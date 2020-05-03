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Ким Чен Ын "умер" на 99%, а затем восстал из мёртвых - СМИ
03 мая 2020, 12:10 • 76 • Политика
Южнокорейские СМИ сообщили о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын буквально "восстал из мёртвых", появившись на публике. До этого они же утверждали, что политик "умер" на 99%.
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике за последние 20 дней. Об этом сообщили южнокорейские СМИ.
Как передаёт агентство "Ренхап", политик посетил церемонию запуска завода по производству удобрений в городе Сунчхон.
Отметим, что политик не появлялся на публике с 12 апреля 2020 года. Это породило домыслы о том, что Ким Чен Ын якобы находится при смерти или даже скончался.
Новую порцию слухов ранее подкинул и перебежчик Цзи Сон Хо. Он утверждал, что уверен на 99%, что лидер Северной Кореи умер, о чём Пхеньян якобы объявит в ближайшие дни.
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