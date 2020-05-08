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Ким Чен Ын и его двойник были засняты вместе. Фото опубликовал Mirror

08 мая 2020, 16:10  •  24 • Политика
Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына засняли с двойником. По крайней мере, именно с таким заявлением вышел британский таблоид Mirror. Более того, авторы заметки опубликовали и фото.
Британский таблоид, безусловно, не самый проверенный источник информации. Авторы издания и не претендуют на полную безукоризненность своих материалов. А если дело касается Ким Чен Ына и в целом Северной Кореи, говорить о достоверности ещё сложнее. Страна закрыта, получить сведения самостоятельно очень трудно. Но... Mirror настаивает, что имеет в своём распоряжении фото и видео Ким Чен Ына с его двойником.
По словам авторов заметки, кадры были сняты в ходе испытаний северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" ещё в июле 2017 года.
Несколько человек вокруг Ким Чен Ына одеты в одну и ту же одежду. У них одинаковые причёски. И если смотреть мельком, то действительно трудно понять, где там Ким Чен Ын. Да и есть ли он там вообще? Официальные представители Северной Кореи пока никак не комментировали информацию.
Фото: скриншот www.mirror.co.uk.

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