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Кино против реальной жизни: Люди нашли десятки несовпадений и от души посмеялись
13 июля 2020, 03:00 • 0 • В мире
Пользователи портала Reddit решили сопоставить кино и реальную жизнь. Зрители нашли десятки несовпадений и от души посмеялись над наивными героями, ситуациями и над самими собой.
В кино всё совсем не так, как в реальном мире. Это знаешь, но особенно не задумываешься. Во всяком случае, до тех пор, пока не стоит задача найти конкретные несовпадения. Пользователь OG Builds предложил этим заняться. За два дня в его теме появилось почти 30 тысяч комментариев, а первый пост собрал около 65 тысяч лайков.
Наиболее популярным оказалось замечание, что в фильмах люди приезжают в другой город и буквально за первый же час находят хороших друзей или любовь на всю жизнь.
"Я только что переехал в новый город, и я чувствую, что в фильмах явно недооценивается количество времени на знакомство с новыми людьми и выстраивание отношений с ними", - признаётся один из пользователей.
Зрители от души посмеялись и над такими наблюдениями, отличающими кино от реальной жизни.
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