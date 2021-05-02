Кинокомпания помощника Зеленского нарастила доходы. Она расположена в России

Пока президент Зеленский рисует «красные линии» и готовится к войне с Россией, компания его первого помощника Сергея Шефира наращивает доходы. Пикантность ситуации заключается в том, что кинокомпания эта расположена не в США (как можно было бы подумать, учитывая геополитические предпочтения главы Украины), а в России, стране, с которой Украина «воюет» уже семь лет подряд.Российская кинокомпания «Грин Филмс» помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира обнародовала отчет о финансовых показателях 2020 года. Согласно этим данным, в 2020 году компания увеличила прибыль по сравнению с предыдущим годом. Интересно, что до весны 2019 соучредителем этой кинокомпании был сам Владимир Зеленский. Об этом сообщают «Схемы».Журналисты программы «Схемы» провели анализ бухгалтерского баланса, который компания опубликовала на российском Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно имеющимся цифрам, компания в 2020 получила прибыли на 16% больше. В деньгах это - 55,8 миллионов рублей (почти 772 тысячи долларов). Из них почти 32 миллиона рублей (более 440 тысяч долларов) компания получила из роялти и лицензионных выплат.При этом, как отметили «Грин Филмс» в своей отчетности, фирма получила на 50% больше денег от роялти и других лицензионных выплат, чем в предыдущем году.Компания добросовестно выполняет и кредитные обязательства. «Грин Филмс» в 2020 году уменьшил свой долг еще на 18%, до почти 139 миллионов рублей (1,9 миллиона долларов). Это один из показателей, который демонстрирует желание компании продолжать работать в РФ, демонстрируя партнерам платежеспособность.Предсказуемо, сам Сергей Шефир не ответил на просьбу журналистов прокомментировать причины впечатляющих успехов в бизнесе, расположенного в «стране-агрессоре».Осенью 2020 года «Схемы» сообщали, что в отчете «Грин Филмс» за предыдущий год отмечалось: в компании «не принимали решения о прекращении или сокращении деятельности», сократили убытки на 32 процента и планируют увеличить продажи.В феврале журналисты «Схем» выпустили расследование, согласно которому Зеленский был бенефициаром трех российских компаний – «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс», которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ. Основателем всех трех является кипрская компания Green Family Ltd. Эта же компания является соучредителем ООО «Квартал 95» на Украине, а ее конечными бенефициарами были указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.Сам Зеленский изначально отказался говорить о своем бизнесе в России, а впоследствии отрицал его наличие, однако со временем подтвердил, что «Грин Филмс» продолжает работать в России. По новой версии, он передал эту компанию в управление, и заявку на государственное финансирование в России подавали другие люди.Вот так: война войной, а деньги по расписанию.Напомним, также супруге Владимира Зеленского Елене до сих пор принадлежит квартира в Крыму, за которую женщина исправно платит коммунальные платежи.