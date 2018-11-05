Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эшелонированная оборона: насколько уязвимы американские самолёты и ракеты для ро...
Защита Вышинского обжаловала продление ареста журналиста
Русская справедливость не равна западной (Е. Спицын, А. Пыжиков, В. Цветков)
Хуг отказался называть Россию «агрессором»
Главная / Политика

Ким Чен Ын приедет в Москву в ноябре, а Путин готовит визит в Южную Корею - Yonhap

05 ноября 2018, 13:24  •  31 • Политика
Посол Южной Кореи в РФ заявил, что Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре. У Юн Гын также сообщил, что в первой половине 2019 года запланирован визит президента РФ Владимира Путина в Южную Корею.
В ноябре в Москву с визитом может прибыть лидер КНДР Ким Чен Ын, о чем сообщает агентство Yonhap со ссылкой на посла Республики Корея в РФ У Юн Гына. По словам дипломата, Москва просила, чтобы визит состоялся до конца 2018 года.
«Северная Корея, похоже, оценивает время и место, а также повестку переговоров», - пояснил У Юн Гын.
Сейчас предстоит учесть «ряд обстоятельств». Если все пойдет так, как задумано, визит может пройти уже в ноябре, резюмировал дипломат. А в первой половине 2019 года, по словам дипломата, должен состояться визит президента России Владимира Путина в Южную Корею.
Посол также рассказал, что Сеул и Москва вскоре начнут диалог по подготовке к подписанию двустороннего соглашения о свободной торговле.
«Россия станет важным партнером, который поможет Корее продвинуться дальше на [Евразийский] континент. Необходимо извлечь максимум из российского потенциала, особенно на фоне улучшения двусторонних отношений после прихода к власти президента Мун Чжэ Ина».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

31
Источник
Похожие новости
05 ноября 2018, 10:09
Киев промахнулся. Вместо России «наказаны» Голландия, Либерия, Сингапур и Бельгия
04 ноября 2018, 17:54
Бурятия и Забайкалье больше не в Сибири - указ президента
05 ноября 2018, 03:39
Израиль предложил Иордании обсудить мирный договор

04 ноября 2018, 21:09
«Традиции всегда вдохновляли на благородные поступки»: Путин рассказал о роли патриотизма в России
05 ноября 2018, 13:24
Ким Чен Ын приедет в Москву в ноябре, а Путин готовит визит в Южную Корею - Yonhap
04 ноября 2018, 14:39
Чисто конкретно: Мэр Уфы запретил чиновникам использовать неопределенные термины
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
03 ноября 2018, 15:39
«Казни превратили в рутину»: как нацисты решали «еврейский вопрос» руками коллаборационистов из Восточной Европы
03 ноября 2018, 01:09
Как отнимали букву «Р» у военной разведки. И как вернули
30 октября 2018, 20:39
На Украине назвали цену газа для населения с 1 ноября
30 октября 2018, 20:54
Полковник в отставке сказал три «нет» новым авианосцам в России
30 октября 2018, 07:54
МИД Украины восстал против Верховной Рады: Денонсации договора по Азову не будет
03 ноября 2018, 14:09
Из-за российских санкций все смешалось в головах укропатриотов
01 ноября 2018, 13:24
"Алексей Порошенко в санкционном списке — это звонок папе": По кому контрсанкции на Украине ударят больше всего
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.