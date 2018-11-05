Посол Южной Кореи в РФ заявил, что Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре. У Юн Гын также сообщил, что в первой половине 2019 года запланирован визит президента РФ Владимира Путина в Южную Корею.

В ноябре в Москву с визитом может прибыть лидер КНДР Ким Чен Ын, о чем сообщает агентство Yonhap со ссылкой на посла Республики Корея в РФ У Юн Гына. По словам дипломата, Москва просила, чтобы визит состоялся до конца 2018 года.

«Северная Корея, похоже, оценивает время и место, а также повестку переговоров», - пояснил У Юн Гын.

Сейчас предстоит учесть «ряд обстоятельств». Если все пойдет так, как задумано, визит может пройти уже в ноябре, резюмировал дипломат. А в первой половине 2019 года, по словам дипломата, должен состояться визит президента России Владимира Путина в Южную Корею.

Посол также рассказал, что Сеул и Москва вскоре начнут диалог по подготовке к подписанию двустороннего соглашения о свободной торговле.

«Россия станет важным партнером, который поможет Корее продвинуться дальше на [Евразийский] континент. Необходимо извлечь максимум из российского потенциала, особенно на фоне улучшения двусторонних отношений после прихода к власти президента Мун Чжэ Ина».