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Кинолог не стала скрывать судьбу брошенных солдатами США в Кабуле собак: "У них нет будущего"
02 сентября 2021, 02:50 • 87 • В мире
Американские военные бросили в аэропорту Кабула служебных собак. Европейские кинологи с высоты опыта оценили ситуацию и скрывать судьбу оставленных животных не стали. "У них нет будущего", - говорит одна из экспертов.
Бывший сотрудник полиции Бельгии кинолог Петер ван Кейрсбилк считает, что многие специалисты приняли бы однозначное решение по поводу этих псов - усыпление. Адаптировать к новым условиям этих животных почти невозможно.
Специалист объяснил, что военная или полицейская собака проводит со своим проводником круглые сутки. Это сплочённая команда, у которой есть своя система общения. Разорвать эту связь очень трудно.
Глава кинологического отдела полиции Бельгии Сандра де Беккер согласна с коллегой. Новые хозяева не знают ни кличек собак, ни их специализации. На службе таких животных использовать нельзя. Теперь эти псы могут стать опасными, ведь они провели в закрытых клетках несколько дней.
"У этих полицейских или военных собак нет будущего, их, вероятно, уничтожат", - заявила де Беккер в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что американские военные всё-таки бросили своих собак в аэропорту Кабула, хотя военное ведомство США и пыталось оправдаться. Пентагон опять соврал, констатирует журналист Юлия Витязева.
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