Запада, прилетевшей к нам из заграницы, стала книга британской журналистки и режиссёра-документалиста Френсис Стонор Сондерс «ЦРУ и мир искусств» (хоть работа и неоднозначная, рекомендую её к прочтению – перевернёт восприятие 20 века напрочь). Сондерс с доказательной базы напрямую указывает, что ЦРУ своими силами создало и курировало целый «Конгресс», разумеется, именующийся «за свободу культуры». «Конгресс» имел около 35 офисов по всему миру, в которых писателей, сценаристов и философов «разводили» с изяществом привокзальных напёрсточников.Люди, управляемые этим конгрессом в своих целях, весьма известны: Жан-Поль Сартр, Бертран Рассел, Джордж Оруэлл и другие. Вспомните только предсказание последнего: Оруэлл заявил, что в своём небесталанном произведении «1984» (жутковатая антиутопия) видит будущее коммунизма, что вызвало споры. С высоты прошедших лет можно сказать только одно: заяви Джордж, что он предсказал будущее «свободного» капитализма, споров бы ни было вовсе, а его провозгласили бы Нострадамусом.Увы, на нашем информационном поле эта сенсационная работа либо не всплыла вовсе, либо потонула в насмешливых либеральных воплях о пресловутых теориях заговоров. Интересно, доморощенные «демократы» вопили бы с той же силой, если бы знали, что в 2007 году премьер-министр Великобритании Гордон Браун после прочтения книги рассматривал её как наглядный учебник по управлению обывательской биомассой?Последними посланцами правды о «культурных» свободах Запада, а именно непосредственно темы «Кинозала» — голливудской фабрики грёз, стали две фундаментальные работы «Голливудский кинематограф и американское превосходство» и «Кинематограф национальной безопасности». Для нас будут интересны даже не сами книги, а те данные, которые авторам удалось получить во время работы над ними. Чтобы сразу девальвировать попытки ошельмовать писателей, представлю их.Книгу «Голливудский кинематограф и американское превосходство» написал отнюдь не последователь теории заговоров и не один из регулярных посетителей посольства США вроде Навального. Автором является доктор политических наук Мэтью Элфорд, преподающий в весьма престижном Университете Бата в Сомерсете (Великобритания), выпускниками которого являются лидер иранских коммунистов Мансур Хекмат, министр иностранных дел Китая Ян Цзечи, бывший премьер-министр Танзании Эдвард Лоуссаса, политический деятель иракского Курдистана, отвечающий за внешние связи, Фалах Мустафа Бакир и т.д. и т.п. Проще говоря, Бата – это вам не баня, нема ни голых, ни дурных. Мэтью уже давно специализируется на исследовании тех невидимых глазу связей поп-культуры, масс-медиа, индустрии развлечений и политической властью на Западе.Вторая книга «Кинематограф национальной безопасности» была написана опять-таки Мэтью Элфордом в соавторстве с британским журналистом, писателем и основателем нескольких информационных сайтов Томом Секкером, который также специализируется на связи индустрии развлечений с политической властью и международным терроризмом.Естественно, перед началом работы авторы прекрасно знали, что и в ЦРУ, и в Минобороны, и в АНБ давно существуют специальные службы, занимающиеся связями с Голливудом. Но официальные лица заявляли лишь о консультациях для голливудских деятелей, а не о цензуре и тем более курировании целых проектов. И также, естественно, авторы не собирались верить им на слово, но даже они не предполагали, на какой Клондайк тотальной манипуляции в итоге нарвутся.Пользуясь законом «О свободе информации», Элфорд и Секкер обратились сразу в несколько структур за интересующими их материалами. Не сказать, чтобы официальные лица запаниковали, но неприятные вибрации пошли по организму самого демократичного государства в мире. Правды ради стоит отметить, что отчасти рассекретить свои голливудские аферы ЦРУ, Минобороны и компания желали давно.После краха СССР, когда даже в центре «империи зла» у них появилась собственная секта адептов «демократического» мира, которые с маниакальным блеском в глазах, как у «извинялки всея Руси» Ахеджаковой, услужливо шла нужным США курсом, ребята рассудили, что таким хоть в глаза – всё божья роса. Но всё это хотели сделать келейно и тихо. Для начала обзавелись даже офисами в Голливуде – сейчас в сердце фабрики американского образа жизни функционируют представительства многих силовых структур США.Однако сам факт, что представители бывшей метрополии нарисовались на горизонте, не сотрёшь, и проявляют столь недюжинную прыть, заставил янки поволноваться. Но так как есть закон, и лучше всего оседлать эту тему, чем смотреть, как «красномундирники» вытирают ноги об американскую мечту, причём её же фактами жизни, то американцы спешно принялись рассекречивать запылившиеся на полках папки.И вот тут в ступор впали уже Элфорд и Секкер. По их же словам, они получили от официальных силовых структур США свыше 4 тысяч страниц различных рассекреченных документов. Только поверхностный анализ документации показал, что сквозь цензурный фильтр ЦРУ, Минобороны и прочих было пропущено свыше восьми сотен голливудских блокбастеров. И, словно этого было мало, не знающие меру янки принялись курировать около тысячи различных телешоу. Тех самых телешоу, права на которые в приступе холуйского раболепия пачками выкупали наши федеральные каналы.Головокружительный уровень лицемерия был достигнут – десятилетиями планете скармливали под видом праздника беспримерной свободы и независимости самую что ни на есть патентованную агитационную жвачку. Секкер и Элфорд пришли к удивительным (конечно, для западных граждан) выводам: «В целом мы видим огромный милитаристский аппарат пропаганды, действующий во всей американской индустрии развлечений».При этом, по словам товарищей по перу, правки в сценарии и даже в уже отснятых эпизодах делают сами продюсеры под давлением вполне определённых властных структур. При это часто непризнанное давление столь непреодолимо, что практически всегда вопрос об изменении решается в пользу то Пентагона, то Лэнгли. Т.е. в стране, в которой официально цензура отсутствует и как институт с соответственными комитетами, и как законное право государства, годами действовала не только морально сомнительная, но и незаконная практика выкручивания рук независимым деятелям киноиндустрии.Куда же смотрит Лия Меджидовна? Почему не возопит Кирилл Серебренников? Как может молчать Пётр Павленский? Ой, забыл, последний же во Франции сидит.Ковбойский размах янки не пропускал мимо никого. Мимо обязательной вычитки и цензуры не смогли пройти такие картины, как «Падение Чёрного ястреба», «Солт» с Анджелиной Джоли и «Игры патриотов» с Харрисоном Фордом, так и с первого взгляда не подпадающие под государственные интересы фильмы вроде плоской как забор комедии «Знакомство с родителями».Более предметно о том, как Минобороны США, ЦРУ и Вашингтон запустили свои лапки в Голливуд, а также о том, какие картины принадлежат к голливудско-пентагоновским полуфабрикатам, мы поговорим во второй части.Продолжение следует… Автор: Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 121 Источник Похожие новости Итоги недели. Трамп заставит европейцев оплачивать американские «хотелки» Так называемые союзники Пять гвоздей в гроб американской гегемонии

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