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Кинотеатры в России откроются 15 июля, а турсезон продлится до ноября

29 июня 2020, 14:25  •  13 • В России

15 июля в России после карантина откроются кинотеатры. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у Михаила Мишустина в понедельник.

Напомним, по рекомендации Минкульта кинотеатры закрылись с 23 марта.

Оживает и туризм в регионах. Как сообщил Михаил Мишустин, с июля более 70 регионов смогут принимать туристов. Сейчас загрузка отелей в среднем составляет лишь 20-30 процентов. А вот спрос на отдых в Крыму, Краснодарском крае, на Волге и на Балтике уже вернулся на докризисный уровень.

- Сегодня в 64 регионах можно путешествовать без ограничений, а с 1 июля еще 10 регионов планируют открыться. Гостиницы, пансионаты, базы отдыха открыты в 46 регионах, санатории - уже в 21-м, - рассказал Чернышенко.

По его словам, цены в отелях пока сохраняются на уровне 2018-2019 годов, а многие трех- и двухзвездочные отели предлагают скидки.

В правительстве считают, что летний туристический сезон в этом году сместится на осень и продлится до октября-ноября. Ожидается, что отпуск в России проведут 20-22 миллиона россиян.

Правительство намерено расширить господдержку туроператоров, чтобы стоимость авиаперелетов была более доступной для людей.

- В ближайшее время мы предложим меры, как субсидировать часть стоимости отдыха в составе организованных «пакетных» туров, когда есть место размещения гарантированное, лицензированное и средства передвижения, - сообщил Чернышенко.

Чернышенко: Цены на размещение в гостиницах на отечественных курортах не повысились.

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