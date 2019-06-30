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Ким Чен Ын рассказал, что решил встретиться с Трампом после его поста в Twitter

30 июня 2019, 11:39  •  93 • Политика
Северокорейский лидер Ким Чен Ын сказал, что узнал о желании американского президента Дональда Трампа встретиться из его Twitter.
Напомним, сегодня, 30 июня, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР впервые встретились в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Здесь они пожали друг другу руки.
Отметим, что Трамп стал первым президентом США, который оказался на территории КНДР. Как передают местные СМИ, северокорейский лидер отметил, что узнал о желании Трампа встретиться из его поста в Twitter.
Сам американский президент заявил, что поездка на границу двух Корей была запланирована давно, а сегодняшняя встреча с Ким Чен Ыном стала "экспромтом".
Ранее он писал в Twitter, что после G20 он отправится в Южную Корею на переговоры с президентом Мун Чжэ Ином. "Пока я буду там, если глава КНДР Ким Чен Ын видит это, я бы встретился с ним в пограничной или демилитаризованной зоне, просто чтобы пожать ему руку и сказать "Привет!".

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