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Ким Чен Ын с супругой и министрами прибыл в Китай
08 января 2019, 11:54 • 90 • Политика
Руководитель КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, передаёт агентство Синьхуа со ссылкой на международный отдел ЦК КПК. Северокорейский лидер прибыл вместе со своей супругой и министрами.
Информацию также подтверждает и северокорейское агентство ЦТАК. Известно, что вместе с главой КНДР в Поднебесную прибыла его супруга Ли Соль Чжу, а также заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, который отвечает за переговорный процесс по ядерной тематике с США.
Кроме того, в делегации - министры иностранных дел и вооружённых сил.
Визит Ким Чен Ына продлится до четверга, 10 января. Сообщается, что он проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Отметим, что это уже четвёртый визит лидера КНДР в Китай менее чем за год.
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