«Кино» про Бабченко: в чем истинный режиссерский замысел?

Журналист Бабченко жив. Вся история режиссирована от начала и до конца. Осталось только понять, что это было: сказка со счастливым концом или драма с элементами фарса. А для этого необходимо раскрыть замысел режиссёра.

Пытался ли режиссёр вовлечь в действие Москву? Безусловно, это уже как вредная привычка: абстрактная рука Москвы не раз приходила на помощь Порошенко и Ко. Были и убийства, и покушения. За четыре года эта технология сваливания всех бед на Кремль стала настолько часто использоваться администрацией украинского президента, что уже даже в проевропейском демократическом лагере у коллег по бывшей коалиции она давно вызывает раздражение и недоверие. Для идеологических же оппонентов история с убийством и воскрешением Бабченко стала отличным поводом пнуть сегодняшнюю украинскую власть.

Администрация Порошенко пересчитала и отметила всех, кто плохо высказывался о власти, СБУ провела брифинг на котором Аркадий Бабченко был представлен живым, а операция позволила поймать организатора и исполнителя этого преступления. Журналист по версии СБУ оказался спасенным именно благодаря нынешней действующей власти.

Но почему виртуальной жертвой был выбран именно Бабченко? Журналистов редко убивают за критику. Обычно такое происходит скорее из-за наличия у представителей «четвертой власти» некой информации, документов, которые в будущем могут нести угрозу для потенциальных заказчиков преступления вплоть до потери своего статуса, положения и уголовного преследования. Если брать за основу покушения версию о длинных руках Кремля, то компромат у него должен был быть именно на российские власти. Теоретически, такая информация у него могла быть. Он был вхож в несистемную оппозиционную тусовку России, ипрошел грузинскую кампанию 2008 года. Но это всё теория. Таких ничем не доказуемых версий можно придумать сколько угодно.

Вообще, эта операция устрашения для СБУ не стала дебютной. Премьера состоялась полтора года назад в Одессе, где таким же образом был обезврежен заказчик похищения и убийства народного депутата Алексея Гончаренко. Провернув такую схему ещё раз, но уже в большем масштабе, СБУ подняло свой авторитет в глазах простых обывателей. А президент Украины в очередной раз показал ужас «кровавого Мордора», на который у большинства жителей Украины уже выработался условный рефлекс, и сам же этот ужас рассеял ребячьей улыбкой «воскресшего» Бабченко. Но необходимый антироссийский импульс был передан народу. В предвыборной гонке все средства хороши. А антироссийское средство – и вовсе стало «классикой».

Ждёт ли Бабченко теперь светлое будущее воскресшего? Не обязательно: если следовать логике сценария данного сюжета, то жизнь Аркадия несет угрозу России, следовательно, вполне можно допустить, что по нему могут работать несколько групп. В будущем же не исключено ещё одно покушение... И опять же, какая возможность для киевского режима открывается: дескать, видите, какие нелюди живут по соседству.

А пока, в перерыве между покушениями, Киев проведет всю необходимую дипломатическую работу, связанную с этим инцидентом. Скоординирует с Британией план действий, приобщив Бабченко к их Скрипалям, закошмарит всех в ЕС накануне продления антироссийских санкций на полгода, продемонстрирует кровавый оскал востока в преддверии саммита НАТО, от которого Киев ожидает решения по североатлантической интеграции. Заодно еще подкинет один аргумент США - оплоту западной цивилизации, противостоящей евразийским варварам. А вообще, всё это чем-то напоминает историю с криминальным авторитетом «Пашей Цветомузыкой», который обратился в милицию из-за покушения на его жизнь, а в итоге сам отбывает срок за четыре убийства.

Многоходовочка на этом «воскрешении» Бабченко не заканчивается: официальный Киев теперь получил еще одну причину, чтобы не заниматься экономикой своей страны, а сосредоточится на расторжении различных российско-украинских договоров, обсуждении визового режима, автокефалии, ну и прочими делами, которые приносят дополнительные политические очки без лишних затрат.

Что же касается нашей России, то следует быть поосторожнее: любое сказанное (и даже несказанное слово) может быть использовано против нас. Чтобы этого избежать нужно не брать пример с Украины, не злорадствовать из-за того, что там всё плохо, всё пропало, не кривляться, показывая пальцем на чужие проблемы, а поднимать собственную экономику, создавать комфортные условия для ведения бизнеса, улучшать благосостояние населения. Если Запад увидит возможности сотрудничать с нами на взаимовыгодных условиях, никакой Киев со своими «смертельными трюками» не сможет этому помешать.

КАК ЭТО БЫЛО

Убитый в Киеве журналист Аркадий Бабченко воскрес через 20 часов

Пресс-конференция главы СБУ Василия Грицака проходила по всем правилам жанра трагикомедии. Если не сказать - фарса.

- Я, конечно, должен сейчас принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать, - заинтриговал Грицак журналистов и расплылся в улыбке. - Я наоборот хочу поздравить его семью, вас всех, весь наш мир, который наблюдает за этим действом, и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения! (подробности)

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