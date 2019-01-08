Ким Чен Ын с супругой и министрами прибыл в Китай

Руководитель КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, передаёт агентство Синьхуа со ссылкой на международный отдел ЦК КПК. Северокорейский лидер прибыл вместе со своей супругой и министрами.

Информацию также подтверждает и северокорейское агентство ЦТАК. Известно, что вместе с главой КНДР в Поднебесную прибыла его супруга Ли Соль Чжу, а также заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, который отвечает за переговорный процесс по ядерной тематике с США.

Кроме того, в делегации - министры иностранных дел и вооружённых сил.