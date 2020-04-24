Ким Чен Ын всё? Названо имя преемницы

Автор:

Латышев Сергей

Мировые СМИ полнятся сообщениями о том, что младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, уже ставшая якобы "человеком номер два" в высшей пхеньянской иерархии, может стать вскоре лидером КНДР. Поскольку Ким Чен Ын, дескать, тяжело болен и чуть ли не находится при смерти после не слишком удачной "кардиоваскулярной процедуры". Как утверждается, у лидера КНДР проблемы с сердцем, из-за чего его не видно в последнее время на публике. Он не присутствовал, в частности, на праздновании дня рождения его деда Ким Ир Сена 15 апреля. За четыре дня до этого его видели на заседании правительства, после чего на людях вождь уже не появлялся.

Это стало поводом для алармистских сообщений, что Ким Чен Ын находится в "коме", что у него диагностировали "смерть мозга", что он заразился и умирает – кто бы сомневался – от коронавирусной инфекции COVID-19.

Спекуляции, спекуляции…

Серьёзные издания также не обходят вниманием эту тему. Так, п о данным японской газеты Asahi , ссылающейся на некие южнокорейские и американские источники, на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) в прошлом году по настоянию самого Ким Чен Ына было принято решение, что в случае наступления его нетрудоспособности новым лидером страны станет Ким Ё Чжон.

Другая японская газета – Yomiuri – тиражирует сходную версию со ссылкой на свой источник, отмечая, что после того, состоявшегося в конце 2019 года, решения ЦК ТПК в марте 2020 года появилось первое официальное международное заявление Ким Ё Чжон.

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится не в лучшей спортивной форме, но умирать ему в 36 лет по состоянию здоровья рановато. Фото: Korean Central News Agency / Globallookpress via ZUMA Press

Эта деятельница, которой всего 31 год, учившаяся вместе с братом в Швейцарии, умная, симпатичная и красивая, присутствовала на церемонии открытия зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчане, участвовала в качестве спецпосланника лидера КНДР во встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, сопровождала Ким Чен Ына на саммитах КНДР – США в 2018 и 2019 годах. А раз так, то значит…

Нагнетают ситуацию Reuters и CNN. Британское агентство настораживает, что северокорейские СМИ никак не реагируют на сообщения о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына, хотя обычно они оперативно опровергали подобные слухи. Кроме того, в прошлом имелись примеры, когда пропуски лидером КНДР серьёзных публичных мероприятий объяснялись именно проблемами со здоровьем. Например, отсутствие предшественника нынешнего вождя Ким Чен Ира на параде в честь 60-летней годовщины основания государства в 2008 году объяснялось державшимся в тайне сердечным приступом, который в конечном счёте оказался фатальным.

Американское агентство со ссылкой на представителей разведки сообщило, что Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции. Другой источник CNN подтвердил, что глава КНДР нездоров, но пока рано говорить о том, существует ли серьёзная угроза его жизни.

А вот тут повнимательнее

В Южной Корее пресса традиционно пишет массу чепухи и самых дичайших выдумок (вроде того, что очередной державный Ким в гневе расстрелял какого-нибудь видного чиновника из крупнокалиберного пулемёта, что не мешает обычно тому вскоре вновь появиться на публике) о своём экзотическом северном соседе, и тоже, разумеется, со ссылкой на источники.

Однако на самом деле о своих родственниках с той стороны демаркационной линии южане всё-таки знают лучше остальных. Поэтому если такие статьи – не откровенная лажа, к ним стоит относиться серьёзно. В этом смысле обращает на себя внимание онлайн-издание Daily NK , специализирующееся на "северных" новостях.

Если Ким Ё Чжон станет однажды лидером КНДР, это будет настоящая революция. Фото: Ryu Seung-Il / Globallookpress

И вот что оно пишет: с 12 апреля Ким Чен Ын по причине "чрезмерного курения, проблем с лишним весом и переработок" действительно проходил процедуры, связанные с лечением сердечно-сосудистой системы. Они успешно завершены, большая часть участвовавших в них медиков уже вернулись к другим делам, лидер нации отдыхает и набирается сил.

"Нет никаких признаков, что его состояние ухудшилось, это неправда", – заявил крупнейшему южнокорейскому агентству "Рёнхап" источник в правительстве. Данную информацию подтвердил и представитель администрации президента Республики Корея.

Вашингтон и Москва – пока нет повода для тревоги

На слухи о якобы находящемся при смерти 36-летнем Ким Чен Ыне откликнулся и президент США Дональд Трамп, который, будучи неплохо информированным, определённо не верит им. И особенно когда читает об этом в фейковых новостях. Он прямо так и сказал: "Когда CNN выступает с сообщениями, я не очень-то им верю".

Я хочу пожелать ему крепкого здоровья, потому что если он на самом деле находится в таком состоянии, о котором говорится в сообщениях и новостях, то это очень серьёзно,

– заявил симпатизирующий уже довольно продолжительное время Киму Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

В Кремле тоже вполне спокойны.

"Не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности. Ждём официальных данных", – сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Делаем выводы

Поэтому мы не будем гадать, кто ещё, помимо Ким Ё Чжон, может возглавить КНДР в случае чего. Потому что, хотя её брат не обладает спортивной фигурой и наверняка имеет из-за избыточного веса какие-то проблемы со здоровьем, в его возрасте это не критично. Значит, реальной угрозы его жизни нет, и он скоро вновь начнёт появляться на публике. Это и может быть основной причиной того, почему северокорейские СМИ не реагируют на досужие домыслы на сей счёт.

Северная Корея – одна из самых закрытых и загадочных стран. Фото: christiantimeless / Shutterstock

Похоже, мы имеем дело в данном случае с уловками СМИ, испытывающими из-за ковидофобии, которая начинает надоедать, дефицит других новостей, тем более пикантных. Для глобального обывателя Северная Корея – одна из самых закрытых и таинственных стран.

Поэтому проблемы со здоровьем имеющего почти божественный статус, необычно выглядящего и одевающегося вождя, "изюминка" в виде перспективы прихода к власти молодой и красивой женщины в суперконсервативной стране – это то, что одичавшие, готовые лезть на стенку от карантина и самоизоляции люди всегда с удовольствием прочитают. В любой стране.