Кина не будет: «Белые каски» ушли из-под огня

Израиль перевез членов неправительственной добровольческой организации «Белые каски» из Сирии, сообщил пресс-секретарь израильского МИД Эммануэль Нахшон.

«По просьбе США, Канады и европейских государств Израиль завершил гуманитарную операцию по спасению членов сирийской гражданской организации «Белые каски» и их семей. Они были эвакуированы из зоны военных действий в Южной Сирии в соседнюю страну», — написал дипломат в твиттере.

МИД Канады дал более развернутое сообщение по поводу спасения оппозиционной президенту Сирии Башару Асаду организации.

«Белые каски — мужественные добровольцы и первые респонденты, которые рискуют своей жизнью, чтобы помочь своим сирийцам, которые стали жертвами бессмысленного насилия. Когда жизням детей, женщин и мужчин в Сирии угрожает опасность, «Белые каски» спешат спасти невинных и раненых. «Белые каски» стали свидетелями жестоких зверств, совершенных режимом Асада и его сторонников», — приводит правительство Канады слова главы канадского внешнеполитического ведомства Христи Фриланд.

В коммюнике также говорится, что Канада, работающая в тесном партнерстве с Соединенным Королевством и Германией, предпринимает усилия на международной арене по обеспечению безопасности «Белых касок» и их семей — всего около 800 человек.

«Канада недвусмысленно заявила о своей поддержке «Белых касок». На встрече министров иностранных дел в рамках саммита лидеров НАТО в Брюсселе неделю назад я призвал к глобальному лидерству в поддержке и помощи этим героям», — сказала Фриланд.

Она указала, что Канада была ключевым партнером организации и гордится тем, что предоставила финансирование для поддержки их обучения в чрезвычайных ситуациях и увеличения числа женщин среди членов «Белых касок».

«Мы чувствуем глубокую моральную ответственность перед этими храбрыми и бескорыстными людьми. Канада будет и впредь оказывать значительную гуманитарную помощь людям, пострадавшим от этого конфликта в Сирии», — резюмировала дипломат.

Между тем ряд стран, в том числе Россия, придерживаются противоположного мнения о деятельности «Белых касок». В июне Минобороны РФ обвинило организацию в подтасовке проб, которые были отданы для расследования предполагаемой химической атаки в сирийском Саракибе.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова, накануне спецсессии конференции государств-участников ОЗХО стало известно о химатаках 4 февраля 2018 в городе Саракиб и 24, 25 и 30 марта 2017 в городе Эль-Латамна.

Как рассказал Кириллов, в некоторых пробах вместе с хлором нашли продукт разложения зарина. При этом авторы доклада связывают его наличие не с применением вещества, а с обработкой водой пострадавших в инциденте. Кириллов указал, что зарин был подброшен провокаторами для того, чтобы затем обвинить сирийские правительственные силы.

В апреле нынешнего года глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу назвал химическую атаку, которая якобы произошла в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, постановочной.

Вскоре после этого 11-летний мальчик Хасан Диаб, житель города Дума, рассказал том, как была организована видеосъемка химической атаки.

«Мы услышали крик на улице, кричали, мол, идите в больницу», — рассказал ребенок.

После этого он со своими родными побежал в здание больницы, и «только он вошел, как его сцапали и начали поливать водой из шланга». Окончив «дегазацию водой», боевики положили ребенка «на койку вместе с другими «жертвами химатаки».

Рассказ Хасана подтвердил отец мальчика: он, узнав, что его сын очутился в госпитале, отпросился с работы и незамедлительно побежал к сыну.

«Никакого химического оружия не было. Я стоял, курил на улице, ничего не чувствовал. Забежал в госпиталь и увидал своих родных. Мой ребенок чувствовал себя замечательно», — сообщил житель Думы.

Видеозапись «химатаки» ранее по интернету распространила как раз организация «Белые каски». Вскоре США приняли решение приостановить финансирование «Белых касок». В Москве отреагировали на эту новость.

«Сегодня пришла просто фантастическая новость: госдепартамент США прекратил финансирование действующей в Сирии неправительственной организации «Белые каски». А что так? Просто последние фильмы не понравились? Еще какие-то причины?» — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она назвала этот механизм «фейковым» и посоветовала западным СМИ поинтересоваться схемой финансирования «Белых касок».

«Схемы, по которым проводится финансирование для «Белых касок», они просто очень изощренные. Корни этого финансирования имеют британское происхождение, ну, например фонд «Мэйдэй рескью», который работает, в том числе по сирийской проблематике», — отметила дипломат.

Она также добавила, что американские СМИ сообщали о значительных пожертвованиях, которые получали «Белые каски» от ряда ангажированных в сирийском кризисе государств, а именно от США, Великобритании и Нидерландов. Кроме того, к финансовой поддержке «Белых касок» причастен ряд сомнительных неправительственных организаций Евросоюза.