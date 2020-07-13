Кино против реальной жизни: Люди нашли десятки несовпадений и от души посмеялись

В кино всё совсем не так, как в реальном мире. Это знаешь, но особенно не задумываешься. Во всяком случае, до тех пор, пока не стоит задача найти конкретные несовпадения. Пользователь OG Builds предложил этим заняться. За два дня в его теме появилось почти 30 тысяч комментариев, а первый пост собрал около 65 тысяч лайков.

Наиболее популярным оказалось замечание, что в фильмах люди приезжают в другой город и буквально за первый же час находят хороших друзей или любовь на всю жизнь.

"Я только что переехал в новый город, и я чувствую, что в фильмах явно недооценивается количество времени на знакомство с новыми людьми и выстраивание отношений с ними", - признаётся один из пользователей.

Зрители от души посмеялись и над такими наблюдениями, отличающими кино от реальной жизни.