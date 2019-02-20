Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"RIP С-300": Израиль пригрозил российским ЗРС "Гарпиями"
В Сети "места накопления гумпомощи" вблизи Венесуэлы сравнили с плацда...
"Опять соврал": Порошенко напомнили, как он добивался внимания Трампа
Куба обвинила Трампа в клевете из-за событий в Венесуэле
Главная / Политика

Кинотеатры "самой свободной страны мира" США признали факт "указаний" насчет показов насчет "Т-34"

20 февраля 2019, 10:39  •  253 • Политика
Кинотеатры "самой свободной страны мира", как позиционируют себя США, признали факт существования неких "указаний" по поводу возможности или отмены проката российского фильма о войне "Т-34". На сегодняшний день, несмотря на угрозы и высокую цену билетов, картина доступна американским зрителям.
Сеть американских кинотеатров Regal Cinemas продолжила показы российского фильма о войне "Т-34", несмотря на поступившие угрозы. Известно, что лента пользуется интересом у зрителя, несмотря на довольно высокую цену билетов - 15 долларов.
"Указания об отмене показа на настоящее время не было", - сообщили журналистам в головном офисе Regal Cinemas.
Таким образом выяснилось, что в "самой свободной стране мира", как позиционируют себя США на мировой арене, существуют некие "указания" по поводу возможности или отмены проката той или иной ленты.
Ранее посольство Украины обратилось к американским кинотеатрам с требованием пересмотреть решение о допуске фильма на экраны. Российские дипломаты в свою очередь встали на защиту США от вмешательств во внутренние дела.
Комментарий сети кинотеатров приводит РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


253
Источник
Похожие новости
19 февраля 2019, 21:39
"Больше всего обманули тех, кто стоял на Майдане": Депутат Рады подвел итоги госпереворота в 2014-м
19 февраля 2019, 15:09
Лавров пообещал "биться" за Вышинского до победного конца. Словакия готова давить на Киев в ОБСЕ "авторитетом"
19 февраля 2019, 15:09
В Раде "торжественно" встретили "пятую годовщину начала агрессии России" – СМИ
Загрузка...
20 февраля 2019, 07:24
На Украине допустили отказ от "Евровидения" из-за России, Крыма и Донбасса
20 февраля 2019, 04:09
35 лживых утверждений: "Пищевое" расследование Навального разнесли в пух и прах
20 февраля 2019, 00:54
Позиция Германии по "Северному потоку - 2" заставит Брюссель смягчить условия для проекта
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-4...
20 февраля 2019, 04:09
"Если нас окончательно достанут, будет большая война": Сатановский напомнил...
20 февраля 2019, 04:09
Пентагон после гибели американского летчика задумался о "слепой посадке" на...
20 февраля 2019, 07:24
Разоблачающее фото "Все они по уши в крови": Порошенко и Парубия сняли с ам...
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2019, 17:39
"Теперь Третья мировая может начаться в любой момент": к чему приведёт размещение систем ПРО на Украине
18 февраля 2019, 13:09
"Северному потоку - 2" готовят пустые трубы, но у "Газпрома" уже есть запасной план - СМИ
19 февраля 2019, 08:39
Австрийский газовый магнат порадовался "концу украинской монополии" с запуском "Северного потока 2"
17 февраля 2019, 17:39
Япония не разменяет Курильские острова на царское золото
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Лаврова экс-посол США Макфол
18 февраля 2019, 00:09
Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.