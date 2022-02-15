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Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике: Журналист указал на странность

15 февраля 2022, 12:15  •  265 • В мире
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике - и тут же привлёк внимание всего мира резкими изменениями во внешности. На главную странность указал русский журналист: обратите внимание на причёску.
В Сети появилась видеозапись визита генерального секретаря Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына на закладку жилого микрорайона. Кое-что в манерах и внешности корейского лидера приковало внимание всего мира и заставило общество растеряться.
В частности, невооружённым глазом видно, что у генсека изменилась причёска, но главное - манеры его стали кардинально другими. На кадрах можно наблюдать, как Ким Чен Ын быстро движется, резко и нервозно поворачивается, экспрессивно взмахивает руками, крайне эмоционально обсуждает что-то с подчинёнными. При этом вождь не в тёмном костюме и не в военной форме, а в бежевой куртке в стиле кэжуал.
Неудивительно, что подобные перемены вызвали удивление даже у журналиста кремлёвского пула Дмитрия Смирнова. Он поместил нашумевшее видео в своём телеграм-канале, снабдив его ироничным комментарием: "Аль Кимчыно: товарищ генеральный секретарь Трудовой партии Кореи приехал на закладку жилого микрорайона в новом имидже и с итальянской экспрессией".
Напомним, в течение последних лет из самой закрытой страны мира просачивались самые разнообразные слухи о Ким Чен Ыне. Утверждалось, что он тяжело болен, появлялись даже сведения о том, что вождь умер, но его смерть скрывают.

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