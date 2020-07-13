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Кино против реальной жизни: Люди нашли десятки несовпадений и от души посмеялись

13 июля 2020, 03:00  •  0 • В мире
Пользователи портала Reddit решили сопоставить кино и реальную жизнь. Зрители нашли десятки несовпадений и от души посмеялись над наивными героями, ситуациями и над самими собой.
В кино всё совсем не так, как в реальном мире. Это знаешь, но особенно не задумываешься. Во всяком случае, до тех пор, пока не стоит задача найти конкретные несовпадения. Пользователь OG Builds предложил этим заняться. За два дня в его теме появилось почти 30 тысяч комментариев, а первый пост собрал около 65 тысяч лайков.
Наиболее популярным оказалось замечание, что в фильмах люди приезжают в другой город и буквально за первый же час находят хороших друзей или любовь на всю жизнь.
"Я только что переехал в новый город, и я чувствую, что в фильмах явно недооценивается количество времени на знакомство с новыми людьми и выстраивание отношений с ними", - признаётся один из пользователей.
Зрители от души посмеялись и над такими наблюдениями, отличающими кино от реальной жизни.
  • За рулём можно оторваться от дороги и общаться 10-15 секунд с пассажиром, глядя только на него.
  • В каждом доме всегда идеальная чистота и порядок, нигде не пылинки.
  • Женщины могут находиться в джунглях чуть ли не месяц, но у них нигде не отрастают волосы. У мужчин борода же появляется почти моментально. И если совсем нет условий, чтобы привести себя в порядок, у девушек спутаны волосы, грязное лицо, но всегда идеальные брови и лёгкий макияж.
  • Припарковать машину в центре города? Легко! Даже если это Манхэттен в середине дня.
  • Взлом любой компьютерной системы, пароля, сайта или шифра - это очень быстрый набор символов на клавиатуре.
  • Девушка работает официанткой, жалуется на несчастную жизнь, но живёт в огромной квартире с большим холодильником и шкафом, забитым дорогой одеждой.
  • Можно убежать от взрыва. Главное - вовремя прыгнуть, тогда ударная волна не повредит.
  • Полиция берёт образцы ДНК и уже через час (максимум) получает результат.
  • Мама делает огромный завтрак из нескольких блюд, красиво накрывает стол, а муж и дети хватают бублик и выбегают из дома.
  • Женщинам удобно бегать на высоких каблуках.
  • Чтобы избежать любой проблемы, достаточно просто объяснить, что ты чувствуешь.
  • При любом столкновении с препятствием автомобиль взрывается.
  • Если главный герой - учёный, то он одинаково хорошо разбирается и в прикладной физике, и в генетике, и в ботанике.

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