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Кино недели. Космобол, альпийское похищение и жизнь в сарае

28 августа 2020, 13:30  •  62 • Аналитика
© Парадиз
Наконец-то к концу лета в кино начали появляться не только просто новинки, но и блокбастеры. Главная надежда прокатчиков — "Вратарь галактики", который может вернуть людей в кинотеатры. О том, чего нельзя пропустить на этой неделе, — в материале РИА Новости.

Космобол спасет мир?

"Вратарь галактики" — это одновременно комедия и спортивное кино, фэнтези и фантастика, утопия и антиутопия.
Даже краткое изложение сюжета самого дорогостоящего и высокотехнологичного российского фильма 2020 года повергает в шок. Недалекое будущее, все очень плохо, на Земле глобальное потепление, но бедствующее население очень любит космобол. Это такой волшебный футбол на стадионе в виде гигантского одуванчика с телепортациями, взрывами и эксцентричными комментариями Яна Цапника ("Горько").
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Кадр из фильма "Вратарь галактики"
© СТВ
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Кадр из фильма "Вратарь галактики"
© СТВ
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Евгений Миронов в фильме "Вратарь галактики"
© Наше кино
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Кадр из фильма "Вратарь галактики"
© Наше кино
1 из 4
Кадр из фильма "Вратарь галактики"
© СТВ
2 из 4
Кадр из фильма "Вратарь галактики"
© СТВ
3 из 4
Евгений Миронов в фильме "Вратарь галактики"
© Наше кино
4 из 4
Кадр из фильма "Вратарь галактики"
© Наше кино
Когда в земную сборную попадает, кажется, единственный человек, который не любит космобол, молодой парень по имени Антон, он узнает, что вся игра — это прикрытие борьбы со злодеем. Тот сидит под землей и строит супероружие. Угроза всему человечеству выглядит как гигантское мохнатое существо, управляемое летающей голубой рукой с десятью пальцами.
"Вратарь галактики" — это кино, которое разбрасывается сотнями совершенно сумасшедших идей и находок, пытается удивлять раз в пять секунд и, не замечая зрительской реакции, мчится дальше на всех парах. Это кино вас порадует, но может и утомить.
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Кадр из фильма "Вратарь галактики"
© Наше кино
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Актеры Виктория Агалакова и Евгений Романцов на премьере фильма "Вратарь галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Кадр из фильма "Вратарь галактики"
© Наше кино
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Съемки фильма "Вратарь галактики"
© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики"
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Кадр из фильма "Вратарь галактики"
© Наше кино
2 из 4
Актеры Виктория Агалакова и Евгений Романцов на премьере фильма "Вратарь галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
3 из 4
Кадр из фильма "Вратарь галактики"
© Наше кино
4 из 4
Съемки фильма "Вратарь галактики"
© Фото предоставлено пресс-службой фильма "Вратарь галактики"
Но если попытаться уделить некоторое внимание Файзиеву и его удивительному творческому методу, можно обнаружить, что "Вратарь галактики" похож на все наши любимые фантастические фильмы последних 50-ти лет. При этом ни на один конкретно, хотя авторских отсылок предостаточно — от "Кин-дза-дзы" до "Звездных войн", от мультфильма "Аватар: Легенды об Аанге" до видеоигры Mass Effect.
Данный карнавал кинематографического безумия иногда привлекателен, а иногда опасен для психики зрителя. Как к этому относиться — вопрос сложный. Кажется, что "Вратарь галактики" выходит за пределы стандартной шкалы восприятия. Это не хорошо и не плохо, это по-другому. И даже если в России его не полюбят, он вполне может оказаться популярным на зарубежных рынках, скажем в Китае.

Долгий путь

Один из самых жестких и эмоциональных оскаровских фильмов легально выходит в России с опозданием аж в пять лет. Рекордную задержку ничем не оправдать, но можно порадоваться, что "Комната" доехала, не потеряв за полдесятилетия ни эмоционального накала, ни трепетности, ни сентиментальности — в самом хорошем смысле.
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Кадр из фильма "Комната"
© Capella Film
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Кадр из фильма "Комната"
© Capella Film
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Кадр из фильма "Комната"
© Capella Film
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Кадр из фильма "Комната"
© Capella Film
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Кадр из фильма "Комната"
© Capella Film
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Актриса Бри Ларсон получила премию киноакадемии США "Оскар" за роль в фильме "Комната"
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
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Кадр из фильма "Комната"
© Capella Film
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Кадр из фильма "Комната"
© Capella Film
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Кадр из фильма "Комната"
© Capella Film
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Кадр из фильма "Комната"
© Capella Film
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Кадр из фильма "Комната"
© Capella Film
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Актриса Бри Ларсон получила премию киноакадемии США "Оскар" за роль в фильме "Комната"
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Герои, Джой (Бри Ларсон) и ее сын Джек (Джейкоб Трембле с тех пор стал главным юным актером во всем Голливуде), находятся в самой экстремальной ситуации из возможных. Они уже много лет живут в запертом на все засовы сарае на заднем дворе маньяка, который однажды похитил девушку (она родила ребенка от него). Преступник насилует Джой и не выпускает на свет.
Мальчик никогда в жизни не видел ничего, кроме стен сарая. Но его мать не теряет духа: она превращает для него затхлую комнату в целый мир. Ключевой прием фильма — противопоставление начала и финала, где Джек при помощи Джой осваивается снаружи сарая, впервые видит настоящее небо, вдыхает чистый воздух и пытается понять, как жить дальше.
Ленни Абрахамсон — самый примечательный из ирландских режиссеров. Ранее он снял такой же по духу горько-сладкий фильм "Фрэнк" с Майклом Фассбендером в гигантской маске, а в этом году выпустил примечательный и обсуждаемый сериал "Нормальные люди". В 2015 году Бри Ларсон получила "Оскар" за главную роль в "Комнате", потом почти сразу ушла в киновселенную Marvel ("Капитан Марвел").

Магия редкого кино

Французская затейливая картина, которая рискует затеряться даже в довольно бедном на релизы сегодняшнем прокате. И это будет очень обидно, потому что "Магия зверя", впервые показанная на Венецианском фестивале в 2019 году, — это виртуозно исполненное жанровое упражнение в прекрасном.
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Надя Терешкевич в фильме "Магия зверя"
© Русский Репортаж
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Кадр из фильма "Магия зверя"
© Русский Репортаж
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Сцена из фильма "Магия зверя"
© Русский Репортаж
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Кадр из фильма "Магия зверя"
© Русский Репортаж
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Кадр из фильма "Магия зверя"
© Русский Репортаж
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Надя Терешкевич в фильме "Магия зверя"
© Русский Репортаж
2 из 5
Кадр из фильма "Магия зверя"
© Русский Репортаж
3 из 5
Сцена из фильма "Магия зверя"
© Русский Репортаж
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Кадр из фильма "Магия зверя"
© Русский Репортаж
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Кадр из фильма "Магия зверя"
© Русский Репортаж
В точно таком же статусе фильма для редких знатоков оказалась одна из предыдущих работ режиссера Доминика Молля, "Гарри — друг, который желает вам добра", нетривиальный, хичкоковский по стилю триллер про замотивированного визитера из прошлого, который из любви к искусству начинает убивать близких протагониста.
"Магия зверя" даже более замысловата — здесь с историей о таинственном исчезновении одной девушки зарифмованы альпийская деревня и африканский нищий город, судьбы аутичного пастуха и хитроумного мошенника, промышляющего в приложениях для знакомств.
В фильме сильный сценарий и режиссура. Стиль заставляет вспомнить о братьях Коэн и том же Хичкоке — с поправкой на французский акцент Молля. Все сюжетные линии, как в лучших образчиках жанра, соберутся воедино, и мы наконец узнаем, а была ли вообще эта девочка.

Кроме того, в прокат выходят:

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Итон Хоук и Кайл Маклахлен в фильме "Тесла"
© MEGOGO
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Итон Хоук в роли Николы Теслы в фильме "Тесла"
© MEGOGO
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Кайл Маклахлен в роли Томаса Эдисона в фильме "Тесла"
© MEGOGO
4 из 4
Кадр из фильма "Тесла"
© MEGOGO
1 из 4
Итон Хоук и Кайл Маклахлен в фильме "Тесла"
© MEGOGO
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Итон Хоук в роли Николы Теслы в фильме "Тесла"
© MEGOGO
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Кайл Маклахлен в роли Томаса Эдисона в фильме "Тесла"
© MEGOGO
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Кадр из фильма "Тесла"
© MEGOGO
"Тесла" — американское псевдобиографическое инди про сербского гения-изобретателя, которого здесь играет Итан Хоук. Странность в кино — обычно приятная характеристика, но иногда, как в случае "Теслы", — слишком витиевато, чтобы это в принципе можно было смотреть. Не говоря уже о том, чтобы из картины понять, как же работал горячечный разум великого Николы.
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Кадр из фильма "Билл и Тед"
© Парадиз
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Сцена из фильма "Билл и Тед"
© Парадиз
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Кадр из фильма "Билл и Тед"
© Парадиз
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Кадр из фильма "Невероятные приключения Билла и Теда" (1989)
© De Laurentiis Entertainment Group (DEG) (1989)
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Кадр из фильма "Билл и Тед"
© Парадиз
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Сцена из фильма "Билл и Тед"
© Парадиз
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Кадр из фильма "Билл и Тед"
© Парадиз
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Кадр из фильма "Невероятные приключения Билла и Теда" (1989)
© De Laurentiis Entertainment Group (DEG) (1989)
"Билл и Тед" — обидно осознавать, но Киану Ривзу, одному из милейших людей Голливуда, во-первых, уже немало лет, во-вторых — иногда просто нужны деньги. Вот он и снялся в триквеле не самой популярной франшизы о рокерах и путешественниках во времени, предыдущие части которой в России не выходили вовсе. Нестреляющие шутки, плохая графика и бессмысленно мельтешащий сюжет — вот что ждет путника в этом темном углу американской кинематографии.

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