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Ким Чен Ын продемонстрировал взрывной характер. Причиной стали пикантные листовки с первой леди
02 июля 2020, 15:00 • 127 • В мире
Межкорейский офис связи в Кэсоне уничтожен. Так лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продемонстрировал свой взрывной характер. Причиной стали листовки пикантного содержания с фотографиями первой леди - супруги правителя Ли Соль Чжу.
"Нечистоплотная, оскорбительная пропаганда, направленная на супругу руководителя", - так охарактеризовал случившееся посол России в Северной Корее Александр Мацегора. Издание Daily Mail сообщает, что на воздушных шарах из Южной Кореи в КНДР были переброшены листовки.
На бумаге представлена Ли Соль Чжу в одежде и без неё. Говорится, что она якобы снималась в фильмах для взрослых. По версии издания, Ким Чен Ын настолько рассвирепел, что приказал взорвать межкорейский офис связи в Кэсоне. На строительство этого здания в своё время было потрачено очень много денег.
Всё, что связано с Ли Соль Чжу, покрыто тайной. Никто точно не знает даже года её рождения. Когда она вышла замуж за Ким Чен Ына, тоже достоверно неизвестно. Предполагается, что в 2009 году. Детей у лидера КНДР и его супруги трое, но это не точно.
Известно, что первая леди Северной Кореи имеет высшее образование. Её родители принадлежали к интеллигенции (врач и педагог). Страна знает о Ли Соль Чжу, что её трудами был отменён запрет на использование женщинами велосипедов.
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