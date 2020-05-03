Ким Чен Ын "умер" на 99%, а затем восстал из мёртвых - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике за последние 20 дней. Об этом сообщили южнокорейские СМИ.

Как передаёт агентство "Ренхап", политик посетил церемонию запуска завода по производству удобрений в городе Сунчхон.

Отметим, что политик не появлялся на публике с 12 апреля 2020 года. Это породило домыслы о том, что Ким Чен Ын якобы находится при смерти или даже скончался.

Новую порцию слухов ранее подкинул и перебежчик Цзи Сон Хо. Он утверждал, что уверен на 99%, что лидер Северной Кореи умер, о чём Пхеньян якобы объявит в ближайшие дни.