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Ким Чен Ын "в медитации". Из Северной Кореи звучат слухи о преемнице
23 апреля 2020, 19:10 • 29 • В мире
Азиатские СМИ написали об "исчезновении" лидера КНДР, предполагая, что он "в медитации". В связи с этим заговорили об изменениях в высшей иерархии. Стало известно имя возможного преемника Ким Чен Ына, который придёт к власти в случае его внезапной смерти.
"Человеком №2" в высшей иерархии Пхеньяна с некоторых пор является женщина. Это сестра нынешнего лидера Ким Чен Ына. В случае его внезапной смерти Ким Ё Чжон может стать главой Северной Кореи.
Японское издание Asahi, сославшись на источники из Южной Кореи и США, сообщило, что при экстренной необходимости Ким Ё Чжон займёт место своего брата Ким Чен Ына. В газетной статье говорится о принятии такого решения пленумом центрального комитета Трудовой партии ещё в 2019 году. Якобы на таком решении настоял сам Ким Чен Ын. Уже сейчас имя его сестры всё чаще и чаще появляется в самых важных документах государства.
Ранее азиатские СМИ опубликовали информацию, что Ким Чен Ын то ли "пропал", то ли "в медитации". Предполагалось, что у него проблемы со здоровьем, а именно - с сердечно-сосудистой системой. На одном из сайтов Южной Кореи появилась заметка: лидеру КНДР проведена "кардиоваскулярная процедура", а теперь он восстанавливается. В американских изданиях было написано, что Ким Чен Ын чуть ли не при смерти.
21 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме сообщил, что не в курсе данной информации, но на всякий случай пожелал здоровья Ким Чен Ыну.
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