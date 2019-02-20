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Кинотеатры "самой свободной страны мира" США признали факт "указаний" насчет показов насчет "Т-34"
20 февраля 2019, 10:39 • 253 • Политика
Кинотеатры "самой свободной страны мира", как позиционируют себя США, признали факт существования неких "указаний" по поводу возможности или отмены проката российского фильма о войне "Т-34". На сегодняшний день, несмотря на угрозы и высокую цену билетов, картина доступна американским зрителям.
Сеть американских кинотеатров Regal Cinemas продолжила показы российского фильма о войне "Т-34", несмотря на поступившие угрозы. Известно, что лента пользуется интересом у зрителя, несмотря на довольно высокую цену билетов - 15 долларов.
"Указания об отмене показа на настоящее время не было", - сообщили журналистам в головном офисе Regal Cinemas.
Таким образом выяснилось, что в "самой свободной стране мира", как позиционируют себя США на мировой арене, существуют некие "указания" по поводу возможности или отмены проката той или иной ленты.
Ранее посольство Украины обратилось к американским кинотеатрам с требованием пересмотреть решение о допуске фильма на экраны. Российские дипломаты в свою очередь встали на защиту США от вмешательств во внутренние дела.
Комментарий сети кинотеатров приводит РИА Новости.
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